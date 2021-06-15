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Автор Ирина Гусакова

Тверские следователи прекратили уголовное преследование скандально известного ректора ТГМУ

Общество

СУ СК России по Тверской области прекратило уголовное преследование ректора ТГМУ Леси Чичановской. Руководителя подозревали в фиктивном трудоустройстве в вуз своих знакомых, которые фактически не работали в университете, но получали там зарплаты. По мнению тверских правозащитников, прекращение уголовного дела "пролоббировал" супруг Чичановской, предприниматель Александр Самухин.

Тверские следователи прекратили уголовное преследование скандально известного ректора ТГМУ

Леся Чичановская стала фигурантом уголовного дела в конце ноября 2019 года. По материалам проверки регионального УФСБ тверские следователи возбудили в отношении ректора уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, оформленные в начале 2019 года сотрудники не соответствовали своим должностям ни по стажу работы, ни по квалификации и не появлялись на рабочем месте. В вузе рассказывали, что "мертвые души" являлись личным обслуживающим персоналом ректора. С момента возбуждения уголовного дела Чичановская была отстранена от руководства ТГМУ.

За полтора года с момента возбуждения уголовного дела вскрылись новые обстоятельства возможной противоправной деятельности подозреваемой. Один из эпизодов был связан с фиктивным трудоустройством самой Чичановской, которая, по версии следствия, в апреле 2019 года была устроена внештатным врачом-неврологом ГБУЗ "Областной клинический лечебно-реабилитационный центр" (ГБУЗ "ОКЛРЦ") города Твери, где была главврачом до избрания ректором ТГМУ. Ректор получала там зарплату, но фактически не работала.

На протяжении полутора лет, в течение которых Леси Чичановская была под следствием, расследование уголовного дела систематически волокитилось. С целью уклонения от уголовной ответственности Чичановская фактически не участвовала в производстве следственных и иных процессуальных действий, а также направляла многочисленные (и, скорее всего, необоснованные) жалобы в различные инстанции (Минздрав РФ, СК РФ, Генпрокуратру и СМИ).

Несмотря на клубок сомнительных историй, в которые была вовлечена супружеская чета Чичановская-Самухин, у ректора есть все шансы не только избежать уголовного преследования, но и получить шанс вернуться к руководству вузом.

Как стало известно нашему изданию, Тверские следователи прекратили уголовное преследование обвиняемой в связи с отсутствием события преступления. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура РФ признала обоснованным предъявленное обвинение Чичановской по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Проверка проводилась по одной из жалоб самой Чичановской в сентябре 2020 года. Ситуация беспрецедентная: следователи положили "под сукно" результаты собственной работы, которая велась полтора года. Дело закрыто, не дойдя до суда. Какие могущественные силы покровительствуют скандально известному ректору?

Тверские следователи прекратили уголовное преследование скандально известного ректора ТГМУ

Пикантность ситуации придает еще и то обстоятельство, что факты противоправной деятельности Леси Чичановской были установлены УФСБ России по Тверской области, однако затем по подследственности были переданы в Следственный комитет. Здесь, судя по всему, сыграли свою роль связи Александра Самухина в тверском следственном комитете. Напомним, в недавнем прошлом предприниматель руководил общественным Советом при Тверском СУ СК.

Как уже сообщалось, Александр Самухин задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Минздрава России.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы тгму тверь уголовное дело леся чичановская александр самухин
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