Житель Хабаровска: Фургал стал заложником ореола народного героя

О том, почему жители Хабаровского края выбрали своим губернатором Сергея Фургала, о достижениях и просчетах его команды рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой житель Хабаровска Сергей Степанов.

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О зарплатах в регионе

— Скажите, пожалуйста, Сергей, какая средняя зарплата в Хабаровском крае у учителя?

— Средняя температура по больнице сгубила предыдущего губернатора, когда он на встрече с президентом сказал, что у нас средняя зарплата учителей или врачей, допустим, 60 тысяч. Она, может быть, по статистике такой и была. Главный врач или ректор, уборщица или простой классный руководитель с тремя ставками получает. Поэтому у нас люди очень болезненно реагируют, когда ссылаются на статистику. Они, может быть, и неплохие, если сравнивать с западной частью России. Но есть принцип Парето 80/20: 80 % сотрудников получают гораздо меньше обозначенной в статистике суммы, потому что топ-менеджмент управляет этим процессом, естественно, в свою пользу. Сейчас говорят на федеральном уровне, что надо разницу уменьшить между зарплатами топов и рядового персонала. Но у нас есть:

бюджетники,

силовые структуры,

"Газпром" или "Транснефть",

монополисты.

У них неплохая зарплата, потому что там либо бюджет, либо тариф. А у нас больше 30 % населения работают у малого бизнеса. Ему конкурировать за кадры очень сложно, малый бизнес не может платить такие зарплаты, как платят. У чиновников регионального правительства очень неплохие суммы получаются. Мы сравнивали еще предыдущее правительство: у нас чуть ли не самые большие зарплаты были в правительстве на фоне дальневосточных чиновников и тем более западных.

У нас до коронавируса безработица была 0,3 % не оттого, что все хорошо, а оттого, что все трудоспособное население уезжает.

По сути, на работу взять некого за разумные деньги. Если кто-то и остается, то он для бизнеса стоит очень дорого либо уходит в такие структуры.

О конфликте во власти

— Почему вы голосуете за ЛДПР? Фургал же от ЛДПР. Почему не за коммунистов или "Справедливую Россию"?

— Когда были выборы в 2018 году, люди уже устали. Шпорт в каком-то смысле стал заложником федеральной повестки и сам оторвался от людей. Его окружение ему транслировало, что все хорошо. Люди к нему лично относились не очень.

Фургал уже был несколько раз депутатом Думы, ему Шпорт уступил в Комсомольске место под депутата. "Единая Россия" обменялась с ЛДПР на место по округу: "Единая Россия" сняла своего кандидата, чтобы Фургал прошел в Думу. Такая история веселая. Поэтому когда он пошел вторым номером, Шпорт был абсолютно спокоен: возьму его в правительство, потому что все три срока человек был договороспособным. Но люди увидели узнаваемое лицо. Интересно, что был опрос социологов на тот момент, кого люди видят губернатором. Они составили портрет: мужчина среднего возраста приятной наружности. Люди уже устали от той власти, которая была до этого. Им хотелось изменений. Когда ты устаешь терпеть такую сложную обстановку, тебе хочется что-то изменить.

— Сергей Фургал местный, ваш?

— Он начинал с Амурской области, потом избирался от Хабаровского края. Поэтому он из всех кандидатов на выборах был самым узнаваемым. Люди сказали, за нынешнего губернатора голосовать не хотим, а вот этого знаем. Все признавали, что это протестное голосование, и сам Фургал тоже. Он даже говорил: да, протестное голосование, но я теперь докажу, что люди не ошиблись.

— Он что-нибудь сделал за это время?

— Конечно, у него было мало времени. Получается, что только 2018, 2019 годы и чуть-чуть 2020-го.

Во-первых, он сказал: не дело, когда дети в школах питаются по-разному. Есть состоятельные родители, их кормят, а есть все остальные, у которых корочка хлеба. Он поставил вопрос выровнять питание. Дети не должны смотреть на социальное расслоение. Они должны хотя бы в школе быть равными. И президент в дальнейшем эту историю оттранслировал на всю страну. Это людям, естественно, очень понравилось. Во-вторых, он сократил аппарат. У нас было 19 зампредов министров в правительстве. Под каждую функцию создавалось министерство и зампред при дефицитном бюджете. Фургал существенно урезал часть руководителей.

Но тут можно сказать, что на сегодняшний момент система управления дезорганизована. То есть, на мой взгляд, достойные люди, которые могли остаться в команде, были сокращены, на смену пришли гораздо менее профессиональные. В результате сейчас у нас очень сложное взаимодействие с органами региональной исполнительной власти. Потому что многие новички не разбираются в кадровой политике. Вот здесь много претензий именно к команде Сергея Ивановича. Только назначили министра нового, через 3 месяца он увольняется. Или из одного министерства перемещается в другое. Одна женщина сменила 3 министерства за 1,5 года абсолютно в разных сферах. А новому человеку надо хотя бы полгода, чтобы вникнуть.

Говорили, что надо экономить бюджет. Были обещания сократить региональные долги. Но на самом деле долги еще больше увеличились. У меня лично такое мнение, что выборы не закончились в 2018 году, а были до 2020 года. Сергей Иванович находился в политической борьбе постоянно. Надо было снять политическую корону (мол, всем все доказал) и заняться, засучив рукава, хозяйственной деятельностью.

Для этого надо было политические амбиции убрать, договариваться с оппозиционными мэрами как с хозяйственниками: ребята, наша единая территория — Хабаровский край, давайте засучим рукава и будем вместе работать в одном направлении.

Вот тут медийная команда Фургала, очень профессиональная, постоянно находила инфоповоды, всегда искала врагов. Что-нибудь не так — мэрия виновата. Был конфликт муниципальной команды, краевой, а еще все депутаты пришли от ЛДПР. Не секрет, что городские депутаты ходили советоваться в краевое правительство, как им поступать, возвращались оттуда и начинали планомерно работать с мэрией. Это все не давало консолидации власти в трудной ситуации:

сложный регион,

бюджетный дефицит,

много нерешенных проблем.

Может быть, невидимой, грязной или непопулярной работой заниматься не хотелось. Гораздо эффектнее по телевизору поругать какого-то чиновника. Людям же нравятся такие. Фургал стал заложником этого, ореол народного героя постоянно требовал подтверждения в каких-то действиях. Люди надеялись: да, пока нет улучшений, но до него чиновники 20 лет сидели, ничего не изменилось, так что же вы от него хотите за 2 года.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова