Брак и дети — пережиток прошлого, Россия встраивается в западный тренд?

Отмена штампов в паспорте — проект глобалистов-либералов и ЛГБТ? Непонятно, зачем вместо реальных действий правительство занимается виртуально-бюрократическими делами, которые тем не менее могут ухудшить и усложнить жизнь ряда категорий населения и привести к очень опасным последствиям в будущем.

Правительство намерено создать особые экономические зоны на Курилах. Возможно, это расчёт только на поддержание переговорного процесса с Японией. Ведь инфраструктуры там, как почти на всём Дальнем Востоке, нет. В любом случае для особых зон — подобий офшоров — нужен льготный режим. Бюджет понесёт потери дважды — вложившись в создание инфраструктуры и недополучив налоги. Да и вряд ли туда побегут западные деньги.

Интересны ли будут российские Курилы японскому бизнесу — большой вопрос. Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шабров.

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— Олег Федорович, премьер-министр Михаил Мишустин недавно подписал распоряжение, что в паспорте не нужно ставить штампы о браке и о детях, при этом отметки о регистрации и постановке на военный учет остаются. Официально это никак не объясняется, некоторые считают, что так мы переходим на электронные документы.

Но ряд экспертов видит в таком половинчатом решении размывание и подрыв семейных ценностей. Ведь усложняется процесс доказывания, что это твой супруг и твои дети. Такие обще-глобальные процессы перехода к пост-человеческому обществу происходят уже и у нас, как вы считаете?

— Было бы жалко, если бы мы пошли в этом направлении. Паспорт имеет два значения. Одно из значений — это документ, который удостоверяет определенный гражданский статус человека, включая семейное положение. В принципе это может быть записано только в электронном виде на какой-то карточке.

В США такого паспорта, который мы сейчас используем, по-моему, давно уже нет. Но другое дело, что паспорт имеет определенное символическое значение, и вот тут вы совершенно правы.

Статус гражданина урезается

Если у меня есть паспорт государства Российская Федерация — я гражданин России, я — часть этой страны. И у меня в паспорте стоит штамп о моем браке. Для меня это символ того, что у меня есть семья.

Что касается доказательства утверждения того, женат ли я, есть ли у меня дети, не думаю, что это не будет составлять большую сложность, потому что в России сложена единая информационная система.

А вот девушке женатый молодой человек теперь легко может сказать, что он не женат. Она же не будет через единую государственную систему его пробивать…

Мне кажется, рановато господин Мишустин пошел на эту меру. Вообще ещё неизвестно, куда вся эта цифра заведет. К тому же всегда могут быть серьёзные сбои и даже потери данных.

— Родители, тем более многодетные семьи имеют определенные льготы, в том числе на посещение музеев, аттракционов и так далее.

— Да.

— Но ведь в таких местах не будут лазить по интернету, да и доступа к персональным данным у них быть не должно.

— Всё правильно. Даже информационно мы не готовы к тому, чтобы на эту меру идти даже в этом отношении. Я не знаю, чем руководствовалось правительство, оно иногда принимает решения, которые очень трудно объяснить, вот это одно из таких.

Мы от ждем от власти совсем других решений — реально направленных на развитие страны и улучшения жизни народа.

— Как раз только что премьер Мишустин сообщил, что обсуждается создание особых экономических зон на Курилах. Он сказал, что Курилы нельзя превращать в офшоры, но нужно создать такие условия, чтобы туда пошли инвестиции. Но там же как и на дальневосточных гектарах нет практически никакой инфраструктуры, хотя говорится об этом не один десяток лет.

А по вопросам Южно-Курильских островов Япония постоянно делает всякие достаточно резкие заявления. Возможно ли вообще создать какие-то условия и привлечь инвестиции на Курилы?

— Я это рассматриваю как повод, чтобы поддерживать отношения и определенный режим переговоров с Японией, не разругаться с ней. Возможно, их бизнес это заинтересует.

Если мы реально сумеем привлечь иностранные инвестиции, это, конечно, будет хорошо. В принципе места там прекрасные для туризма и рыболовства. С точки зрения экономики, ресурс это рыба и туризм. Но насколько это привлекательно может быть для западных инвестиций, честно говоря, не знаю.

С другой стороны, если эти зоны, как их не назови, будут подобны офшорам, туда деньги, скорее всего, вложат и наши и зарубежные предприниматели, но налоги платить не будут. Если это будет офшор российских инвестиций, значит, пострадает бюджет.

— У нас уже со столькими странами сложные и напряженные отношения, поэтому трудно предположить, что туда сразу со всего мира потащат деньги. Хотя с Японией отношения в реальности — ни лучше, ни хуже, чем с той же Америкой и даже Европой, уж про Прибалтику я вообще не говорю. Но все-таки непонятно, как можно будет привлечь японский бизнес, если с их руководством не договориться о каких-то стратегических вопросах.

— Санкций, по-моему, нам Япония не объявляла. Пока.