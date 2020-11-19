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Автор Игорь Буккер

ЖКХ: Зима нечаянно нагрянет

Зима приходит в Россию неожиданно. Чиновники, дорожники и жилищники в декабре всегда этому сильно удивляются и разводят руками по-Черномырдину: ведь не было такого никогда, и вот — опять… Какова готовность служб ЖКХ к зимнему периоду в условиях пандемии коронавируса? Обо всем этом и многом другом рассказала глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Светлана Разворотнева.

— Светлана Викторовна, подготовка к зиме — наиболее актуальная проблема. У нас любят шутить над метеорологами и работниками коммунальных служб, что они не знают о приближении холодного времени года. Как готовы эти службы сейчас, какова ситуация в пандемию коронавируса? Есть ли какие-то нюансы, дополнительные сложности и нагрузки?

— Да, как говорится, зима в России всегда наступает незаметно и, конечно, подготовка к зиме — наша традиционная национальная проблема. Даже трудно себе представить какие-либо еще страны где подготовкой к зиме озабочены все — от президента страны до самого распоследнего общественника.

Но у нас страна — северная, очень большая и непростая с точки зрения наследия. Конечно, главная наша беда — очень высокий износ коммунальной инфраструктуры. К сожалению, последние 30 лет в ее модернизацию денег особо не вкладывалось.

В основном вся эта инфраструктура была проложена еще в советские времена без мысли о том, что вообще-то надо экономить ресурсы. Потом она также плохо содержалась. В результате в отдельных муниципальных образованиях ее износ достигает 60-70 процентов.

Тут латают, там прорывает

Поэтому попытки залатать дыры в прямом и переносном смысле при наступлении зимнего периода не всегда являются успешными. Тем более, что если одном месте что-то и залатали, то в другом прорывает.

Уже очень долго все говорят, что надо все-таки деньги вкладывать в обновление и модернизацию. Были даже некоторые попытки это сделать.

Небольшая программа была у Фонда содействия реформированию ЖКХ. В течение двух лет они софинансировали такие проекты. Сейчас деньги кончились и никто не говорит о ее продолжении.

Минстрой объявил программу "60 +", сделали по ней четыре или пять пилотных проектов и все. Не понятно, что с этим будет дальше.

Я возглавляю Некоммерческое партнерство «Национальный центр "ЖКХ контроль"» и мы каждый год проводим мониторинг подготовки к зиме.

Мы видим, что эти проблемы постоянно повторяются, потому что повсеместно и постоянно — высокий износ котельных и сети. Ничего не изменилось и в настоящее время по сравнению с прошлым годом.

— В каких регионах сейчас самые острые проблемы?

— В качестве наиболее проблемных могу назвать Амурскую, Архангельскую, Кировскую и Костромскую области. Это было предсказуемо, потому что они — одни из самых бедных и проблемных регионов.

В Краснодарском крае тоже зафиксированы разные проблемы, в том числе запоздание выполнения работ. В Магаданской и Нижегородской областях есть проблемы, в том числе с ветхими бесхозными сетями.

Далее идут Омская область, Пермский край, Псковская и Самарская области, по Крыму есть проблемы. В Тульской области, хотя она сейчас достаточно благополучная, тоже не все хорошо. По Чукотскому округу и по Ярославской области…

— Есть ли места, где их нет или хотя бы немного?

— Ну, наверное, трудно назвать регион, где нет проблем. Конечно, речь идет не об областных центрах и крупных городах, а о малых городах, поселках и селах. Там картины — совершенно ужасающие.

Отопление замерзающих — дело рук самих замерзающих

Мне рассказывали, что в одном маленьком городе, когда просто отчаялись решить проблему обеспечения теплом пригласили какого-то инвестора из соседнего региона.

Тот пришел, поставил свои котлы, начал худо-бедно, с какими-то нарушениями, но все-таки топить. Когда пытались провести какие-то проверки и сказали, что мы тебя сейчас будем штрафовать за ненормативное предоставление тепла, он ответил: "Я сейчас соберу свои котлы и уйду, решайте, как хотите".

Это на самом деле — ужасные проблемы, но лучше уж так, чем совсем никак. Ведь есть и другие — гораздо худшие примеры. Во Владимирской области, например, и в Омской закрывались котельные предприятия, которые вместе с этим отапливали жилые массивы.

Если предприятие приказало долго жить, то котельные мощности, конечно, получаются уже избыточные. Если их содержать, то это дополнительным бременем ложится на местные бюджеты.

Это все — дико дорого, поэтому бывает, что власти все это дело просто закрывают, не предлагают никакой альтернативы гражданам, а просто говорят: ставьте себе электрокотлы и топитесь, как хотите. Это, конечно, полное безобразие.

К счастью, есть и другие примеры. В ряде таких проблемных муниципальных образований Ленинградской области проводится последовательная программа по оснащению их модульными котельными, которые ставятся на отдельные дома. Вот это — нормальный и ответственный государственный подход.

— Это зависит, прежде всего, от руководителей регионов?

— Да, абсолютно.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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