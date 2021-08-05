Олег Шабров: нужны не репетиторы по ЕГЭ, а качество школьного образования

Репетиторов скоро может не стать. Китайские власти поручили правоохранительным органам начать серьезную борьбу с репетиторством. Чем репетиторы стали так опасны для общества? А зачем они вообще нужны? Конечно, повысить качество школьного образования — задача крайне сложная.

Но для начала нужно хотя бы отменить ЕГЭ, которое не добавляет никаких знаний и не проверяет уровень подготовки, а только калечит восприятие детей, направляет их мозги совсем не в сторону развития и получения реально полезных знаний. Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шабров.

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— Олег Федорович, в китайской провинции Хубэй власти поручили правоохранительным органам начать серьезную борьбу с порнографией, незаконными публикациями и платными внешкольными репетиторскими услугами.

Считается, что это опасность для государства, необходимость оградить китайские семьи от непомерно высоких трат. Причем после этого цены на услуги репетиторов поднялись в десять раз, но родители готовы рисковать и платить, потому что там — очень высокая конкуренция при поступлении.

У нас даже директора московских школ считают, что сейчас невозможно без репетиторов получить высокие баллы ЕГЭ. Может быть, нам стоит принять меры по улучшению школьного образования? Ведь тогда и репетиторство не будет востребовано.

— Я думаю, что вы совершенно правы. Проблема ведь не только в подготовке для поступления в вуз. Если рассматривать школьное образование как услугу, тогда это, конечно, выходит на первый план.

Но дело в том, что ведь школа нужна не только для обучения, это институт социализации, а в домашних условиях, конечно, ребенок лишен возможности общения со сверстниками и с другими людьми. Поэтому я бы отдал приоритет обычной школе.

Нужно качественное школьное образование

Другое дело, что качество обучения в школе нужно радикально поднимать. Кончено, ЕГЭ — это уже притча во языцех, реальной пользы от него нет, потому что настоящий уровень знаний он не определяет. ЕГЭ дает возможность разве что заработать репетиторам, я другого смысла в нем не вижу.

Подготовка выпускников школ — крайне слаба. Я уже много лет вижу качество подготовки, с которым эти ребята приходят в вузы. Мне кажется, здесь нужны радикальные меры, связанные именно с тем, чтобы повышать качество образования в государственной средней школе.

Китай — специфическая страна, они там очень часто применяют административные методы, причем очень жесткие, но что делать, Китай — другая страна со своими традициями и установками. Но в принципе постановка проблемы, мне кажется, совершенно правильная.

— Не знаю, насколько наше Министерство образования до этого дойдет и когда. Нужна просто всеобъемлющая реформа образования, так же и здравоохранения. Проблема еще в том, что сейчас в школах для старших учеников формируются профильные классы.

Перед девятым классом дети уже должны выбрать будущую профессию. Понятно, что это чаще решают их родители, в каком профиле должен учиться ребенок. Хотя даже немногие выпускники вузов работают по специальности.

— Да, это — неправильно. Родители не должны решать за ребенка, кем ему быть. Подсказать, конечно, можно. Моя мама или папа не вмешивались в мой выбор специальности. Интернета не было в 60-е годы, но профориентация, конечно, была, но никому ничего не навязывали, предметы не сокращали и не увеличивали.

Взрослые деточки

Когда в 1964 году я и другие абитуриенты, сдав экзамены в Московский физико-технический институт в Долгопрудном, шли смотреть результаты к доске объявлений, чтобы узнать, кто принят, ни одной мамы там не было. И до этого абитуриенту прийти на встречи с мамой, да ты — маменькин сыночек.

А сейчас в этом плане появилась еще одна проблема. Дети все-таки должны формироваться более самостоятельными, за них все решать не надо ни в коем случае. Родители в наше время, мне кажется, берут на себя очень большую ответственность за то, что сами выберут ребенку. Ему-то это, может быть, совершенно не нужно.

Родители как рассуждают очень часто? Вот юриспруденция — там можно хорошо заработать, финансы — тоже можно много заработать. Но ведь это не гарантия, у всех карьера складывается по разному.

А если человек не расположен к этому, то он будет заниматься спустя рукава и ничего не добьется. Ведь смысл-то как раз в том, что надо человеку найти такую нишу, в которой он, прежде всего, себя смог бы реализовать, что в нем заложено. И вот эту проблему тоже обязательно надо как-то решать.