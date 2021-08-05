Названо количество нелегальных мигрантов в России

В России сейчас проживают более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой поговорил в режиме видеоконференции с послами стран Содружества Независимых Государств. На связь вышли представители Украины, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана, Молдовы и Казахстана.

По словам Горового, в настоящее время в России нелегально находятся более 700 тысяч выходцев из СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин продлил временное пребывание мигрантов в стране во время пандемии. Согласно президентскому указу, до 30 сентября текущего года из России не будут выдворять иностранцев. Это условие не касается мигрантов, которые совершили какие-либо правонарушения.

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