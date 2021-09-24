Количество пострадавших при стрельбе Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 47 человек, сообщила глава регионального Минздрава Анастасия Крутень.
"Пострадавших уже не 43, а 47", — цитирует заявление министра ТАСС.
По словам Анастасии Крутень, в настоящее время в пермских больницах находятся 12 пострадавших в результате инцидента в вуз.
"Что касается пациентов в Москве, пять из них находятся в тяжелом состоянии и два в средней тяжести", — сообщила глава министерства.
Напомним, 20 сентября в пермском университете студент первого курса открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате ЧП погибли шесть человек.
Как сообщалось ранее, подозреваемого в стрельбе госпитализировали с ранениями, которые он получил, оказывая сопротивление при задержании.
В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Его расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления СКР.
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