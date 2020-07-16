Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Шатров

Юрий Милославский: без поддержки России история США была бы другой

Общество

О ключевой роли России в становлении США, о политике Теодора Рузвельта и о том, почему в Америке меняют логотипы, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову живущий в Америке русский писатель и историк литературы Юрий Георгиевич Милославский.

Читайте начало интервью:

Дружба России и США

— Юрий Георгиевич, вы говорите, что американцы — это молодая нация, которая стремительным образом в подростковый период своей жизни вдруг обрела приметы солидного, серьезного, успешного человека. Эта удача ее смутила, ввела в соблазн, блуд. В итоге через какое-то время начались внутренние противоречия. Но скажите тогда, почему этот молодой человек, по крайней мере, последние несколько десятков лет, после Второй мировой войны, свою модель поведения подростка-переростка насаждал в мире как идеальную, и мир с этим соглашался? Ну ладно, молодой человек, подросток, но рядом-то взрослые были. Рядом были империи с многовековой историей. Рядом были другие подростки, которые в Азии, например, подрастали. Почему они дали сорваться этому подростку?

— Вы задали очень хитрый, но очень своевременный вопрос. История США разделяется на две почти равные части: это история старых, если можно так выразиться, прежних, молодых Соединенных Штатов, которую мы знаем по книгам О'Генри и других американских писателей старого времени. Эта эпоха продолжалась приблизительно до вступления в Белый дом президента Тедди Рузвельта, памятник которому сейчас будут убирать. Расскажу почему.

В эту эпоху молодые Соединенные Штаты и Россия были ближайшими союзниками. Они были не просто стратегическими, а военными партнерами.

Без прямого участия России не совершилось бы и становления Соединенных Штатов еще при Екатерине Великой, которая отказалась помогать в подавлении бунта колонии, как Америка тогда называлась. Решающим было участие России во времена американской Гражданской войны, точнее, военного противостояния между несколькими южными штатами и штатами северными. Россия поддержала северную сторону. Если бы этой поддержки не было (это был вооруженный нейтралитет, иначе говоря, фактическое участие на стороне одной воюющей группы), вся история США пошла бы совершенно иначе.

Внезапно или не совсем внезапно по прошествии буквально тридцати лет нежнейшее отношение США к России начало меняться. При этом в России особенно ничего не происходило. В конце концов, в России императора Александра III не содержалось каких-то удивительных новых, враждебных США материй, которые бы вызывали эти довольно неприятные перемены. Начиная с последних лет XIX столетия, на протяжении всего ХХ столетия, то есть примерно 110 лет, Россия и США были уже не стратегическими партнерами и союзниками, а стратегическими противниками. Причем стартовала эта процедура именно со стороны США.

Чтобы причины нам были понятны, нужно вспомнить, что в США произошла так называемая ползучая революция, тотальная перемена, которая случилась именно в период первого и второго президентства Тедди Рузвельта.

Кстати, памятник ему собираются свалить не потому, что Тедди Рузвельт им не нравится. Напротив, Тедди Рузвельт — это фактически создатель современной Америки. Он, кстати, впервые пустил в оборот такие выражения, как "мировой полицейский", "политика большой дубинки". Это все хорошо известно. Но у этого памятника есть идеологическая беда. Там стоят обнаженные красавцы:

  • один из них — native American, то есть индеец,
  • другой — African American, то есть негр.

То есть Рузвельт одетый сидит на коне, а какие-то обнаженные люди, пускай очень изящно сложенные, идут с ним рядом пешком. Это совершенно невозможно терпеть. Это неравенство, несправедливость, и поэтому будем все это ломать.

Не в логотипах дело

— Тут очень важно помнить вот что. Во всякой политической и политтехнологической деятельности есть два уровня. Первый уровень направлен на привлечение так называемого простого, незатейливого человека. Таких людей очень мало. Циники называют их полезными идиотами. Они, может быть, полезные, но не идиоты. Они просто воспринимают некоторые вещи слишком буквально. Для них меняют логотип давно привычного рисового полуфабриката, где изображен благообразный чернокожий господин, валят эти памятники, убирают замечательную повариху тетю Джемайму, которая изготовляла сиропы к несравненным блинчикам. Кого там поместят, непонятно. Делается много другого подобного. Это носит характер анекдота. Это похоже немного на наш агитпроп. Некоторые вещи, призывы 1 мая, носили такой же характер. В них никто особенно не верил, но они давали подходящий фон, для того чтобы отвлекать внимание от остальных действий.

— Юрий Георгиевич, то есть всерьез нам к этому не стоит относиться?

— Очень серьезно к этому следует относиться, но отнюдь не к перемене логотипа на коробке рисового полуфабриката.

— Но зачем тогда эту перемену логотипа осуществлять, если происходят другие процессы? Это отвлечение внимания, действительно заигрывание. И что тогда на самом деле за этим происходит? потому что напрашивается мысль только о том, что мы являемся свидетелями какой-то ползучей революции или контрреволюции, которая происходит на наших глазах, но выглядит просто как хулиганство.

— Хулиганская часть — это для общего употребления, и она имеет характер и привлекающий, и отвлекающий одновременно, это вы совершенно верно подметили. Это вполне благоразумно с точки зрения политической технологии, и вы это прекрасно понимаете.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы теодор рузвельт юрий милославский глубинное государство отношения россии и сша
Новости Все >
Мировой рекорд: американец съел 75 хот-догов за 10 минут
Собянин оценил возможность сокрытия реальных данных о коронавирусе
Распутина о шоу-бизнесе: "Скачут безголосые и бездумные обезьяны"
Из торговых центров Краснодара эвакуировали продавцов и посетителей
Фильм "Цой" покажут в кино 27 августа
Минфин не будет изымать накопления граждан
Эксперт: "Услуги телемедицины нужно включить в систему ОМС"
В Совфеде не одобрили возможный перенос дня голосования
Школьный автобус столкнулся с грузовиком
Меган Маркл сыграет роль президента США
Последние материалы
Собянин оценил возможность сокрытия реальных данных о коронавирусе
Распутина о шоу-бизнесе: "Скачут безголосые и бездумные обезьяны"
Из торговых центров Краснодара эвакуировали продавцов и посетителей
Фильм "Цой" покажут в кино 27 августа
Евгений Федоров: источник власти олигархов – иностранное управление
Минфин не будет изымать накопления граждан
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Эксперт: "Услуги телемедицины нужно включить в систему ОМС"
В Совфеде не одобрили возможный перенос дня голосования
Школьный автобус столкнулся с грузовиком
Популярное
Россия
Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы

Метеоролог рассказал о погоде на ближайшее время.

Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
Новости Европы
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости футбола
За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн
Василий Амирджанов Противников поправок назвали провокаторами Василий Амирджанов Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко
Комментарии
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Противников поправок назвали провокаторами
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
За отказ удалить информацию предусмотрен штраф до 15 миллионов рублей
За отказ удалить информацию предусмотрен штраф до 15 миллионов рублей
Что нужно сделать для "уничтожения" "Северного потока-2"
За отказ удалить информацию предусмотрен штраф до 15 миллионов рублей
Авиакомпании получат три миллиарда рублей для льготных перевозок
Во время несанкционированной акции протеста задержали 12 подростков
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Украина ведет флот НАТО к Крыму
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Украина ведет флот НАТО к Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ