Журналист в США Сафронов: в Америке культура полицейского насилия

О том, кто и почему участвует в беспорядках, что такое blue wall of science и почему расовая дискриминация не закончилась в Америке, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову политический обозреватель МИА "Россия сегодня", корреспондент радио "Спутник" в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Вместо "конца истории" по Фукуяме наступил "конец Америки" по Трампу

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"Голубая стена молчания"

— Рустем, внешнее сходство беспорядков в Америке с Майданом вас не убеждает. Но разве здесь не стоит задача не дать Трампу переизбраться на второй срок? Так же, как на Украине хотели убрать Януковича?

— В отличие от постсоветского пространства здесь президент после двух сроков обязан уйти, поэтому Трамп может быть избран или он может быть не избран. Конечно, протест пытаются оседлать в своих целях другие политические силы:

престарелый Байден от лица Демократической партии,

Митт Ромни, один из главных оппонентов Трампа в Республиканской партии.

Радикальные ультралевые группировки типа антифа активно участвовали в протестах и занимались деятельностью, которой обычно занимаются левые экстремисты:

поджоги,

разрушения,

нападения на всевозможные учреждения,

схватки с полицией.

Это то, что делают всегда радикальные студенты, находящиеся в организациях анархического ультралевого толка.

Действовали разные силы, но общий характер протеста — это общегражданский протест, направленный на прекращение полицейского произвола, потому что порог применения оружия, использования насилия в США гораздо ниже, чем в России.

Граждане здесь часто бывают вооружены, много стволов на руках, поэтому в Америке существует культура полицейского насилия.

У нас в России полицейский двадцать раз подумает, применять ему оружие или нет, особенно если перед ним человек очевидно безоружный. В США привычная практика, когда люди погибали или были удавлены, застрелены. Это могли быть:

коренные американцы, то есть индейцы,

белые,

латиноамериканцы, живущие в США,

чернокожие, которых в процентном отношении было больше всегда.

Это очень часто оставалось безнаказанным. В Америке есть понятие blue wall of science ("голубая стена молчания"), оно означает, что все было шито-крыто. Сейчас такие случаи стали вскрываться, потому что появились современные средства коммуникации, возможность записи. Эта информация и приводит к народному возмущению. Прежде полицейским все сходило с рук.

Реакция на вызов времени

— Рустем, вы сказали, что американцы все время думают о том, куда идут, к чему стремятся. Но зачем при этом отказываться от того, откуда они пришли, пересматривать историю? В поиске светлого будущего ничего зазорного нет, но теперь начался поиск светлого прошлого. Американцев перестало устраивать их прошлое, и вместо того чтобы его принять, они начинают прошлое переписывать. Я неправильно понимаю вандализм по отношению к памятникам?

— В США происходит что-то наподобие нравственной революции, радикальное переосмысление некоторых аспектов своего бытия и истории. Неизбежны негативные выплески, в том числе:

вандализм,

незаслуженные инвективы.

Они находятся не в контексте истории, а в контексте сегодняшнего дня. Скажем, радикально настроенные люди написали на памятнике Джорджу Вашингтону "рабовладелец" в ряде городов. Северяне, руководители американского государства, хотя и были рабовладельцами, но двигались к тому, чтобы как раз отменить рабство. Но они были людьми своего времени. Точно так же, как декабристы в царской России тоже владели душами, но при этом хотели отмены крепостничества. Наверное, столпы американской государственности, отцы-основатели устоят, но отношение к тем, кто сражался за Юг, скорее всего, будет изменено. Например, Федерация по автогонкам, одним из символов которой был флаг конфедератов, отказалась от его использования.

— Это стоит воспринимать как позитивный ответ на вызов времени?

— Да. Это связано с эмансипацией черной общины. Чернокожие больше и больше осознают себя теми американцами, которые были раньше ущемлены, и теперь требуют пересмотра. Их поддерживает часть леволиберальной и прогрессивной общественности. У нас иногда представляют это так, что группа обалдевших от безнаказанности негритянских экстремистов захватила, поставила на колени половину американского общества. На самом деле такое представление не имеет никакого отношения к реальности. Да, конечно, есть экстремистски настроенные люди, но их меньшинство.

— Почему протесты не возникли раньше? Что изменилось за последние несколько лет в Америке?

— Растет самосознание. Прогресс, который был достигнут в преодолении расовой дискриминации в американском обществе, оказался значительным, но недостаточным. Потому что чернокожие:

живут меньше,

болеют больше,

полицейскому насилию подвергаются чаще,

возможности получить достойное образование имеют меньше, несмотря на квоты и помощь, из-за структурной бедности, которая порождена прежними десятилетиями.

Это капитализм, здесь каждый сам за себя.

Если семья не вырвалась в свое время из отсталых кварталов с нездоровой обстановкой, наркотиками и так далее, то молодые люди, вышедшие оттуда, вряд ли продвинутся в жизни.

Это требует больших усилий и общины, и государства, и перераспределения ресурсов. Этим занимаются, но недостаточно.

— Рустем, я уверен, у вас есть конкретные примеры, которые докажут, что чернокожие американцы по-прежнему угнетенная социальная группа.

— Есть районы, населенные беднотой. Туда и таксисты не особо хотят ездить, и полиция патрулирует очень мало и старается не ездить в эти кварталы, потому что там хроническая бедность, преступность и люди, многие из которых никогда не работали. Но ведь нельзя в этом винить людей, потому что 75 % чернокожих американцев всегда работают. До кризиса работало примерно одинаковое количество в процентном соотношении чернокожих и представителей других общин. Но среди них больше людей потеряло работу.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова