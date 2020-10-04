Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового

Ношение маски (в дополнение к социальному дистанцированию и мытью рук) оказалось дешевым и эффективным способом сдерживания распространения COVID-19. Но внезапно оказалось, что маски носить хотят не все, даже несмотря на штрафы. Есть ли этому объяснение с точки зрения психологии? Оказывается, да.

"Покушение на личность": ситуация возникает не впервые

Если проводить параллели, то аналогом ношения масок окажутся такие привычные нам требования, как ремни безопасности в авто или ношение шлема при езде на мотоцикле, а также вакцинация. Психологи отмечают: все эти меры в какой-то момент были встречены "в штыки".

Тайлер Дэвис, доцент Техасского технического университета, объясняет: он давно привык к ремням безопасности, но его дедушка, выросший в других условиях, просто срезал их.

"Некоторые люди считают, что ремни безопасности — покушение на них как на личность, ограничение их свобод. В других ситуациях — как сейчас с масками — многие ведут себя так же", — комментирует он.

"Я не хочу, и вы не сможете меня заставить"

Для более точной картины ученые опросили людей, которые не носили маски. Изначально считалось, что такие люди просто не согласны с мнением специалистов ВОЗ или местных врачей касательно эффективности масок. Но оказалось, что это не ключевой фактор — на первом месте оказался так называемый "фактор идентичности".

"Я не хочу, и вы не сможете меня заставить". Именно такое мнение наиболее популярно среди тех, кто не носит маски — и это не просто "истерика", как у детей, — это результат психологического эффекта, известного как "реактивное сопротивление".

Реактивное сопротивление — эффект, в результате которого у человека в случае ограничения его свобод как личности проявляется комплекс поведенческих реакций, направленный на "самозащиту".

"Это своего рода инстинктивное и почти импульсивное противодействие, поэтому большая часть качественной государственной политики в любой сфере должна быть направлена ​​на то, чтобы подталкивать или вдохновлять людей поступать правильно", — отмечает Хилари Бергсикер, специалист по психологии.

Решение проблемы: показать, что маска — лучший вариант

Реактивное сопротивление сильно зависит от структуры общества и традиций в нем: в более коллективистских обществах люди могут быть более склонны к принятию таких вещей, как ношение масок. Это объясняет факт спокойного ношения масок в азиатских странах — там это в порядке вещей, в обществе так принято.

"Проблема в том, видите ли вы общество как состоящее из разрозненных индивидов, каждый из которых максимизирует свои интересы и свои предпочтения, или как группу людей, взаимосвязанных друг с другом", — объясняют психологи.

И добавляют: людей просто нужно подтолкнуть к тому, чтобы маски оказались лучшим выбором, а не вводить штрафы или критиковать.

"Когда в обществе хотя бы 20-30% людей носят маски, остальные начинают тоже задумываться об этом", — дополняет Ник Кейтс, специалист по психиатрии.