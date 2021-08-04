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Автор Инна Новикова

Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации

Политика

Весь мир превращается в глобальный коронавирусный концлагерь. Страны становятся бараками с отделениями разной строгости режимов внутри. Зачем власти принуждают к поголовной вакцинации? Похоже, что скоро на какие-то шконки можно будет попасть с определёнными справками, сертификатами, а на другие — только с цифровым клеймом… Апокалипсис уже наступает? На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шабров.

Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации

Читайте начало интервью:

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— Олег Федорович, всевозможные непонятные, глупые и даже провокационные коронавирусные меры принуждения и ограничения вызывают протесты нормальных людей во всем мире. В ряде стран и городов, в том числе российских, большинство мер уже смягчили или отменили.

В то же время во всем так называемом цивилизованном мире власти продолжают настаивать на массовой вакцинации, хотя сами говорят, что это не гарантия, известно, что вакцины дают побочки, вплоть до летальных исходов, многим людям нельзя прививаться по медицинским показателям и так далее.

У нас ходить в рестораны и другие заведения временами совсем нельзя, потом можно только с пропусками, какими-то ограничениями, при соблюдении правил. Теперь опять сказали: ходите, нет проблем! Наши меры были такие эффективные, что теперь ситуация улучшилась, поэтому можно всем ходить.

Хотя по статистике, сообщениям и комментариям никакого улучшения не видно. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? Нужны ли такие ограничения? Спасет ли? Но нужно ли так жестко относиться к тем, кто против вакцинации? Ведь действительно есть серьёзные аргументы против.

— Единственное, что могу сказать определенно, что вакцины против коронавируса принципиально отличаются от всех предыдущих вакцин.

Если раньше нас вакцинировали такими же обычными ослабленными вирусами, то "Спутник", Pfizer и почти все остальные анти-коронавирусные вакцины с РНК вторгаются в генетическую систему, потому что они содержат ДНК.

Вот тут надо бы нашему руководству, медицинскому и санитарному в том числе, все подробно объяснять, и конечно, не надо из этого делать секреты, тем более, что сейчас все становится быстро известно.

Истоки недоверия

Но власти поступают ровно наоборот — стараются сделать даже из открытой и вполне безобидной информации тайну, поскольку, естественно, просто никто отвечать не хочет. Более того, часто просто забанивают аккаунты, затыкают рты задающим такие вопросы и так далее. В результате у людей возникает недоверие.

Мы сейчас имеем ситуацию, когда люди готовы платить и рисковать свободой, лишь бы не вакцинироваться, потому что нет доверия. Власти все-таки нужно учиться с людьми разговаривать.

Сказать определенно, посоветовать, вакцинироваться или нет, я не могу и не хочу ввязываться в эту дискуссию. Я хотел бы услышать мнение авторитетных генетиков, но как раз они на эту тему молчат. А ведь важна именно генетика, потому что вторжение в геном чревато очень серьезными отдаленными последствиями.

— Отдаленными — это через сколько: через пять лет, через десять лет, через двадцать лет?

— Может быть, что-то начнет проявляться уже и через три-пять лет, но возможно, только на следующих поколениях. Это спрогнозировать невозможно.

— В нашей студии накануне был вирусолог и биолог, главный научный сотрудник Института Энгельгардта Петр Чумаков — сын Михаила Петровича Чумакова, именем которого назван Институт, разработавший одну из вакцин, но он сказал, что самая лучшая — "Спутник". Он считает, что вакцинироваться обязательно надо, хотя какие-то негативные случаи бывают, поэтому каждый должен делать выбор сам.

— Я не готов вступать в дискуссию с врачами, но я знаю, что вторжение в генетическую систему любого биологического вида чревато отдаленными последствиями, это факт неоспоримый.

Чумаковская вакцина "КовиВак" — единственная, по крайней мере, среди российских вакцин, которая не содержит ДНК. Это традиционная вакцина, которой всегда прививались и в Советском Союзе, и во всем мире. Другой вопрос, что ее не найти.

Кстати говоря, недавно Собянин все-таки принял решение, что можно разрешить не носить перчатки…

— Думали долго, да.

— Все же смотрят, видят и анализируют как-то, хотя бы на обыденном уровне. Никто их и не носил, только отдельные люди носили перчатки в общественных местах при самых строгих правилах. А в других регионах, где бы я ни был, никаких перчаток не было.

— Смысла в них нет.

— В итоге снова получились две параллельные реальности. С одной стороны, были строжайшие разговоры о том, что в метро невозможно проехать без перчаток и маски, а с другой стороны, реальные вагоны метро, в которых — максимум половина пассажиров в масках и никого в перчатках.

Поэтому для меня, как и для огромного большинства людей, большая загадка, за счет чего снижается заболеваемость, если эти меры все равно не выполняются, а было заявлено, что они крайне необходимы, без них мы все страшно заболеем…

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Олег Артюков
Темы спутник v вакцинация олег шабров коронавирус ограничительные меры вакцина против коронавируса
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