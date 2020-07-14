Писатель Юрий Милославский: "Большинство американцев будет молчать"

О подоплеке происходящих в США событий, о внутреннем конфликте страны и реакции ее граждан рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову живущий в Америке русский писатель и историк литературы Юрий Георгиевич Милославский.

Подросток в теле старика

— Юрий Георгиевич, новости из США в последнее время вызывают улыбку, но чаще тревогу и недоумение. Прочту несколько последних новостей. Дочка Nestle отказалась от названия "эскимо", чтобы не обижать эскимосов. Дабы не быть уличенными в расистских стереотипах, Pepsico и Mars пошли на изменение логотипов своих продуктов Aunt Jemima и Uncle Ben's. Рузвельт признан расистом, и памятник ему около Музея естественной истории в Нью-Йорке демонтируют. Что происходит, будем разбираться с вами, Юрий Георгиевич. Но прежде я расскажу зрителям вашу биографию. В 1973 году Юрий Георгиевич покинул Советский Союз и уехал в итоге в США, как я понимаю, за американской мечтой. Померкла ли американская мечта Юрий Георгиевич? Если бы тогда на дворе был 2020 год с событиями 2020 года, вы бы уехали в США?

— Если бы я был умнее, я бы никуда не уехал. Я уехал по глупой молодости, попав под влияние того умонастроения, которого тогда было предостаточно и теперь тем паче. Тем не менее я не жалею ни об одной минуте своего пребывания за пределами отечества, в том числе в США. Ничего из того, что я сегодня знаю и понимаю, я бы не знал и не понимал, как не понимают и не знают большинство моих российских соотечественников на моей исторической родине.

— Раз вы все знаете и понимаете (я без всякой иронии это говорю), то, наверное, нам можете объяснить. Для вас неудивительны события, которые происходят сегодня в США. Объясните, почему они, во-первых, для вас неудивительны, а во-вторых, что же это за события.

— Начнем с самого неинтересного: почему эти события для меня неудивительны. Я вынужден заняться саморекламой. Если бы человек не поленился прочесть мой роман "Приглашенная", опубликованный пять лет назад издательством "АСТ" под редакцией Елены Шубиной, где вся фоновая материя — территория США, он бы тоже не удивлялся. Но раз тут обобщенный вопрос, я дам обобщенный ответ, хотя обобщенные ответы немногого стоят. США — молодая цивилизация, молодая культура. С исторической точки зрения 250 с небольшим лет всего ничего — 25 минут на часах человеческой истории. Самое главное и самое печальное в том, что в свое время заметил еще Оскар Уайльд.

Специфика истории США в том, что от молодого, подросткового бурления эта цивилизация по причинам, объяснение которых выходит за пределы любого интервью, сразу перешла в состояние упадка при сохранении выдающихся технологических достижений.

Переход от детства к патологической старости порождает взрывные конфликты, которые мы сейчас наблюдаем. Иначе просто быть не может. Это что-то вроде старика с подростковым внутренним содержанием, отсюда:

взрывоопасность,

способность совершить головоломные действия,

вера в любые идеи, навязанные тебе со стороны "глубинного государства".

Способность ни с чем не соглашаться и одновременно все принимать на веру порождает трагический конфликт.

Молчание ягнят

— Я начинал свою американскую жизнь в маленьких городках и очень хорошо знаю ту Америку, так называемое молчаливое большинство — увы, оно будет молчать.

Эти американцы слишком тяжело живут и прекрасно знают, как тонка граница между спокойным, милым благополучием, требующим постоянной работы, постоянной выплаты дивидендов, как денежных, так и идеологических, тем, кто эти дивиденды собирает, и между крушением твоей жизни, когда спокойное благополучие из-за одного неверного движения может дать смертельный сбой.

На это никто не хочет идти, я прекрасно понимаю. Их абсолютно нельзя ни в чем обвинять. У меня до отъезда был старый учитель, известный харьковский и российский поэт Борис Алексеевич Чичибабин. Он на все мои молодежные закидоны отвечал: "Юрка, маленький человек не обязан идти на крест за идею. Грех тому, кто посылает маленького человека на крест". Я с этим не соглашался. Я как православный человек под путем на крест понимаю нечто иное, но одновременно я прекрасно теперь понимаю, что имел в виду Борис Алексеевич Чичибабин. Я буду последним, кто будет посылать кого-либо из обитателей США на какой угодно крест. Я на это права не имею.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова