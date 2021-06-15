Тверские следователи прекратили уголовное преследование скандально известного ректора ТГМУ

СУ СК России по Тверской области прекратило уголовное преследование ректора ТГМУ Леси Чичановской. Руководителя подозревали в фиктивном трудоустройстве в вуз своих знакомых, которые фактически не работали в университете, но получали там зарплаты. По мнению тверских правозащитников, прекращение уголовного дела "пролоббировал" супруг Чичановской, предприниматель Александр Самухин.
Леся Чичановская стала фигурантом уголовного дела в конце ноября 2019 года. По материалам проверки регионального УФСБ тверские следователи возбудили в отношении ректора уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, оформленные в начале 2019 года сотрудники не соответствовали своим должностям ни по стажу работы, ни по квалификации и не появлялись на рабочем месте. В вузе рассказывали, что "мертвые души" являлись личным обслуживающим персоналом ректора. С момента возбуждения уголовного дела Чичановская была отстранена от руководства ТГМУ.
За полтора года с момента возбуждения уголовного дела вскрылись новые обстоятельства возможной противоправной деятельности подозреваемой. Один из эпизодов был связан с фиктивным трудоустройством самой Чичановской, которая, по версии следствия, в апреле 2019 года была устроена внештатным врачом-неврологом ГБУЗ "Областной клинический лечебно-реабилитационный центр" (ГБУЗ "ОКЛРЦ") города Твери, где была главврачом до избрания ректором ТГМУ. Ректор получала там зарплату, но фактически не работала.
На протяжении полутора лет, в течение которых Леси Чичановская была под следствием, расследование уголовного дела систематически волокитилось. С целью уклонения от уголовной ответственности Чичановская фактически не участвовала в производстве следственных и иных процессуальных действий, а также направляла многочисленные (и, скорее всего, необоснованные) жалобы в различные инстанции (Минздрав РФ, СК РФ, Генпрокуратру и СМИ).
Несмотря на клубок сомнительных историй, в которые была вовлечена супружеская чета Чичановская-Самухин, у ректора есть все шансы не только избежать уголовного преследования, но и получить шанс вернуться к руководству вузом.
Как стало известно нашему изданию, Тверские следователи прекратили уголовное преследование обвиняемой в связи с отсутствием события преступления. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура РФ признала обоснованным предъявленное обвинение Чичановской по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Проверка проводилась по одной из жалоб самой Чичановской в сентябре 2020 года. Ситуация беспрецедентная: следователи положили "под сукно" результаты собственной работы, которая велась полтора года. Дело закрыто, не дойдя до суда. Какие могущественные силы покровительствуют скандально известному ректору?
Пикантность ситуации придает еще и то обстоятельство, что факты противоправной деятельности Леси Чичановской были установлены УФСБ России по Тверской области, однако затем по подследственности были переданы в Следственный комитет. Здесь, судя по всему, сыграли свою роль связи Александра Самухина в тверском следственном комитете. Напомним, в недавнем прошлом предприниматель руководил общественным Советом при Тверском СУ СК.
Как уже сообщалось, Александр Самухин задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Минздрава России.
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