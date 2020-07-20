Милославский: “глубинному государству” нужно, чтобы США противостояли России

О тех, кто входит в состав "глубинного государства", какую роль оно определило для США и почему недовольно Трампом, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову живущий в Америке русский писатель и историк литературы Юрий Георгиевич Милославский.

Deep state

— Юрий Георгиевич, вы считаете, что нового порядка в США не будет после всех этих протестов?

— Новый порядок в США будет, только если это сочтет необходимым "глубинное государство". Это deep state, наднациональный директорат, который действует в интересах определенной группы лиц.

Но самое главное ведь не в этом. Надо вспомнить, что та организация, BLM, от имени которой гордо выступил этот Новый Ястреб, встала на ноги в 2016 году, — соответствующая дата вам уже понятна, — на деньги нескольких основных корпораций. Туда входят:

Институт открытого общества Сороса, разумеется,

Ford Foundation и другие.

Представьте себе, что они несколько ошибаются. Я не верю в мифологическую концепцию мирового правительства, которое никогда не ошибается в своей демонической деятельности. Еще как ошибается. Вот сейчас, например. Они просто люди: две руки, две ноги, одна голова и так далее. Ничего особенного. Денег много, это правда. Я не знаю, что они собираются предпринять, но я почему-то уверен, что ничего этому Ястребу по-настоящему сжечь не дадут, а будет сжигать — заболеет коронавирусом и скончается.

Второго Трампа не будет

— Юрий Георгиевич, так для чего тогда они это устроили? Только ради Трампа? Мне кажется, Трампа дезактивировать можно было гораздо проще и дешевле.

— А вы помните, как его начали дезактивировать? Начали постепенно его хорошо дезактивировать. Вы знаете, что вчера генерал Флинн, от которого Трамп отказался, был признан невиновным? Трампа убедили сдать всех своих людей, с которыми он пришел в Белый дом. Он их сдал всех до одного человека. Вы обратили внимание?

— Мы являемся свидетелями большой игры, такого длинного, долгого процесса, и

находимся внутри него.

— Абсолютно верно. Вот теперь мы перешли наконец к тому, что происходит. Поэтому я и начал с того, что перемен для России, я имею в виду, благодетельных, ожидать от событий сейчас не приходится. Необходимо действовать крайне осторожно, крайне спокойно и смотреть на эти вещи без всяких излишних надежд и эмоций. Это серьезное дело. И разумеется, одним сносом тех или иных неугодных кому бы то ни было памятников дело не ограничится. Дело пойдет дальше.

Важно не допустить появления молчаливого большинства, которого больше никто не боится, это молчаливое, но усталое большинство. Важно не допустить вспышки пассионарности в США, чтобы люди не сказали: а что вы пристали к нам, что вы нами манипулируете со своими делами, корпорациями, всеми этими трюками, а ну-ка пошли вон отсюда. Вот нам нравится тот или иной президент. Все, мы будем тут сидеть спокойно, делать свое дело, зарабатывать жалованье, платить ипотечные ссуды, и не смейте нам ничего больше устраивать. Это совершенно не годится.

Для США "глубинное государство" еще сто с лишним лет назад выбрало совершенно определенное место в мире. Они должны были заменить Великобританию, или Британскую империю, в качестве флагмана противостояния наследникам византийской культуры, то есть православной России и всему поствизантийскому миру.

И уйти с этого поста просто так невозможно, уволиться нельзя. Трамп все пытается найти способы уволиться или, по крайней мере, сократить число своих обязанностей. Куда это годится? С одной стороны, он вроде делает все что надо, все что полагается, так называемые санкции. Я не буду перечислять, все всё прекрасно знают. А с другой стороны, он все пытается уйти с работы. Говорит: ребята, мы устали, нам надо отдохнуть; извините, мы эту работу сделаем, а эту не будем. Куда это годится? Это ведь он один такой пока, а за ним может прийти еще более неуправляемый, такой "Трамп в квадрате".

— То есть повторения Трампа никто не допустит? Трамп вылез на политическом теле США. Его вправят. И дальше Америка намерена только укреплять свое влияние на мир и манипулировать миром в новых, изменившихся условиях?

— Далее США окажутся, возможно, в том же положении, в котором они были до президента Трампа. Снова управлять миром? Вы знаете, есть одна хитрая и коварная деталь этой истории. Если бы те, кто выстраивают такую жизненную линию для США, учились бы в Николаевской академии Генерального штаба, они бы знали главное правило стратегии: там, где ты хочешь быть всюду сильным, ты будешь всюду слабым.

Кто является вассалом тех или иных восточноевропейских государственных образований? Уж не Америка ли? Она вынуждена все время:

с ними заигрывать,

что-то им подбрасывать,

решать какие-то вопросы,

успокаивать их, поглаживать постоянно.

Так кто чей вассал? Ответ очевиден.

К публикации подготовила Марина Севастьянова