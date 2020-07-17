Писатель Юрий Милославский: отношение к России в США не изменится

О том, что не так с избранием Трампом, о влиянии на него "глубинного государства" и о будущих отношениях России и США рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову живущий в Америке русский писатель и историк литературы Юрий Георгиевич Милославский.

Читайте начало интервью:

"Случайный" президент

— Юрий Георгиевич, что на самом деле стоит за тем, что происходит сейчас в США? Напрашивается мысль, что мы являемся свидетелями ползучей революции или контрреволюции, которая выглядит как хулиганство.

— Хулиганская часть — это для общего употребления, и она имеет характер одновременно:

и привлекающий (для увеличения числа сторонников),

и отвлекающий (для отвлечения внимания от основной цели).

Это вполне благоразумно с точки зрения политической технологии. Есть значительно более существенное, на что следует обратить внимание, поэтому на ваш вопрос я отвечу с конца, отвечу на незаданную его часть.

Никаких перемен во внешнеполитической стратегии США не предстоит. Отношение к России, которое существует сегодня, качественно не изменится. Могут измениться кое-какие количественные параметры, притом не в пользу России.

Поэтому надо обязательно учитывать это обстоятельство и совершенно перестать смотреть на отвлекающую мишуру. Это забавно, это действительно может быть очень смешно, как некие смешные, нелепые газетные публикации старого времени в нашем отечестве. Но главное не в этом.

Основная задача сейчас — это ликвидация соблазна, который распространяет само существование и правление Трампа вне зависимости от того, каковы результаты этого правления и сколь замечателен Трамп в своих действиях. Дело даже не в том, что он делает.

Беда в том, с точки зрения "глубинного государства", что президент Трамп пришел из другой кузницы кадров.

И это плохой пример, этого терпеть больше нельзя. Этого не хотели терпеть с самого начала, с момента его появления в Белом доме. Поэтому будет сделано все необходимое, чтобы больше не пришлось переживать эти соблазны. Я весьма уважаю Трампа за его консервативные настроения, сам я палеоконсерватор самого радикального свойства. Но тут важно помнить вот что. Правители "глубинного государства" прекрасно понимают, что своими действиями Трамп просто пытался сказать: мол, ребята, не беспокойтесь, я делаю все что надо. Да нет, другие будут делать то, что надо, и нам не придется каждый день за тобой следить, чтобы ты постоянно не отвлекал нас на свое никчемное существование. В этом состоит главная задача.

— Юрий Георгиевич, по большому счету, Трамп не делал ничего такого, что противоречит американской концепции, как минимум во внешней политике. А во внутренней политике он тоже много хорошего сотворил. Например, несколько миллионов рабочих мест, которые появились до коронавируса в США, — это заслуга Трампа.

— Тем хуже для него. Я еще раз говорю: существует традиционная кузница кадров, которая не меняется в течение ста с лишним лет. Президент Трамп по стечению ряда обстоятельств, носящих системный характер, хотя это не хотят видеть те, кто сейчас его пытаются свалить, нарушил этот консенсус. Он говорит: ребята, я делаю то, что вы хотите, но заодно я делаю и еще что-то. Так что вы не волнуйтесь, все в порядке. И действительно, многие вещи он демонстративно делает, даже еще "круче" в кавычках, чем делали бы стоящие за ним люди. Но все прекрасно понимают, что многие вещи он делает из-под палки. И его сторонники тоже это понимают. Я очень хорошо помню инцидент во время его предвыборного турне в Оклахоме, которое было сознательно изувечено и сорвано. Бегающая там симпатичная девушка из группы поддержки Трампа, системы новостного информирования, спросила у одного из прибывших на этот предвыборный праздник: "Вы согласны с теми законопроектами, которые Трамп внес по поводу изменения полицейского поведения, полиции и прочее?" На что этот вполне благоразумный плотный дядя, приехавший из небольшого городка, сказал: "О да, он обязан был это сделать, чего говорить". Потом понял, что он что-то не то говорит, и сказал: "Да-да, я, конечно, поддерживаю. Все прекрасно понимают ситуацию".

Кого это касается

— Юрий Георгиевич, то, что в американской внешней политике никаких серьезных перемен не будет, в общем-то, понимают все. Это замечательно. При этом многие эксперты, которым задаешь такие вопросы, отвечают: "Понятно, что ничего не изменится. Тогда какое вам дело до того, что происходит в США? Это внутренняя история американская. России ничего хорошего не светит, значит, незачем тратить на это силы". Я хочу сказать следующее. Да, внешняя политика не изменится. Но если США будут меняться внутри, они будут другими. Значит, и модель, которую они предлагают миру, может скорректироваться. По крайней мере, им не удастся спокойно говорить: смотрите, как мы прекрасно живем, делайте, как мы, и тогда у вас все будет так же прекрасно. Они не смогут, исходя из этого, управлять миром. Вы говорите, что внутри США ничего не произойдет. Трампа уберут, все вернется на круги своя. Опять люди из четырех университетов и не более будут возглавлять США и все будет нормально. Юрий Георгиевич, при всем уважении к вам, сомневаюсь. Не могут эти события, во-первых, не иметь глубинных причин, которых не замечают те, кто сейчас используют эту ситуацию, а во-вторых, эти глубинные причины не сегодня завтра могут разнести США. Ошибаюсь?

— Вы не то чтобы ошибаетесь, вы предлагаете одну из моделей развития дальнейших событий. Например, я вчера послушал беседу лидера этих самых Black Lives Matter ("Черные жизни имеют значение"), BLM, которого зовут Hawk Newsome. Я его по-русски назову, вам понравится, конечно: его зовут Новый Ястреб. Очень благоразумный господин, идеально подготовленный к своей деятельности. Одновременно он думает, что он хитрее тех, кто его готовит, но ему объяснят, что это не так, в скором времени.

Он сказал замечательную фразу: "Если эта страна то, что мы хотим, мы сожжем весь этот порядок и установим свой". На это я могу ответить только одно: если тебе дадут сжечь этот порядок.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова