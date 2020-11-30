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Автор Василий Амирджанов

В Кремле порассуждали о надеждах на 2021 год

Общество

Подводить итоги уходящего года пока вряд ли кто возьмется, особенно на фоне шуток в интернете, что до сих пор в продаже не появились календари на 2021-й.

В Кремле порассуждали о надеждах на 2021 год

Ремарка президента

Главным событием 2020 года, как ни крути, станет образ всепоглощающего коронавируса. В любом случае, президент России 31 декабря в своем обращении к гражданам все объяснит. Хотя и, возможно, уже сам выступил спойлером, вероятно, раскрыв предварительные тезисы своего новогоднего спича.

Будучи в Нижегородской области, в разговоре с губернатором Глебом Никитиным Владимир Путин поправил собеседника, который поблагодарил высокого гостя за приезд "в наше тяжелое время":

— Почему тяжелое-то? Есть проблемы, но…

— Но мы с ними справляемся! — молниеносно сориентировался губернатор.

И действительно, у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. Для кого-то ожидание 21-го года ассоциируется с игрой блэкджек, а у кого-то с двадцать одно, причем в не столь деликатном варианте названия этого вида карточного досуга.

Пожелания на льду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, признав, что еще рано формулировать традиционные новогодние пожелания, 28 ноября 2020 года, во время открытия катка на Красной площади, заметил:

"Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й…. Мы должны жить и радоваться жизни".

Высокопоставленный чиновник порекомендовал соотечественникам быть осторожными во время пандемии и заботиться о себе и близких. В последнем правящая политическая элита может служить примером, о чем нередко рассказывают журналистские расследования, Telegram-каналы и заявления Следственного комитета России.

Долг радоваться жизни — это явно новый тренд, который, возможно, найдет свое воплощение в отечественном законодательстве. Ну, чтобы уже положить конец негативным настроениям в стране. Действительно, люди, попавшие под жернова форсмажорных обстоятельств, в конечном счете, радуются, что просто остались живы, но надежда на лучшую долю все же рождает позитивные нотки.

Избавление от "тараканов"

В массмедиа уже стали появляться лайфхаки, как создать себе новогоднее настроение, когда на фоне ковидной эпопеи над любыми планами смеется уже не только Бог. Психолог Наталья Варская поделилась своим знанием с журналистами, заметив, что позитивный настрой укрепляет иммунитет:

"Люди, которые сами настроены на позитив, они и без советов найдут способ, потому что нет такой панацеи, чтобы повторять какие-то слова, мантру — и все будет. Это не так. Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют".

У приверженцев выхода из зоны комфорта при любого рода конфликтах с "тараканами" в голове есть и свои рекомендации по поводу праздничных дней. Клинический психолог Михаил Хорс поделился со СМИ уверенностью, что сейчас самое время заняться поиском и реализацией новых возможностей:

"Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу и будет эти возможности искать".

Если Наталья Варская выступила практически в одном русле с "линией партии", то Михаил Хорс открыто бросил вызов самому святому, что есть в политической системе страны, помимо духовных скреп, — стабильности. Качнул "лодку" так качнул.

Фаллоимитатор судьбы

Думы о будущем в преддверии Нового года посещают не только кремлевских чиновников и психологов, но и обычных граждан. Поиски той самой надежды, что 2021 год будет лучше, привели петербурженку в суд.

В Санкт-Петербурге было прекращено судебное производство по делу о гадалке, которой местная жительница предъявила претензии за "неэффективный" ритуал по возвращению мужа, заключавшийся в следующем:

  • сидя за столом, женщина должна была зажечь две свечи и взять их в руки;
  • необходимо было представлять супруга рядом, соединяя и разъединяя свечи в течение пяти минут;
  • во время манипуляций на столе должны были находиться фотография мужа и фаллоимитатор;
  • после окончании пяти минут применить устройство по прямому назначению.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что истица упустила главное звено в ритуале — интимный девайс, которого у нее никогда не было. Женщина попросила суд отложить процесс, чтобы удостовериться в действенности лайфхака гадалки.

Придя снова в суд после повторно проведенного эксперимента по всем правилам, истица сердечно поблагодарила ответчицу. Женщина призналась: по завершении обряда она почувствовала, что ушедший муж не стоит ее терзаний и ей теперь не жалко потраченных денег за подаренную гадалкой надежду на лучшее.

Цвет настроения — белый

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил на новом уровне бороться за позитивный настрой соотечественников. По сообщениям некоторых СМИ, глава государства приказал перекрасить все черные детали на автомобилях страны в белый цвет.

В Туркменистане с 2018 года негласно запрещены все цвета автомобилей, кроме белого. Говорят, Гурбангулы Бердымухамедов считает, что только автомобили белого цвета приносят удачу. Делился ли глава Туркменистана с руководством России своим сокровенным знанием — пока неизвестно.

Надо признать, что многие идеи Бердымухамедова гармонично вписались бы в российские реалии. У номенклатуры прибавилось бы возможностей проявить себя, да и для отечественных парламентариев открылось бы широкое поле для законотворчества:

  • ввести в этикет кордебалет чиновников с блокнотами, конспектирующих речь главы государства;
  • принять закон о допустимой окраске автомобилей и о цветной дифференциации штанов;
  • утвердить положение об обязательных бурных и продолжительных аплодисментах, переходящих в овацию, при выступлениях руководства страны;
  • принять поправку в Конституцию об обязанности граждан всегда радоваться жизни.

Возможно, так оно и случится на одном из отрезков движения России по "особому" пути. Уж больно многое сейчас стало напоминать о креативе советской партийной номенклатуры. Синергия с лайфхаком питерской гадалки явно ускорила бы приближение эпохи развитой суверенной демократии.

Правда, есть еще надежда, что 2021 год все-таки хоть что-то исправит, если ему пособить. Надежды и фантазии потому и завлекают умы людей, что позволяют представить свою модель желаемого прекрасного далёка. Об этом знал и Сальвадор Дали, который поделился своим личным опытом:

"Бежать впереди истории гораздо интереснее, чем описывать её".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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