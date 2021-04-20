Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз

Доктор Мясников рассказал о российской исключительности и посетовал на безумие иностранцев, которым он предрёк новую пандемию.

Неутомимый оракул

Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича (ГКБ 71) Александр Мясников, который посвятил себя телевизионным проповедям, находит время не только на бесконечное пребывание в теле- и радиоэфире, но и активно вещает в Telegram.

Шоу-доктора охотно цитируют лояльные властям массмедиа. В свою очередь Мясников вполне достойно отрабатывает свою раскрутку на ТВ менторскими стендапами, которые чудесным образом согласуются с идеологемами отечественного агитпропа.

Занятость главврача больницы на идеологическом фронте, видимо, сказывается на основном месте работы, о котором доктор, наверно, ещё помнит. По крайней мере, человек, который пару месяцев назад выписался из ГКБ 71, поделился своими впечатлениями о похорошевшей московской медицине в формулировках, которые, к сожалению, непозволительно цитировать ввиду их матерной многоэтажности. Разумеется, это было субъективное мнение пациента, но подобные оценки я слышал и не раз от людей, не склонных к пустому трёпу.

У Мясникова уже сложилась своя лояльная аудитория, которая не обращает внимания на детали и внимает ему как авторитетному оракулу. Так, доктор на своей странице в Telegram задался вопросом:

"Может, людям и правда для прочищения мозгов нужна эпидемия почище коронавируса?!… Все, что делается "под солнцем", явно взаимосвязано. Природа не может не видеть, как человечки, населяющие Землю, явно сошли с ума! Сначала размножились сверх всякой меры. Потом разрушали и загадили все, до чего смогли дотянуться, как ребёнок, оставленный один на кухне в поисках конфетки!".

Тезис о неумеренном размножении, который даже не согласуется с "линией партии" по решению демографической проблемы в стране, явно попахивает геббельсовщиной, но его вряд ли заметят телевизионные работодатели. Тем более Мясников неплохо умеет связывать медицину с актуальными задачами отечественного агитпропа.

Медийный микроб

Тема COVID-19 оказалась весьма привлекательной с точки зрения создания пиар-конструкций, которые бы смогли:

обосновать нерешённость глобальных проблем в стране;

выступить поводом для призыва к объединению нации;

оправдать то и дело возникающие международные скандалы;

обосновать те или иные действия властей.

В одной из своих ярких проповедей доктор Мясников порассуждал о том, что перед бедой COVID-19 все люди равны, несмотря на разделение государств границами, он призвал жителей Земли к объединению перед общей проблемой.

Насчет объединения людей мало кто выступает против. Вот только, помимо общей беды, фатально всплывают международные скандалы, связанные с геополитическим соперничеством, шпионскими историями и фундаментальной утратой доверия.

Мясников представил, что "какой-нибудь микроб" ознакомится с новостными заголовками, сочтёт мир безумным и нашлёт на человечество пандемию, на фоне которой COVID-19 покажется лёгкой простудой. К проявлению неадекватности доктор отнёс сообщения о:

призывах допустить к заключённому Алексею Навальному врачей;

расследовании взрывов на военном складе в Чехии и обвинении российской разведки в случившемся;

реализации темы гендерного разнообразия в британской армии;

санкциях в отношении суверенного долга России.

Скажи мне, кто твой друг…

Один из заголовков новостей, о котором упомянул Мясников, про то, что "США будут защищать Японию с применением ядерного оружия", действительно, звучит в эстетике чёрного юмора. По крайней мере, жители Хиросимы и Нагасаки вряд ли оценят это решительное заявление.

Остальные же настолько противоречивые, что, опираясь только на сентенции федеральных массмедиа, весьма затруднительно составить адекватное представление о текущем моменте. Хотя, судя по рассуждениям доктора из телевизора, все проблемы с иноземцами у страны из-за исключительности России:

"Когда-то мой друг Владимир Соловьёв написал книжку с очень сильным названием "Мы — русские, с нами Бог!". Я ведь читаю новости на разных языках и в разных источниках. Такое впечатление, что рассудок сохраняется только у нас… это видно и по истории с тем же пресловутым коронавирусом… Уж больно мы выигрышно смотримся по сравнению с остальными!"

Беда в том, что об этой выигрышности знает только благодарная аудитория Александра Мясникова, Владимира Соловьёва и других проводников идеологических установок "для внутреннего пользования".

Говоря о разных источниках получения информации, доктор, вероятно, лукавит в оценках. Реальная картина весьма далека от образа страны, о которой хотелось бы помечтать. Упрощать реакцию коллективного Запада до уровня банальной зависти, злобы и неувядающего желания "подгадить России", было бы ошибочно.

Судя по тому, о чём говорят пользователи соцсетей, далеко не все разделяют транслируемые популярными телеведущими идеологические установки о том, как у нас в стране всё хорошо, а враги нам просто завидуют и строят козни.

Опасные противоречия

Собственно, трудно не заметить противоречия, которые бросаются в глаза даже тем гражданам, которые в советских традициях продолжают верить всему сказанному в телевизоре:

Навальный "никому не интересен", но граждане, которые не испытывали к нему симпатий, впрягаются за него и выходят на улицы.

Люди читают Конституцию России, но им рассказывают с запотевшим забралом, что декларированные в ней права и свободы граждан несколько преувеличены.

У граждан заметно упали доходы, но им говорят, что в экономике у нас настолько всё превосходно, что можно продолжать на полную катушку отмечать всевозможные юбилеи.

Как шоумен доктор Мясников определённо состоялся. Занимательная медицина, в жанре которой выступает главврач ГКБ 71, не менее интересна, нежели занимательная физика. Всё бы ничего, если бы подвижничество телерадиоведущего ограничивалось только просветительской деятельностью и не инкорпорировалось бы в общий хор безудержного агитпропа.

Пропагандистское безумие может стать пострашнее коронавирусной пандемии. В угоду конъюнктуре можно такого наговорить многомиллионной аудитории, что в какой-то момент концентрация выгодного лицемерия подорвёт не только веру в медицину, но и фатально ударит по государственности, стабильность которой зависит не только от статичного положения пресловутой "лодки", а от доверия граждан.

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