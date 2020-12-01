ЖКХ: дезинфекция проводилась за счёт подготовки к зиме

Зима приходит в Россию всегда нежданно-негаданно. Холода выпрыгивают, как чёрт из табакерки. А в этом году подготовку к ним вообще не проводили. Ковид же! Не готовиться же к зиме летом. Правда нельзя подавать тепло в дома без паспорта готовности к зиме. Но ведь не подавать тем более нельзя. В общем зимние холода как бы отложили на потом, но они — опять нежданчик — пришли строго по календарю.

И что теперь делать?… Насколько готовы наши дома и дворы ЖКХ к зимнему времени при всеобщем коронавирусе? Обо всем этом и многом другом рассказала глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Светлана Разворотнева.

Читайте начало интервью:

ЖКХ: Зима нечаянно нагрянет

Ковид в ЖКХ — дезин﻿фекция вместо ремонта

— Светлана Викторовна, вы сказали, что ЖКХ брало средства на дезинфекцию подъездов из средств, предназначенных на проведение ремонтных работ, подготовки к зиме и содержание жилья. В результате многие эти работы не проводились?

— К сожалению, да. Где-то управляющим компаниям часть средств выделялось на муниципальном уровне, но вот в большинстве случаев были использованы деньги, которые были выделены на проведение плановых работ. Они ремонтные работы не проводили, содержанием почти не занимались.

В массе обращений люди пишут, что даже уборка не проводилась, только дезинфекция. Все деньги пошли на дезинфекцию. В итоге, количество домов, не готовых к зиме, в этом году заметно возросло.

Конечно, есть и счастливые регионы. Москва, например, один из немногих городов, который субсидирует содержание многоквартирных домов. В столице проблем не было, здесь просто в рамках этих субсидий деньги выдавались.

Но в большинстве случаев никакой помощи от властей не было. Мы провели мониторинг и выяснили, что в 44 регионах вообще никакой помощи для проведения дезинфекции ни из региональных, ни из местных бюджетов управляющим компаниям не было оказано.

Поэтому все санитарные мероприятия происходили за счет ремонтных работ. Такое вот нам всем счастье.

Тепло в неподготовленные дома — нельзя давать и не давать

Конечно, сейчас по результатам мониторингов мы фиксируем, что в очень многих регионах возросло количество домов, которые не получили паспорт готовности к зиме.

По закону их системы отопления запускать нельзя, в эти дома нельзя давать тепло, но ведь не давать тепло тоже нельзя, потому что:

люди тогда просто замерзнут, заморозится вся система, и потом ее уже не восстановишь.

Поэтому, конечно, тепло дают. Но это хорошо до первой аварии, потом все последствия устраняются героическими усилиями наших коммунальщиков. Ну в общем — как обычно, только в этом году, наверняка, аварии будут чаще.

— С дорогам ситуация тоже не улучшилась. Случается, что вместе со снегом сходит и дорожное полотно.

— Это смотря о какой дороге речь. И в отличие от многоквартирных домов дорожные работы все-таки не отменялись. Выполнение нацпроекта "Безопасные дороги" идет нормальными темпами.

Денег туда идет достаточно много, поэтому дороги делаются. В большинстве регионов появились дороги от одного населенного пункта к другому.

Конечно, похуже обстановка в некоторых муниципальных образованиях, потому что у органов местного самоуправления зачастую не хватает денег. А квартальные дороги, непонятно, кому принадлежат. Иногда это — часть общедомовой территории, а иногда — муниципальные территории.

Но все-таки у нас успешно реализуется федеральный проект "Комфортная городская среда", в рамках которого дворы обустраиваются. Эта работа не прекращалась в связи с пандемией. Но бесхозные дороги и сети, конечно, большая проблема.

— Какие еще проблемы вы в Общественной палате поднимали?

— Нестыковки между различными ведомствами, наш бич и беда.

Очень яркий пример, с которым все сталкивались: сделали текущий ремонт в многоквартирном доме, подъезд покрасили, все нормально сделали.

Следом пришел Фонд капитального ремонта, все это раздолбал, начал делать капитальный ремонт многоквартирного дома. Сделали благоустройство во дворе, все, там поставили скамейки, лавочки, освещение, заасфальтировали.

Потом приходят сети, начинают копать и все это опять ломается.

Синхронизация программ, конечно, большая проблема, которую на самом деле можно решить только, нормально выполняя менеджерского работу.

Это невозможно решить законодательно, хотя сейчас Минстрой, например, рекомендует проводить комплексные работы по капремонту в доме, не выделять отдельно работы по водоснабжению, по теплоснабжению и так далее. Конечно, все это надо делать вместе.

Многие регионы сейчас пошли по пути проведении комплексного ремонта в домах. Москва, Московская область, Республика Башкортостан делают сразу все.

По-хорошему, должен нормально работать глава администрации. Например, Смоленская область — небогатая, у них нет возможности профинансировать эти работы.

Но пришел в один из муниципалитетов нормальный глава из бизнеса. Первое, что он сделал — собрал всех: ресурсников, управляшки, Фонд капремонта, тех людей, которые проводят по подрядам благоустройства.

Они вместе нарисовали дорожную карту, чтобы все двигались согласованно и последовательно, а не разрывали то, что предыдущие закопали. В результате удалось хорошо наладить эту работу. Просто человек сделал очевидное — наладил взаимодействие и синхронизировал работы.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев