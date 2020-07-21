Юрий Милославский: цель "глубинного государства" – уничтожение России

Об истинной цели "глубинного государства", об историческом противостоянии России и Запада, о возможной судьбе США рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову живущий в Америке русский писатель и историк литературы Юрий Георгиевич Милославский.

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Великое противостояние

— Юрий Георгиевич, получается, что все-таки перемены грядут! То есть вы заявляете, что Сорос ошибся, что он таким образом США доведет до краха, если "глубинное государство" будет продолжать эту политику. В итоге США нарвутся на такой клубок проблем и противоречий, который разорвет их изнутри. Или нет?

— Игорь Владимирович, кто вам сказал, что задача условного Сороса (я уверен, кстати, что он не один, это для меня абсолютно символическое слово, ничего не значащее) — сделать счастливыми обитателей США? У него есть свои соображения по поводу того, как должен выглядеть мир, и он делает, как считает нужным. Если в результате случатся какие-то неприятности, он скажет: подумаешь, бывает; случилось и случилось, надо, наверное, кого-то другого назначать на эту должность вместо покойного.

Когда готовили Германию к войне с Россией, в результате что получилось? Да, случилась неприятность, бог с ней, с Германией. Нет больше никакой Германии — ну и что? Ничего страшного в этом нет.

Абсолютно спокойно "глубинное государство" будет заниматься своей целью, но иным способом. Только это займет не четыре года (с 1941-го по 1945-й), а сорок лет (с 1946-го по 1986-й) — уничтожение прежней России.

У них масса времени. Ни в коем случае не надо ожидать от них безошибочного поведения, но и ни в коем случае нельзя от них ждать какой-нибудь позитивной задачи в отношении тех, кого используют для этой цели. Тут сделать ничего нельзя.

— Юрий Георгиевич, вы как писатель с мировым именем как раз и поступили чисто по-писательски: вы самое главное оставили на финал. Сейчас мы должны, наверное, попробовать подвести итог и сделать какие-то существенные выводы для России. То есть вы хотите сказать, что время Америки может закончиться в любой момент, и никто Америку об этом спрашивать не будет? Но вот что нам надо сделать, чтобы наступило время России с учетом происходящих событий?

— Надо вспомнить, как говорил один герой знаменитой гангстерской саги, что доброе слово и смит-вессон действует намного лучше, чем просто доброе слово. Это надо помнить. Это сказал весьма неглупый человек. Другое дело, что он совершал ряд преступлений против действующего законодательства.

— То есть Россия должна сделать выводы и даже такие неоднозначные советы принять на вооружение?

— Просто понять, что ничего благоприятного нас не ждет. Необходимо быть всегда готовым ко всякого рода неприятностям. Это все очень просто. В этом нет ничего обидного.

Россия противостоит Западу, Запад противостоит России со времен Иоанна Грозного, по крайней мере.

И никогда не изменялась и не изменится программа этого противостояния, которая предусматривает:

сдерживание,

отбрасывание,

расчленение России, то есть наследницы Византийской империи и истинного православия.

И Америка в этом совершенно не виновата. Она одна из тех кур, которая попала в этот страшный исторический ощип. И мне ее бесконечно жалко. Я очень люблю американский народ. Да и я сам в каком-то смысле абсолютно консервативный, провинциальный американец в духе того мужика, который сказал про Трампа: что делать, ну пришлось, куда бы он делся? Так что я к этому вопросу отношусь именно так.

Правило трех Д

— Может ли вместо американской мечты появиться на горизонте мировой цивилизации русская мечта?

— Игорь Владимирович, я не хотел бы, откровенно говоря, выглядеть каким-то циником. Я не знаю, что такое "американская мечта". Я не употребляю выражение "русская мечта". Я русский православный писатель, живущий за пределами России по причинам абсолютно второстепенным, связанным с моей личной биографией, с моей личной глупостью и тому подобным. Я никаких мечтаний не ношу. И, собственно, не понимаю, что это значит. Если какая-то пропагандистская система сказала, что есть такое понятие, как:

American dream,

Russian dream,

Soviet dream,

Eskimo dream,

я совершенно не должен к этому прислушиваться. Ну мы же с вами не читали, не запоминали тезисы ЦК КПСС к 1 Мая. Это точно такие же тезисы. Забудьте, бог с ними. Все тихо, спокойно, чрезвычайно жестко, без всяких игрищ. Это все не шутки.

— Я думаю, что нам придется следить за США. Слишком большая страна. Слишком влияет на мир. И пертурбации внутри США тем или иным образом влияют и на Россию, и на все остальные государства, и на каждого из нас. К сожалению, влияют.

— Обязательно надо следить за событиями в США. А как иначе? Переходя улицу, оглянись по сторонам. За рулем будь бдителен. Все совершенно нормально. Только это не надо рассматривать как вещь чрезвычайную, из ряда вон выходящую. Нет вариантов, когда за рулем не надо быть бдительным. И переходя улицу, всегда оглянись по сторонам, даже если у тебя откуда-то возникла идея, что никакая "мечта" никогда на тебя случайно не наедет.

— Есть еще правило "ДДД" ("Дай дорогу дураку"). Поэтому мы сейчас этому "дураку" уступим, пускай он проскакивает мимо. Юрий Георгиевич, нам сейчас не хватает таких объективных оценок. Очень много пропаганды. И вы нам сейчас попробовали раскрыть глаза. Напомнили о том, что американская пропаганда не сильно отличается от советской пропаганды. Большое спасибо, Юрий Георгиевич.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова