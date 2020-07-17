Житель Хабаровска Сергей Степанов: "Люди хотят вернуть губернатора"

О реакции жителей Хабаровского края на задержание губернатора Сергея Фургала, об организаторах и причинах протестов рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой житель Хабаровска Сергей Степанов.

Шокирующая новость

— Сергей, сейчас в Хабаровске проходят протесты против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. У нас здесь информации нет вообще, потому что федеральные каналы не освещают это дело. Как вы оцениваете задержание Фургала и протесты?

— Новость о задержании всех шокировала, особенно то, что силовики жестко обошлись с должностным лицом, как будто это преступник, который пытался бежать. Люди восприняли этот факт как демонстрацию силы, показательную историю.

В первый день вышли тысячи горожан. Большая часть искренне вышла, чтобы:

поддержать губернатора,

сказать: мы его избрали, и дайте нам решать, допустим, на следующих выборах, достоин ли он быть нашим губернатором.

Люди не вникают в глубокие аспекты: количество привлеченных инвестиций, климат в регионе. Они смотрят на более простые вещи.

У Фургала была неожиданная победа на выборах губернатора в 2018 году.

Люди по большому счету не Фургала избрали, а проголосовали против федеральной политики, которая транслировалась через действующую власть: Дальний Восток оторван от центра, внимания мало, еще и столицу забрали у региона.

Не секрет, что конфликт был у Фургала с Трутневым на тему предвыборных договоренностей. Потом были отказы от договоренностей при выборах в краевую Думу. Администрация президента была разочарована такой недоговороспособностью. Часть населения радовалась: показали вам кузькину мать, какие мы "незалежные". Были прогнозы, как ситуация разрешится. Все надеялись, что Фургал:

получит повышение,

уйдет в Думу,

уйдет во фракцию ЛДПР в Госдуму, чуть ли не на смену Владимиру Вольфовичу.

Все понимали, что такой статус-кво не может продолжаться долго, потому что власть-то взяли, а что с ней делать, было непонятно. Притом что не выстроен диалог (по чьей вине — уже вопрос другой) с федеральным центром. Если у тебя есть нормальные отношения, то будут деньги для региона, если у тебя нет отношений, то деньги уйдут в другие регионы. И инвесторы, понимая, что регион сложный, тоже сюда не идут. Поэтому перспективы социально-экономического развития региона были туманные. Какое-то решение должно было прийти: либо региональная и федеральная власть договорятся двигаться в одном направлении, либо что-то еще. Но люди не ожидали, что произойдет именно такое. Они восприняли это как личное оскорбление, что кто-то вмешивается таким образом в права, которые им предоставлены в демократическом государстве. Поэтому в первый день была такая бурная реакция. Говорят, там были организаторы. Но даже они не ожидали, что такое количество людей выйдет. На второй день импульс погас, людей было гораздо меньше.

Что настораживает? Как всегда, есть искренние жители, и находятся люди, которые пытаются искать свою выгоду.

Кроме искренних лозунгов на демонстрации видно было, что специально обученные люди брали микрофоны и начинали раскачивать людей лозунгами, попахивающими экстремизмом.

Хотя было понятно, что люди пришли просто искренне поддержать своего избранного губернатора и сказать, что если он нарушил закон, то давайте его у нас судить, и мы посмотрим, насколько у вас весомые аргументы. А то, что Фургала в Москву увезли, получается, как будто бы его у нас украли.

На второй и третий день было все больше людей, которые пытались решать свои политические задачи. У нас есть Ворсин, представитель штаба Навального. Они не скрывают, что пытаются транслировать свою повестку. У нас ходила такая история, что штаб Навального и штаб политтехнологов действующего губернатора взаимодействуют по многим проектам, вместе составляют оппозицию "Единой России".

Когнитивный диссонанс

— Я читала, что на Дальнем Востоке очень недовольны Москвой: мол, Москва и Россия там, а мы отдельно. Есть негатив в отношении Москвы, Путина и так далее?

— Я бы президента пока еще вывел из списка тех, к кому непосредственно идут эти претензии. Нам уже много лет говорят о повышенном внимании к Дальнему Востоку, о программах его развития. А динамика миграционная красноречива: люди уже в это не верят. У нас создаются:

агентства по развитию человеческого капитала,

очень много крупных инфраструктурных объектов,

территории опережающего развития.

При предыдущем губернаторе привлекали крупных инвесторов. Они должны были инвестициями наполнять региональный бюджет, создавая условия жизни населения. Но при этом 2,5 года только согласовывают проект, как к этой территории подвести инженерные сети.

Люди услышали по телевизору, что завтра будет лучше, завтра наступило — лучше не стало. Отсюда недоверие к федеральному центру.

Я по своей работе с правительством пересекался и видел, сколько было стратегий: только одну приняли, потом уже другая, потом третья, потом на полку все это положили, а простые люди ничего не понимают. Они просыпаются и видят, что все только хуже, чем вчера. У них когнитивный диссонанс: по телевизору говорят одно, а в жизни по-другому.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова