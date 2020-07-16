Журналист в США Рустем Сафронов: протесты носят духоподъемный характер

О том, что сейчас беспокоит жителей США, и об истинных причинах массовых протестов в Америке рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову политический обозреватель МИА "Россия сегодня", корреспондент радио "Спутник" в Вашингтоне Рустем Сафронов.

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Главное — коронавирус

— Рустем, чем живут сегодня Соединенные Штаты Америки?

— Мы сейчас все обеспокоены новой вспышкой коронавирусной инфекции, которая наблюдается в восьми штатах, и ждем, когда Центр контроля заболеваний и Белый дом совместно выработают программу действий. Мы ожидаем нового витка пандемии в восьми штатах и пока не знаем, как с этим бороться, насколько серьезна угроза и смогут ли с ней справиться самостоятельно губернаторы, которым даны некоторые рекомендации, или же потребуется вмешательство федеральных властей.

— То есть вы в первую очередь думаете о пандемии, а не о беспорядках, которые происходят в США?

— Вспышка коронавирусной инфекции — это самая последняя новость вчерашнего дня, и именно сейчас идет выработка стратегии в этом отношении.

Благие намерения

— Рустем, это для вашей службы новостей данное событие является настолько важным, что вы его внесли в новостную повестку, или на него еще кто-то обратит внимание? Может быть, те, кто протестует на улицах, вдруг задумаются над этим сообщением и остановятся?

— Сейчас протесты приняли хотя и перманентный, но все-таки более локализованный и более организованный характер. Они проводятся в конкретных местах по конкретным поводам, например, возле памятника генералу Ли или еще где-то.

Массовых демонстраций, которые бы охватили всю страну, сейчас по сути нет.

Есть волнения в Атланте, где полицейские при задержании снова убили человека при сомнительных обстоятельствах. Да, на нем лежит часть вины, потому что он выхватил электрошокер у полицейского, сопротивлялся. Он был застрелен, хотя, может быть, его можно было просто задержать, не применяя такую крайнюю меру. Во всяком случае, так считает не только общественность, выходящая на демонстрации, но и сами власти, потому что полицейского уже уволили и возбудили против него уголовное дело по обвинению в непреднамеренном убийстве.

Но сейчас нет никаких:

грабежей,

погромов,

избиений.

То есть то, что было на протяжении первой недели в течение трех дней в разных городах, достаточно быстро сошло на нет. Это было локализовано отчасти органами правопорядка, отчасти самими протестующими.

У меня складывается такое впечатление, что в России вольно или не вольно, может быть, по наущению или из-за каких-то стереотипов есть желание преувеличить разрушительный масштаб того, что происходило, подчеркнуть деструктивный, варварский характер протестов. На самом деле нет ничего более далекого от истины.

Миллионы людей, которые вышли на улицы Америки, были одержимы благими намерениями положить конец:

произволу полиции,

так называемому расовому профилированию, когда человека подозревают из-за цвета кожи, и это является дополнительным фактором жестокости по отношению к нему.

Именно эти две вещи мобилизовали столь широкие массы, именно эти настроения были довлеющими. Да, как любые большие перемены почти революционного характера, это сопровождалось некоторым количеством очень неприятных эксцессов, грабежей, избиений. Но это совсем не было главным содержанием протеста. Возможно, протестующие становились погромщиками, но таких людей было не более 3 %. Дело в том, что многие присоединялись вечером или ночью, просто чтобы пограбить, побезобразничать. Это всегда происходит при любых событиях такого характера: вмешиваются хулиганы, футбольные болельщики, кто угодно.

Но в основном протесты проходят с очень большим воодушевлением, я бы сказал, духоподъемно.

— Рустем, я так рад за американцев, что они по делу протестуют, оказывается, но вот те самые 2-3 %, между прочим, когда-то Майдан сделали на Украине, и тоже, наверное, с благими намерениями. В Америке вы не увидели тревожных сигналов?

— Когда толпы людей выплескиваются на улицу, и они разозлены, их гнев очень силен, то всегда есть некоторые опасения, что эти люди разнесут все вокруг, в том числе город. Но я бы хотел подчеркнуть, что, несмотря на внешнее сходство, природа этих явлений различна. На Майдане действительно были:

экстремисты,

националисты.

Их использовали как таран для установления прозападного режима. А здесь все же немножко другое. Здесь своя внутренняя застарелая проблема, и она не направлена против одного человека, как Майдан был направлен против Януковича (я имею в виду именно народные массы, которые были использованы в качестве тарана).

Здесь протесты носят более широкий характер, ведь расовая проблема в США является застарелой, она существует минимум полтора столетия.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова