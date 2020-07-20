Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Шатров

Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"

Общество

1О причинах очень сдержанной реакции властей на беспорядки в США и о теме, популярной в американском обществе, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову политический обозреватель МИА "Россия сегодня", корреспондент радио "Спутник" в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Вместо "конца истории" по Фукуяме наступил "конец Америки" по Трампу

Читайте начало интервью:

Застарелая проблема

— Рустем, вы считаете, что застарелость проблемы снижает ее градус и предполагает более конструктивные пути выхода. Например, сменить одного главу государства на другого — это опаснее, чем таким экстремальным образом, как массовые беспорядки в Америке, заявить о существовании застарелой проблемы. Объясните, в чем вы видите меньшую опасность событий в США.

— Постсоветские режимы все-таки менее устойчивы, поскольку евразийская территория пережила геополитическую катастрофу: крушение империи Советского Союза. Власть, которые установились в меньшей степени в России, в большей степени в других государствах СНГ, не обладает большим запасом экономической и политической прочности. Системы, которые там выстроены, еще достаточно хрупки.

США — это устоявшееся государство, пока еще по-прежнему мировой гегемон (по крайней мере, один из них), диктующий во многом повестку дня всем остальным государствам.

Поэтому в Америке за счет существующей системы сдерживания и противовесов обрушение всего просто невозможно.

У нас как воспринимают? "Как же так, Трамп не применяет силу, давно надо было разогнать, они же там громят все". Здесь просто немного другая тактика диалога с недовольными.

— Где-то Трамп применяет силу, между прочим.

— Применяет, но в ограниченных масштабах, то есть не было зачисток. Когда протестующие все громили, никто их:

  • не бил дубинками,
  • не травил газом,
  • не арестовывал.

Брали очень точечно, и более того, им в каком-то смысле даже давали пограбить.

"Камо градеши?"

— Давали пограбить? Извините, но сейчас я увидел в вас Трампа: он примерно так же рассуждает, поэтому давайте подискутируем, господин американский президент. А не кажется ли вам, что длительное выпускание пара становится привычным, понятным, интересным, и кто-то к этому привыкает и не захочет потом этот пар в себе держать? Там в Атланте, насколько я понимаю, чуть ли не огороды уже разбивают. Почему-то опять вспоминается Майдан, там тоже петрушку и укроп сажали. Это никоим образом не повлияло позитивно на последующие события.

— Вы все на внешнее сходство упираете. А я говорю о природе этих явлений, она совершенно различна. На Майдане, возможно, часть искреннего народного протеста была использована как таран против режима Януковича, для того чтобы увести Украину на Запад, увести ее из-под влияния России.

В США повестка дня несколько другая. В отличие от нашего пространства, в США принято постоянно обсуждать:

  • кто мы такие,
  • куда мы идем.

Здесь постоянно выходят фильмы на эту тему, демонстрируются передачи на канале BBС, подобном нашей "Культуре", где анализируется, как меняется на протяжении последнего столетия американское общество. Это нормальный дискурс.

И когда возникает такое значимое явление, как движение "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter), его невозможно обойти, игнорировать.

Если власти арестуют лидеров этого движения по сфабрикованному обвинению, это приведет к еще большему возмущению, поэтому власти действуют комбинированным путем: наиболее злостных погромщиков и людей, совершивших насилие или убийство, они в конце концов изолируют и посадят. Остальных, которые кроссовки выносили, я думаю, трогать особо никто не будет.

В России есть определенный негатив по отношению к США, это понятно, мы являлись и являемся геополитическими противниками, и многие не без оснований считают, что мы проиграли США как СССР в холодной войне.

Но на самом деле, если произойдет полное обрушение США, это будет чревато потрясениями и для нас.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы майдан расизм black lives matter джордж флойд рустем сафронов беспорядки в сша
Новости Все >
Сёмин поздравил "Локомотив" с выходом в Лигу чемпионов
Букенгемский дворец показал первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Около 30% россиян заберут свои вклады при падении ставок
Кадыров попал в черный список Госдепа
Киев протестует из-за поездки Путина в Крым
Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено
Подруга Анны Амбарцумян не верит, что блогер покончила с собой
Милонов: Пригожин внаглую закрыл ФБК Навального
Япония запустила на Марс космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Суд над Ефремовым пройдет в первой декаде августа
Последние материалы
Суздальцев: Лукашенко "безупречно" проведет в Белоруссии Майдан
Япония запустила на Марс космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Суд над Ефремовым пройдет в первой декаде августа
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Уткин назвал скотством решение по "Золотому мячу"
Миро назвала аптечного блогера Диденко "веселой вдовой"
Прохор Шаляпин рассказал, как ему работалось с Беляевым
Путин ввел присягу для сотрудников Росгвардии
Хозяином финала Кубка России выбран "Зенит"
Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц "канал связи"
Популярное
Общество
ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия

В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.

ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия
Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"
Российский шоу-бизнес
Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"
Новости Украины
Политолог объяснил, почему Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Российский шоу-бизнес
Утяшева показала фанатам новую пару Гарика Харламова
Василий Амирджанов Чернокожих пугают новые 50 оттенков BLM Василий Амирджанов Усам Оздемиров Какая борьба с коррупцией нам нужна Усам Оздемиров Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова
Комментарии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Путин хочет поехать в Хабаровск
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Американка поделилась эмоциями после отдыха в России
Путин хочет поехать в Хабаровск
Замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена из-за уголовного дела
Лолита отправилась в Белоруссию на электричке
Екатерина Диденко порадовалась смерти Анны Амбарцумян
Гаспарян: "Была бы реально русская угроза, все бы сразу замолчали"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиян могут заставить пройти вакцинацию от коронавируса
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиянам начнут прививать американские ценности
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
Ирина Аллегрова спасла жизнь Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ