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Автор Василий Амирджанов

"Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс

Осмысление Второй мировой войны, которая унесла миллионы человеческих жизней, станет доступнее в игровой форме. Так считают в организации "Волонтеры Победы".

"Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс

Сигал в помощь

20 октября 2020 года "Волонтеры Победы" представили занимательную игру — исторический онлайн-квест "За пределами", посвященный 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Новостью поделилась руководитель этого Всероссийского общественного движения Ольга Амельченкова:

"Сценарий игры основан на архивных документах и свидетельствах очевидцев. Мы встречаемся с ветеранами и записываем их воспоминания. Мы посещаем музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации. Мы снимаем в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других государствах. Все объединились, чтобы в доступном для молодежи формате рассказать о преступлениях нацистов с одной целью — чтобы это никогда не повторилось снова".

В оргкомитет международного квеста были приглашены представители различных учреждений и организаций, в том числе:

  • Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений;
  • Всемирного координационного совета соотечественников;
  • Российского исторического общества;
  • Государственного центрального музея современной истории России.

Одним из членов оргкомитета игры "За пределами" стал известный актер Стивен Сигал, который призвал принять участие в игре и посредством нее узнать правду о Нюрнбергском процессе:

"Преступления нацистов нельзя забыть и невозможно оправдать. Это самая страшная страница в мировой истории! Мы должны знать правду о том, что произошло и как это произошло".

Память о трибунале

Напомню, что на первом и ключевом судебном процессе, который состоялся во Дворце юстиции города Нюрнберг по окончании Второй мировой войны, группе бывших лидеров Третьего рейха были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Прокуроры СССР, США, Великобритании и Франции в обвинительном заключении обозначили четыре пункта:

  • преступления против мира;
  • преступления против человечности;
  • нарушение законов войны;
  • заговор с целью совершения данных преступных действий.

Именно на Нюрнбергском судебном процессе обвинители ввели в официальные документы новый термин — "геноцид".

Безусловно, важно знать, как оно все произошло. Для этого потребуется раскрыть архивы, разложить события по полочкам и сформулировать выводы, невзирая на политическую конъюнктуру. Причем сделать это в международной кооперации и с единственным посылом — не наступать впредь на фатальные грабли, которые лишают людей человеческого облика.

Возможно ли это? Теоретически — да. Практически — вряд ли. Еще писатель-фронтовик Даниил Гранин говорил, что существует солдатская и генеральская правда о войне, а академик Дмитрий Лихачев и вовсе сетовал:

"Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают "сюсюк".

Способен ли предлагаемый формат квеста донести все те ужасные подробности Второй мировой войны, которые были озвучены на Нюрнбергском процессе и которые пока еще остаются скрытыми от общественности — большой вопрос.

Легенда квеста

Организаторы игры на специальном сайте опубликовали легенду онлайн-квеста "За пределами":

"Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что 21 ноября 2020 года произойдет захват медиапространства и на всех коммуникационных площадках мира выйдет обращение, оправдывающее главное преступление ХХ века, что может стать началом пропаганды нацизма и иметь непоправимые последствия… Участникам квеста — членам международного журналистского сообщества — предстоит это предотвратить".

Людям, которым в силу своей профессии или желания приходится находиться в отечественном медийном тренде, для полноты картины не хватает лишь некоторых привычных мидовских клише:

  • о русофобии;
  • о политизированности;
  • о связи с президентскими выборами в США.

За пределами игры

Само соседство темы Второй мировой войны с понятием "игра" уже выглядит неуклюже на фоне заявленных высоких целей проекта. Можно допустить, что новые времена требуют новых форм, но если сводить глубокие по смыслу и значению исторические события к геймерскому лубку, то и к самому понятию "война" будет отношение как к чему-то эфемерному. При упоминании этого лютого слова должна пронизывать боль, а не появляться снисходительная улыбка опытного покорителя квестов и "стрелялок".

Затея с онлайн-квестом, конечно, абсолютно вписывается в военно-карнавальную эстетику последних десятилетий. Вот только как молодой человек, отвечая на вопросы игры, сможет прочувствовать, что такое концлагерь, голодающий Ленинград и гектары, усеянные трупами солдат?

Сейчас даже нет документальных картин уровня киноэпопеи "Великая Отечественная" ("Неизвестная война") Романа Кармена, чтобы кровь леденела в жилах от увиденного. Одна лишь заключительная серия этого фильма о Нюрнбергском процессе пожизненно прививала отвращение к войне и нацизму.

Вероятно, в силу восприятия поколения, которое еще вживую общалось с фронтовиками и людьми, пережившими войну, идеи с играми напоминают куплеты героя Леонида Броневого Аркадия Велюрова из атмосферной картины Михаила Казакова "Покровские ворота":

"За гуманизм и дело мира

Бесстрашно борется сатира!"

Сохранение памяти о Второй мировой, причем во всех ее подробностях, а не селективные версии событий — настоящее благо для человеческого общежития. Ну не сочинять же веселые мюзиклы про холокост, Хатынь и блокаду Ленинграда, чтобы "в доступном для молодежи формате" донести суть трагического прошлого. На эту проблему обратил внимание и академик Дмитрий Лихачев:

"Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом".

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