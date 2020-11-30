Подводить итоги уходящего года пока вряд ли кто возьмется, особенно на фоне шуток в интернете, что до сих пор в продаже не появились календари на 2021-й.
Главным событием 2020 года, как ни крути, станет образ всепоглощающего коронавируса. В любом случае, президент России 31 декабря в своем обращении к гражданам все объяснит. Хотя и, возможно, уже сам выступил спойлером, вероятно, раскрыв предварительные тезисы своего новогоднего спича.
Будучи в Нижегородской области, в разговоре с губернатором Глебом Никитиным Владимир Путин поправил собеседника, который поблагодарил высокого гостя за приезд "в наше тяжелое время":
— Почему тяжелое-то? Есть проблемы, но…
— Но мы с ними справляемся! — молниеносно сориентировался губернатор.
И действительно, у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. Для кого-то ожидание 21-го года ассоциируется с игрой блэкджек, а у кого-то с двадцать одно, причем в не столь деликатном варианте названия этого вида карточного досуга.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, признав, что еще рано формулировать традиционные новогодние пожелания, 28 ноября 2020 года, во время открытия катка на Красной площади, заметил:
"Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й…. Мы должны жить и радоваться жизни".
Высокопоставленный чиновник порекомендовал соотечественникам быть осторожными во время пандемии и заботиться о себе и близких. В последнем правящая политическая элита может служить примером, о чем нередко рассказывают журналистские расследования, Telegram-каналы и заявления Следственного комитета России.
Долг радоваться жизни — это явно новый тренд, который, возможно, найдет свое воплощение в отечественном законодательстве. Ну, чтобы уже положить конец негативным настроениям в стране. Действительно, люди, попавшие под жернова форсмажорных обстоятельств, в конечном счете, радуются, что просто остались живы, но надежда на лучшую долю все же рождает позитивные нотки.
В массмедиа уже стали появляться лайфхаки, как создать себе новогоднее настроение, когда на фоне ковидной эпопеи над любыми планами смеется уже не только Бог. Психолог Наталья Варская поделилась своим знанием с журналистами, заметив, что позитивный настрой укрепляет иммунитет:
"Люди, которые сами настроены на позитив, они и без советов найдут способ, потому что нет такой панацеи, чтобы повторять какие-то слова, мантру — и все будет. Это не так. Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют".
У приверженцев выхода из зоны комфорта при любого рода конфликтах с "тараканами" в голове есть и свои рекомендации по поводу праздничных дней. Клинический психолог Михаил Хорс поделился со СМИ уверенностью, что сейчас самое время заняться поиском и реализацией новых возможностей:
"Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу и будет эти возможности искать".
Если Наталья Варская выступила практически в одном русле с "линией партии", то Михаил Хорс открыто бросил вызов самому святому, что есть в политической системе страны, помимо духовных скреп, — стабильности. Качнул "лодку" так качнул.
Думы о будущем в преддверии Нового года посещают не только кремлевских чиновников и психологов, но и обычных граждан. Поиски той самой надежды, что 2021 год будет лучше, привели петербурженку в суд.
В Санкт-Петербурге было прекращено судебное производство по делу о гадалке, которой местная жительница предъявила претензии за "неэффективный" ритуал по возвращению мужа, заключавшийся в следующем:
Во время судебного разбирательства выяснилось, что истица упустила главное звено в ритуале — интимный девайс, которого у нее никогда не было. Женщина попросила суд отложить процесс, чтобы удостовериться в действенности лайфхака гадалки.
Придя снова в суд после повторно проведенного эксперимента по всем правилам, истица сердечно поблагодарила ответчицу. Женщина призналась: по завершении обряда она почувствовала, что ушедший муж не стоит ее терзаний и ей теперь не жалко потраченных денег за подаренную гадалкой надежду на лучшее.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил на новом уровне бороться за позитивный настрой соотечественников. По сообщениям некоторых СМИ, глава государства приказал перекрасить все черные детали на автомобилях страны в белый цвет.
В Туркменистане с 2018 года негласно запрещены все цвета автомобилей, кроме белого. Говорят, Гурбангулы Бердымухамедов считает, что только автомобили белого цвета приносят удачу. Делился ли глава Туркменистана с руководством России своим сокровенным знанием — пока неизвестно.
Надо признать, что многие идеи Бердымухамедова гармонично вписались бы в российские реалии. У номенклатуры прибавилось бы возможностей проявить себя, да и для отечественных парламентариев открылось бы широкое поле для законотворчества:
Возможно, так оно и случится на одном из отрезков движения России по "особому" пути. Уж больно многое сейчас стало напоминать о креативе советской партийной номенклатуры. Синергия с лайфхаком питерской гадалки явно ускорила бы приближение эпохи развитой суверенной демократии.
Правда, есть еще надежда, что 2021 год все-таки хоть что-то исправит, если ему пособить. Надежды и фантазии потому и завлекают умы людей, что позволяют представить свою модель желаемого прекрасного далёка. Об этом знал и Сальвадор Дали, который поделился своим личным опытом:
"Бежать впереди истории гораздо интереснее, чем описывать её".
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