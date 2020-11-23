Ковид в ЖКХ — дезин﻿фекция вместо ремонта

Зима для ЖКХ всегда сложна. А в этом году жилой фонд России подготовлен к зиме даже хуже, чем когда-либо. Ведь такая подготовка была минимизирована из-за эпидемии коронавируса. Дезинфекция потребовала от жилищников дополнительных расходов. В условиях карантина и самоизоляции даже при желании не все нужные работы можно было произвести. Обо всем этом и многом другом рассказала глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Светлана Разворотнева.

Читайте начало интервью: ЖКХ: Зима нечаянно нагрянет

— Светлана Викторовна, вы сказали, что состояние ЖКХ зависит, прежде всего, от руководителей регионов. Получается — человеческий фактор и финансирование, так?

— Да, финансирование никто не отменял. Но и желание работать на благо людей — крайне важно. Ленинградская область, например, во многих отношениях проблемная, но вот здесь они — молодцы.

Там сделали программу по ЖКХ и последовательно ее реализуют при поддержке регионального бюджета. Поэтому не все у нас совсем уж плохо, есть положительные примеры и подвижки.

В этом году начала реализовываться по всей стране система мониторинга аварий, создаются ситуационные центры на сетях, в том числе теплоснабжения. В каждом регионе должен быть создан такой мониторинговый центр.

Фонд содействия реформированию ЖКХ будет аккумулировать всю эту информацию. Фонд и Минстрой заявили, что она станет основой для разработки программы "60 +" по ремонту сетей с износом свыше 60 процентов.

Было поручение председателя правительства еще Медведева, что такое программу надо разработать. С тех пор прошло где-то два года, но пока дальше пяти пилотных проектов дело не продвинулось.

К сожалению, многие котельные подходят к зиме как обычно без паспортов готовности к отопительному сезону. В основном они, конечно, не соответствуют нормативным требованиям, но не запустить их тоже нельзя.

Еще хуже готовы к зиме сами многоквартирные дома, там — вообще беда. И карантин, конечно, внес определенные дополнительные сложности в этот процесс.

— А какие проблемы у наших многоквартирных домов?

— Во многих наших домах износ инженерных сетей уже так велик, что там нельзя проводить даже полноценные гидравлические испытания, то есть — давать должный напор.

А сейчас главная проблема заключается в том, что в период пандемии даже традиционная подготовка к зиме была минимизирована.

Всем, наверное, известно, что по-хорошему подготовка к следующей зиме должна начинаться сразу после окончания прошедшей — с весеннего осмотра. Управляющая компания, желательно в сопровождении собственников, совета многоквартирного дома должна проверить все системы в доме.

Надо сразу выявить проблемы, определить, что надо отремонтировать, включая окна, двери, крышу, стены, и конечно, инженерную инфраструктуру. Летом это все ремонтируется.

Осенью проводятся испытания, после чего муниципальное образование выдает паспорт готовности к зиме конкретного многоквартирного дома: в доме все хорошо, дом к зиме готов.

Ковид зиму не отменял, но подготовиться не дал

Но в этом году произошла эпидемия, поэтому:

во-первых, некоторые работы было невозможно выполнить просто потому, что был карантин, доступ в квартиры был ограничен, поэтому даже при желании сотрудники ЖКХ далеко не всегда могли что-то отремонтировать;

вторая проблема была связана с тем, что управляющие компании получили дополнительную обязанность проводить дезинфекцию.

В разных местах это происходило по-разному. Получив указание Роспотребнадзора, каждый регион избирал свой режим — кто-то делал это ежедневно, другие раз в два дня, а кто и раз в неделю.

Но самое главное, что никто не сказал управляющим компаниям, откуда брать деньги на эти дополнительные работы. В утвержденных тарифах этих работ не было. Вообще в перечне работ по содержанию многоквартирного дома нет работы "дезинфекция".

По-хорошему, управляющие компании и не должны этого делать, потому что у них нет профессиональной квалификации. Они не знают, чем и как это делать, их сотрудники не подготовлены к этому. Но тем не менее это было, и никого не интересовали эти проблемы. Приказали делать и стали проверять довольно жестко.

Конечно, управляющие компании очень простым и понятным образом решили вопрос, откуда брать деньги на дезинфекцию. Они просто не проводили какие-то текущие ремонты, не проводили вот эту самую подготовку к зиме, а использовали эти деньги для закупки дезинфицирующих препаратов и проведения дезинфекции.

Соответственно, многие плановые работы по содержанию жилья и подготовке к зиме в этом году не проводились или были проведены в очень небольшом объеме. Теперь все это уже аукается, а зимой может привести к очень нежелательным последствиям.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев