1О причинах очень сдержанной реакции властей на беспорядки в США и о теме, популярной в американском обществе, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову политический обозреватель МИА "Россия сегодня", корреспондент радио "Спутник" в Вашингтоне Рустем Сафронов.
Читайте начало интервью:
— Рустем, вы считаете, что застарелость проблемы снижает ее градус и предполагает более конструктивные пути выхода. Например, сменить одного главу государства на другого — это опаснее, чем таким экстремальным образом, как массовые беспорядки в Америке, заявить о существовании застарелой проблемы. Объясните, в чем вы видите меньшую опасность событий в США.
— Постсоветские режимы все-таки менее устойчивы, поскольку евразийская территория пережила геополитическую катастрофу: крушение империи Советского Союза. Власть, которые установились в меньшей степени в России, в большей степени в других государствах СНГ, не обладает большим запасом экономической и политической прочности. Системы, которые там выстроены, еще достаточно хрупки.
США — это устоявшееся государство, пока еще по-прежнему мировой гегемон (по крайней мере, один из них), диктующий во многом повестку дня всем остальным государствам.
Поэтому в Америке за счет существующей системы сдерживания и противовесов обрушение всего просто невозможно.
У нас как воспринимают? "Как же так, Трамп не применяет силу, давно надо было разогнать, они же там громят все". Здесь просто немного другая тактика диалога с недовольными.
— Где-то Трамп применяет силу, между прочим.
— Применяет, но в ограниченных масштабах, то есть не было зачисток. Когда протестующие все громили, никто их:
Брали очень точечно, и более того, им в каком-то смысле даже давали пограбить.
— Давали пограбить? Извините, но сейчас я увидел в вас Трампа: он примерно так же рассуждает, поэтому давайте подискутируем, господин американский президент. А не кажется ли вам, что длительное выпускание пара становится привычным, понятным, интересным, и кто-то к этому привыкает и не захочет потом этот пар в себе держать? Там в Атланте, насколько я понимаю, чуть ли не огороды уже разбивают. Почему-то опять вспоминается Майдан, там тоже петрушку и укроп сажали. Это никоим образом не повлияло позитивно на последующие события.
— Вы все на внешнее сходство упираете. А я говорю о природе этих явлений, она совершенно различна. На Майдане, возможно, часть искреннего народного протеста была использована как таран против режима Януковича, для того чтобы увести Украину на Запад, увести ее из-под влияния России.
В США повестка дня несколько другая. В отличие от нашего пространства, в США принято постоянно обсуждать:
Здесь постоянно выходят фильмы на эту тему, демонстрируются передачи на канале BBС, подобном нашей "Культуре", где анализируется, как меняется на протяжении последнего столетия американское общество. Это нормальный дискурс.
И когда возникает такое значимое явление, как движение "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter), его невозможно обойти, игнорировать.
Если власти арестуют лидеров этого движения по сфабрикованному обвинению, это приведет к еще большему возмущению, поэтому власти действуют комбинированным путем: наиболее злостных погромщиков и людей, совершивших насилие или убийство, они в конце концов изолируют и посадят. Остальных, которые кроссовки выносили, я думаю, трогать особо никто не будет.
В России есть определенный негатив по отношению к США, это понятно, мы являлись и являемся геополитическими противниками, и многие не без оснований считают, что мы проиграли США как СССР в холодной войне.
Но на самом деле, если произойдет полное обрушение США, это будет чревато потрясениями и для нас.
Беседовал Игорь Шатров
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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