Литва утонет в пучине мигрантов, если не научится дружить с соседями

Ситуация с мигрантами на литовско-белорусской границе продолжает ухудшаться. В стране начинается настоящий хаос.

В результате чего, в Вильнюсе заявили, что не будут просить своих европейских партнеров вводить новые санкции против Минска, если поток беженцев из Белоруссии будет остановлен. То есть Литва ведет переговоры с правительством Лукашенко, которое она уже год объявляет нелегитимным и диктаторским.

Несгибаемая внешняя политика Литвы, как оказалось, еще как гнется, если на нее как следует надавить.

В эфире программы "Необычная неделя" доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шабров рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру.

Литва тонет в пучине мигрантов. Есть ли реальные возможности у маленькой страны решить эту проблему? А также, сейчас идет Олимпиада. Политическое решение перенести её было принято якобы из-за пандемии коронавируса. Многолетняя травля российских спортсменов на Олимпиаде в Токио продолжается.

— Олег Федорович, на запоздалой Олимпиаде-2020, которая проходит сейчас, мы видим очень мало спорта, но очень много политики. Хотя наших спортсменов всячески ограничивали, они все равно находятся в числе лидеров, поэтому травля продолжается.

Есть такие показательные высказывания: "Мерзко смотреть, когда эти люди выигрывают медали одну за другой, когда они не должны здесь быть", "Ваша форма — это вообще мошенничество". Как вы оцениваете Олимпиаду 2020-21 годов?

— Вы знаете, спорт всегда был политикой, причем политикой большой. Еще древние успокаивали свое население посредством хлеба и зрелищ, а если хлеба было мало, то можно было устраивать больше зрелищ, чтобы отвлечь людей от проблем.

Что касается данной Олимпиады, у меня к ней двойственное отношение. С одной стороны, приятно, что наши спортсмены показывают хорошие результаты, но с другой стороны, любая страна своих спортсменов рассматривает как своих представителей. В этом, собственно говоря, уже политика.

Представители чего?…

Но наши спортсмены выступают без нашего флага, поэтому я как полноправных представителей России их не рассматриваю. Дискуссии идут давно, продолжаются и сейчас, надо ли нам любить и поддерживать наших спортсменов или не надо. Я думаю, что и в той, и в другой аргументации есть доля правды.

Изменений в ближайшее время ни в большой международной политике, ни в спортивной политике, конечно, не будет.

Олимпиада на отношения между странами, на внешнюю политику не влияет и не будет влиять, потому что есть более серьезные причины, более серьезные инвестиции, и они никуда не денутся, никак не изменятся. Всё будет так, как было. И будут пытаться скомпрометировать наших спортсменов.

— Ситуация с мигрантами в Литве стала крайне напряженной. Александр Лукашенко выполнил свое обещание и перестал задерживать мигрантов на границе, и теперь их поток в эту страну значительно увеличился.

— Да.

— Литва сначала хорохорилась, но теперь дошло до того, что они уже готовы армию подключать к решению этого процесса. Литовские фермеры, которые выиграли грант на кормежку мигрантов, страшно возмущены, термосы с едой, которые они дают мигрантам, те возвращают с продуктами собственной жизнедеятельности. Как вы это всё воспринимаете?

— В данном случае, мне кажется, вся Европа получает то, что они сами заложили. Особенно это относится как раз к Литве, которая в последнее время в отношении Белоруссии действовала враждебно и продолжает в этом упорствовать. В итоге это и обернулось против неё. И дальше будет также, а возможно и ещё хуже.

Европейский союз платил Турции, чтобы Эрдоган задерживал и содержал у себя на территории этих мигрантов. Может быть, и Литве надо задуматься и пойти по тому же пути. Конечно, для этого нужны средства, которых у них нет.

Лукашенко закономерно отвечает на вызов, который ему адресуют. Мы хорошо знаем, что американские и европейские санкции часто вводятся необоснованно, при этом иногда носят абсурдный характер и больше бьют по тем, кто их ввел, тем более, что мы тоже как-то на это отвечаем.

Литве надо учиться дружить

Надо находиться с соседними странами в хороших отношениях, тогда можно договариваться и действовать в интересах друг друга, решать свои и общие проблемы. Особенно это касается маленьких и бедных стран.

Поэтому, мне кажется, что Литве надо надо с этой ситуацией смириться и искать решение вопроса. Совершенно очевидно, что для этого, прежде всего, надо постараться наладить отношения с Белоруссией.

Надо учиться договариваться, хотя западная политика, прежде всего, американская, не настроена на то, чтобы искать компромиссы и дружбу. Литва же старается сделать приятное США и бежит впереди паровоза.

Поэтому я пока не вижу тут реальных возможностей для решения этой проблемы. До тех пор, пока отношения с соседями они не нормализуют, так и будет продолжаться, потому что Лукашенко будет искать какие-то ассиметричные ходы и дальше.

— Лукашенко-то будет искать и обязательно что-нибудь ещё придумает. Тогда этот поток не только не будет остановлен, но и добавятся новые неприятности для очень маленькой, но излишне горделивой страны.

Литва не умеет договариваться, мы это хорошо знаем. Россия уже давно перестала даже пытаться с ней о чем-то договариваться. Теперь же она находится почти в изоляции от всех транспортных коридоров, кроме как раз потока мигрантов.

— Есть Европейский союз, членами которого они являются. Мне кажется, они способны найти решение, финансово помочь, ну или хотя бы морально…