В пятницу, 17 сентября, на участке избирательной комиссии в Москве россиянин выпустил енота, которого семь минут не могли поймать полицейские.
Глава Общественного штаба наблюдателей в столице и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в Telegram, что избиратель принёс енота на УИК номер 1262. По данным российского журналиста, животного зовут Том. Венедиктов прокомментировал ситуацию:
"Чего только не увидишь в штабе".
Напомним, что российские выборы в Государственную Думу проводятся с 17 по 19 сентября.
Ранее в Чите молодые люди проголосовали и оформили брак в один день. Мужчина пришёл в классическом костюме с бутоньеркой, а на женщине были надеты свадебное платье и фата. Кроме того, жених держал в руках праздничный букет. На ролике "ФедералПресс" можно увидеть, как молодожёны в масках голосуют в спортивном зале школы.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".