Мединский не считает Сталина виновником репрессий

Помощник президента России Владимир Мединский заступился за Иосифа Сталина, посчитав его невиновным в политических репрессиях.

Сталин: гений или тиран? // [МУХИН]

Понять и простить

Свое отношение к Иосифу Сталину Владимир Мединский высказал в эфире одной из российских радиостанций. Высокопоставленный чиновник не считает Иосифа Сталина виновным в масштабных политических репрессиях, которые прошлись по стране инфернальным катком в период правления "отца народов":

"Окажись на его месте плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорее всего".

В жестоком геноциде своих соотечественников кремлевский мыслитель обвинил всю советскую систему, которая привела в движение маховик репрессий начиная с октябрьского переворота 1917 года. Владимир Мединский, уточнил, что репрессии "безусловно, являются преступными".

Помощник президента России посоветовал внимательно погрузиться в эпоху и разобраться в причинах, почему репрессии стали возможными и что нужно делать, чтобы этого не повторилось. То есть попытаться "понять и простить" и "не раскачивать лодку", чтобы не портить негативом картину советского прошлого, которую усердно реставрирует современная правящая политическая элита.

Добрый дядюшка Джо

Верно, большевистский террор начался не в 30-е годы прошлого века, но утверждать, что глава государства не может быть назван виновным, по меньшей мере, странно. Будто бы товарищ Коба не входил в ленинское политбюро еще до своего прихода к власти и не был сторонником революционной жестокости.

Сталин-Джугашвили довел машину репрессий до наивысшей степени тюнинга, когда некоторым деятелям в НКВД было даже лень выбирать, каким образом уничтожить человека. Один из бывших старших офицеров КГБ СССР рассказывал, что изумился резолюцией на одном из дел репрессированных граждан — "Убить". Не расстрелять, не определить в лагерь, а просто убить. Мол, сами там решите как, не маленькие.

Только за период 1937-1938 годов во время так называемого Большого террора, по мнению историков, было арестовано свыше 1,7 миллиона человек, а более 700 тысяч из них расстреляны. И Сталин у Мединского не при чем — "виновата система".

Можно подумать, что не стараниями дядюшки Джо, как ласково называл за глаза Иосифа Сталина Уинстон Черчилль, строилась эта самая система, нагнеталась истерия в борьбе с "врагами народа" и культивировалась эстетика азартного доносительства. Помощник президента, видимо, предлагает принять за основу школьную отмазку, когда бдительная мать учуяла у сына запах табака:

— Курил?

— Нет, ребята курили. Я рядом стоял.

Утвержденная историческая правда

Уже не впервые Владимир Мединский выступает защитником образа товарища Сталина. Трудами в том числе и помощника президента Россия отказалась от участия в немецкой выставке, посвященной 75-летию Потсдамской конференции, потому что не устроили:

записи аудиогида;

подписи на табличках к экспонатам;

"фальсификация" и "передергивание".

Различия в осмыслении истории возможны, но суть дискуссии должна все-таки зиждиться на исследовании прошлого в парадигме "чтобы этого не повторилось". Никто из представителей научного сообщества не обязан следовать установке о восприятии истории, как это считают верным и единственно допустимым в Кремле.

Владимир Мединский заставил многих изумиться, видимо, заранее утвержденной "исторической правдой". Высокопоставленный чиновник возмутился текстом аудиогида:

"Сталин являлся единственным правителем и обеспечивал свою власть при поддержке тайной полиции". Мы задавали вопросы по поводу "единственного правителя" и "тайной полиции", которой никогда не было в СССР. Вежливо, но весьма резко нам ответили, что ничего менять не будут".

Что, разве не так? В СССР не было политического сыска? В стране существовал полноценный парламент и в Политбюро кто-то бы решился указать товарищу Сталину на его ошибки или лютую некомпетентность? Указывал разве что Лев Троцкий, пока не был выдворен из страны и не завершил свой революционный путь на чужбине, пытаясь залечить смертельную рану от ледоруба:

"Сталин — это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии".

Треск духовных скреп

Видимо, нежные чувства к товарищу Сталину и следование тренду вымарывания жестоких и позорных страниц истории СССР сыграли не последнюю роль, когда, будучи министром культуры России, Владимир Мединский приложил руку к запрету демонстрации в стране британского фильма "Смерть Сталина". Тогда высокопоставленный чиновник заметил:

"Как выясняется, английский фильм "Смерть Сталина", показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался… в Киеве. Символично".

Много различных фильмов снималось на Украине, и что из этого? Теперь английских кинематографистов следует называть британобандеровцами за то, что они сняли фильм о сталинизме, да еще и в Киеве?

Диктаторы ведь одинаковы в своей беспощадности, как и их приближенные. Тоталитарные режимы, как бы ни трещали духовные скрепы, ужасающе похожи. Правда, утверждают, что сталинский был гуманнее. Примерно в том варианте, как сформулировал Фазиль Искандер:

"Прогресс, друзья, это когда еще убивают, но уже не отрезают ушей".

Повторение прошлых ошибок

Возможно, отечественная история снова вильнула спиралью и Сталина теперь уже не принято называть диктатором, чтобы гармонично вписываться в новые российские идеологические тренды. Идея сделать образ товарища Сталина каноническим и разместить мозаичное панно в храме Воскресения Христова в парке "Патриот" красноречиво говорит о направлении работы номенклатурной мысли.

Сейчас же то и дело представители правящей политической элиты страны классического диктатора стали называть "противоречивой фигурой". Вот мучался человек и сомневался в своих сомнениях "эффективного менеджера", когда решал, сколько требовалось дармовых зэков на строительстве каналов и гигантов индустриализации, а скольких с пулей в затылке закопать на полигонах НКВД. Вроде как, по Владимиру Мединскому, злая система заставила, а не сам Сталин определял "особый путь", по которому двигалась страна.

Любое редактирование истории, запреты на изучение и дискуссии всегда приводят к одному и тому же — повтору лихолетья. Причем в отвратительных тоталитарных традициях, переданных нам предками. Еще академик Дмитрий Лихачев предупреждал:

"Где есть страх, там нет правды. Чтобы аналогичные прошлому ситуации не повторялись, нужна правда. Правда не только о прошлом, но и о недавнем прошлом, о настоящем. Если мы будем говорить правду только задним числом, это не избавит нас от повторения прошлых ошибок".