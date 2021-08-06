Конфликт внутри элиты: депортировать мигрантов или привозить?

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой провёл видеоконференцию с послами стран СНГ. Участники встречи обсудили случаи конфликтов с участием иностранных граждан и проблемы с незаконной миграцией. По словам Горового, в настоящее время в России нелегально находятся более 700 тысяч выходцев из СНГ. При этом нелегальные мигранты регулярно становятся фигурантами административных и уголовных дел, а в текущем году наблюдается рост их противоправной активности.

МВД планирует массовую депортацию мигрантов. Но Сергей Собянин считает, что нынешних нам не хватает и надо больше. По всему миру табачная мафия лоббирует запрет обычных сигарет и переход на электронные, потому что они дают больший доход. Больший вред здоровью никого не волнует. Поэтому продолжается наступление на курильщиков, а о наркоманах, похоже, забыли. Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шабров.

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— Олег Федорович, мигрантов у нас, хотя и стало несколько меньше из-за пандемии, все равно достаточно много, однако есть заявления некоторых министерств и представителей бизнеса, что их нужно намного больше. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин даже заявил, что цены растут, потому что не хватает мигрантов.

Ещё прошлой осенью начал действовать закон по упрощению прибытия и учета мигрантов в России, хотя коронавирусная пандемия тормозит этот процесс. Тем не менее, есть проблемы с мигрантами. МВД недавно заявило, что будет выдворять из России участвующих в массовых драках и других нарушения иностранцев.

— За такие деньги наши граждане такую работу делать не хотят, это, понятно, проблема, но это только одна сторона. Дело в том, что, конечно, массовая миграция — в интересах корпораций, причем транснациональных.

Заинтересанты в мигрантах

В миграции заинтересованы те, кто даёт работу, чтобы получить рабочих, которым можно было меньше платить. Поэтому основная причина массовой трудовой миграции это интересы корпораций.

И очень жаль, что российское руководство в общем-то достаточно часто идет у них на поводу, и в этом отношении тоже. Из-за этого проблемы возникают не только в сфере трудовых отношений.

Серьезные проблемы связаны с культурной средой. Многие мигранты оседают в нашей стране, так же как и в других странах. Это очень хорошо уже ощутили на себе страны Европы и начинают задумываться над тем, а нужно ли им такое положение, чтобы в Париже трудно было бы найти лицо француза, а в Берлине — немца.

А мы сейчас идем как раз по этому же пути, в русле граблей Европы. Для того, чтобы строительные и другие компании имели возможность получать сверхдоходы, наши власти, не задумываясь о последствиях, изменяют культурный потенциал нашей страны, который называется народ.

Если еще десяток-полтора десятка лет это будет продолжаться, то уже и в Москве будет трудно найти человека со славянским лицом. Хотя я, как и многие другие, из Москвы всё равно не уеду, хотя летом тут жарко, и каждый год под окнами меняют тротуарную плитку и бордюры.

— Петр Бирюков недавно объяснил, что часто меняется тротуарная плитка и бордюры в связи с тем, что постоянно приходят заявки от малого и среднего бизнеса на подключение электричества и всяких других коммуникаций. Потрясающе просто, ничего умнее придумать не смогли!

— Да, но ведь для этого думать надо. Это все — действительно очень удивительно. Хотя, с другой стороны, собственно, ничего удивительного нет. Причем этот плиточно-бордюрный вирус уже за пределы Москвы распространился. Кому-то это выгодно. Вот и всё.

— А кому выгодно, что бедных курильщиков уже прямо совсем замучили — курить уже практически нигде нельзя. Я человек некурящий, но нельзя же людей придавливать до придела. Как ни странно, табачная компания "Филипп Моррис" поддерживает полный запрет традиционных табачных сигарет к 2030 году.

При этом они делают ставку на увеличение выпуска электронных сигарет. Сейчас же появилось огромное количество всяких современных курительных устройств и смесей. Специалисты говорят: лучше бы курили обычные сигареты, потому что от электронных вред, особенно отдаленные последствия, значительно сильнее, нежели от обычных сигарет.

— Проблема — там же. "Филипп Моррис" выступает за то, чтобы курильщики покупали электронные сигареты, потому что они дают больший доход. Действительно уже доказано, что от них — больший вред, чем от обычных сигарет.

Я не думаю, что "Филипп Моррис" действует в интересах населения, в наших интересах. У них — своя программа. Им нужно пополнять, увеличивать свой капитал, и они это успешно делают.

— Идут в ногу со временем.

— Коль мы коснулись этой темы, мне кажется, надо бы сильнее озаботиться наркоманией. Это приносит вреда несравненно больше, чем табак и алкоголь вместе взятые. Но что-то я не слышу о новых законах, которые бы принимали наши законодатели по этому направлению.

— Но это же всегда было запрещено. Распространители наркотиков подлежат уголовной ответственности.

— Конечно, но проблему-то это не решает. Просто запретить это не решение проблемы. Пока, к сожалению, есть такая статистика, что число курильщиков сокращается за счет увеличения потребителей наркотиков.