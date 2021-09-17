На московском УИКе семь минут ловили енота

В пятницу, 17 сентября, на участке избирательной комиссии в Москве россиянин выпустил енота, которого семь минут не могли поймать полицейские.

Глава Общественного штаба наблюдателей в столице и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в Telegram, что избиратель принёс енота на УИК номер 1262. По данным российского журналиста, животного зовут Том. Венедиктов прокомментировал ситуацию:

"Чего только не увидишь в штабе".

Напомним, что российские выборы в Государственную Думу проводятся с 17 по 19 сентября.

Ранее в Чите молодые люди проголосовали и оформили брак в один день. Мужчина пришёл в классическом костюме с бутоньеркой, а на женщине были надеты свадебное платье и фата. Кроме того, жених держал в руках праздничный букет. На ролике "ФедералПресс" можно увидеть, как молодожёны в масках голосуют в спортивном зале школы.

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