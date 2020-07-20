Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"

1О причинах очень сдержанной реакции властей на беспорядки в США и о теме, популярной в американском обществе, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову политический обозреватель МИА "Россия сегодня", корреспондент радио "Спутник" в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Вместо "конца истории" по Фукуяме наступил "конец Америки" по Трампу

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Застарелая проблема

— Рустем, вы считаете, что застарелость проблемы снижает ее градус и предполагает более конструктивные пути выхода. Например, сменить одного главу государства на другого — это опаснее, чем таким экстремальным образом, как массовые беспорядки в Америке, заявить о существовании застарелой проблемы. Объясните, в чем вы видите меньшую опасность событий в США.

— Постсоветские режимы все-таки менее устойчивы, поскольку евразийская территория пережила геополитическую катастрофу: крушение империи Советского Союза. Власть, которые установились в меньшей степени в России, в большей степени в других государствах СНГ, не обладает большим запасом экономической и политической прочности. Системы, которые там выстроены, еще достаточно хрупки.

США — это устоявшееся государство, пока еще по-прежнему мировой гегемон (по крайней мере, один из них), диктующий во многом повестку дня всем остальным государствам.

Поэтому в Америке за счет существующей системы сдерживания и противовесов обрушение всего просто невозможно.

У нас как воспринимают? "Как же так, Трамп не применяет силу, давно надо было разогнать, они же там громят все". Здесь просто немного другая тактика диалога с недовольными.

— Где-то Трамп применяет силу, между прочим.

— Применяет, но в ограниченных масштабах, то есть не было зачисток. Когда протестующие все громили, никто их:

не бил дубинками,

не травил газом,

не арестовывал.

Брали очень точечно, и более того, им в каком-то смысле даже давали пограбить.

"Камо градеши?"

— Давали пограбить? Извините, но сейчас я увидел в вас Трампа: он примерно так же рассуждает, поэтому давайте подискутируем, господин американский президент. А не кажется ли вам, что длительное выпускание пара становится привычным, понятным, интересным, и кто-то к этому привыкает и не захочет потом этот пар в себе держать? Там в Атланте, насколько я понимаю, чуть ли не огороды уже разбивают. Почему-то опять вспоминается Майдан, там тоже петрушку и укроп сажали. Это никоим образом не повлияло позитивно на последующие события.

— Вы все на внешнее сходство упираете. А я говорю о природе этих явлений, она совершенно различна. На Майдане, возможно, часть искреннего народного протеста была использована как таран против режима Януковича, для того чтобы увести Украину на Запад, увести ее из-под влияния России.

В США повестка дня несколько другая. В отличие от нашего пространства, в США принято постоянно обсуждать:

кто мы такие,

куда мы идем.

Здесь постоянно выходят фильмы на эту тему, демонстрируются передачи на канале BBС, подобном нашей "Культуре", где анализируется, как меняется на протяжении последнего столетия американское общество. Это нормальный дискурс.

И когда возникает такое значимое явление, как движение "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter), его невозможно обойти, игнорировать.

Если власти арестуют лидеров этого движения по сфабрикованному обвинению, это приведет к еще большему возмущению, поэтому власти действуют комбинированным путем: наиболее злостных погромщиков и людей, совершивших насилие или убийство, они в конце концов изолируют и посадят. Остальных, которые кроссовки выносили, я думаю, трогать особо никто не будет.

В России есть определенный негатив по отношению к США, это понятно, мы являлись и являемся геополитическими противниками, и многие не без оснований считают, что мы проиграли США как СССР в холодной войне.

Но на самом деле, если произойдет полное обрушение США, это будет чревато потрясениями и для нас.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова