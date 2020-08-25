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Автор Дарья Митина

Батанов: в китайском языке нужно знать 5–10 тысяч иероглифов

Общество

Сколько иероглифов нужно знать, чтобы свободно общаться на китайском языке, и почему русское посольство в Пекине — самое большое в мире, рассказал ведущей "Правды.ру" Дарье Митиной кандидат экономических наук, китаистов, переводчик с китайского языка Константин Николаевич Батанов.

Путь в китаисты

— Константин Николаевич, недавно у вас вышла книга "Ни хао! Как вести дела с китайскими партнерами". "Ни хао" — это "привет", "здравствуйте" по-китайски. Вы окончили Московский государственный университет, Институт стран Азии и Африки, китайское отделение, экономический профиль. Как вы пришли к тому, чтобы связать свою жизнь с Китаем?

— Я оканчивал девятый класс. И однажды, возвращаясь из школы, встретил по дороге мою маму. Она шла забирать документы из школы, потому что открывали востоковедный лицей на улице Усачёва, дом 50, метро "Спортивная". Мама решила, что мне надо испытать свои силы. Чтобы я почувствовал, что жизнь — это борьба, надо туда попробовать поступить, что я и сделал. Лицей создавался на базе интерната с изучением китайского языка. Сейчас интернат уже переделали, и лицей уже не востоковедный, но в то время там был единственный восточный язык — китайский. Позже добавили:

  • арабский,
  • японский,
  • другие языки.

Я решил попробовать изучать китайский. Это был своего рода челлендж. Мне было четырнадцать лет. Мне очень повезло с преподавателями, они сумели меня заинтересовать. Сначала дело у меня шло туго, но потом я втянулся и к окончанию школы уже осознанно шел в Институт стран Азии и Африки на китайский язык.

За первый месяц в институте я выучил больший объем, чем успел за все годы в школе. В институте занятия были намного интенсивнее. Раньше на каждом этапе я думал, что хорошо знаю китайский, но потом всегда оказывалось, что на самом деле я ничего не знаю. Такое происходит даже сейчас.

— Сколько иероглифов нужно знать, чтобы владеть китайским на начальном уровне, продвинутом и свободном?

— На начальном уровне, чтобы читать газету, более или менее свободно изъясняться, нужно знать примерно 4-5 тысяч иероглифов. Они сочетаются в слова. Если читать художественную литературу, то надо знать 8-10 тысяч иероглифов, потому что многие книги сейчас тоже упрощают.

— Мой супруг не является китаистом, но каждое утро начинает с чтения в Интернете свежего "Жэньминь Жибао" на русском языке, чтобы понимать, что делается в мире. Он арабист с китаецентричными взглядами и считает, что если о событии не написала "Жэньминь Жибао", значит, его просто не было. Когда вы поступали в лицей, отношения с Китаем уже выровнялись. Они у нас были замечательные при Сталине. Потом испортились, мы воевали. В 1990 году уже свободно было с прессой, никакие стереотипы не мешали нам воспринимать Китай, в отличие от 1960-1970-х годов?

— Тогда уже появлялись на улицах первые китайцы, хотя не так много, как сейчас. Я всегда был рад подойти к незнакомому китайцу и сказать "ни хао".

— А русские челноки с сумками уже поехали в Китай?

— Да, челноки как раз начинали открывать для себя Китай. И об этой стране потом сложился стереотип, что там бедные люди, которые дешево производят неплохой товар. Информации было мало. Сложно было даже словари купить. Таких условий, как сейчас у китаистов, у нас не было. Но тогда к Китаю все равно отношение стало более дружелюбным, чем раньше.

Самое большое посольство

— Китайское посольство в Москве — это целый город. Там свои школы, библиотеки, инфраструктура для китайских жителей Москвы.

Я была в Китае пять раз, и каждый раз у меня ломались стереотипы. Когда я побывала в Китае в первый раз, в Синьцзян-Уйгурском районе, не видела ни одного китайца. В Урумчи в 1993 году китайцев почти не было. Потом, после недавних волнений, китайцы начали массово туда переселяться, чтобы разбавить уйгурское население ханьцами. А тогда я в Урумчи слышала тюркский язык, похожий на узбекский. Второе мое впечатление о Китае — город Далянь. Я полагала, что все китайцы маленького роста. В Даляне увидела двухметровых китайцев. Портовый город, смешение кровей. А что вас поразило в Китае в первый ваш приезд?

— В первый мой приезд меня поразила оживленность. Я ехал в Китай на стажировку после третьего курса на поезде, в Шэньян. Это северо-восток той же провинции, что и город Далянь. Шэньян — столица провинции. Мы пересекли поздно вечером границу, из города Забайкальска переехали на китайскую территорию в Маньчжурию, город Маньчжоули. Первое впечатление, что в Китае жизнь бьет ключом. На нашей стороне все было тихо, народ ложится спать. В Китае круглосуточно на этой станции жизнь кипит.

Просто китайцы очень клиентоориентированы, они не ложатся спать, пока всех денег не заработают на всех туристах или пассажирах поездов.

На их территории неоновая реклама, музыка, китайцы бегают, всех уговаривают что-то купить. Такая жизнерадостная позиция, очень позитивная, меня в первый раз и впечатлила больше всего.

Насчет китайского посольства: наше посольство в Пекине больше, чем китайское. Оно в Книге рекордов Гиннеса как самое большое дипломатическое учреждение в мире. Мы начинали еще во времена Петра I контактировать с китайцами, были разные периоды: и воевали, и дружили, потом опять что-то происходило. Кончилось все тем, что отправили в качестве дипломатов представителей русской духовной миссии.

Наши батюшки не стали скромничать, взяли хороший кусок земли и потом на нем создали посольство России в Китае.

На основе паритета китайцам должны были дать такой же участок земли в Москве, но, по-моему, дали чуть меньше. У них проходили консультации на эту тему, чтобы все было на равных условиях.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы китай россия китаист переводчик китайский язык константин батанов
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