Юрий Милославский: без поддержки России история США была бы другой

О ключевой роли России в становлении США, о политике Теодора Рузвельта и о том, почему в Америке меняют логотипы, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову живущий в Америке русский писатель и историк литературы Юрий Георгиевич Милославский.

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Дружба России и США

— Юрий Георгиевич, вы говорите, что американцы — это молодая нация, которая стремительным образом в подростковый период своей жизни вдруг обрела приметы солидного, серьезного, успешного человека. Эта удача ее смутила, ввела в соблазн, блуд. В итоге через какое-то время начались внутренние противоречия. Но скажите тогда, почему этот молодой человек, по крайней мере, последние несколько десятков лет, после Второй мировой войны, свою модель поведения подростка-переростка насаждал в мире как идеальную, и мир с этим соглашался? Ну ладно, молодой человек, подросток, но рядом-то взрослые были. Рядом были империи с многовековой историей. Рядом были другие подростки, которые в Азии, например, подрастали. Почему они дали сорваться этому подростку?

— Вы задали очень хитрый, но очень своевременный вопрос. История США разделяется на две почти равные части: это история старых, если можно так выразиться, прежних, молодых Соединенных Штатов, которую мы знаем по книгам О'Генри и других американских писателей старого времени. Эта эпоха продолжалась приблизительно до вступления в Белый дом президента Тедди Рузвельта, памятник которому сейчас будут убирать. Расскажу почему.

В эту эпоху молодые Соединенные Штаты и Россия были ближайшими союзниками. Они были не просто стратегическими, а военными партнерами.

Без прямого участия России не совершилось бы и становления Соединенных Штатов еще при Екатерине Великой, которая отказалась помогать в подавлении бунта колонии, как Америка тогда называлась. Решающим было участие России во времена американской Гражданской войны, точнее, военного противостояния между несколькими южными штатами и штатами северными. Россия поддержала северную сторону. Если бы этой поддержки не было (это был вооруженный нейтралитет, иначе говоря, фактическое участие на стороне одной воюющей группы), вся история США пошла бы совершенно иначе.

Внезапно или не совсем внезапно по прошествии буквально тридцати лет нежнейшее отношение США к России начало меняться. При этом в России особенно ничего не происходило. В конце концов, в России императора Александра III не содержалось каких-то удивительных новых, враждебных США материй, которые бы вызывали эти довольно неприятные перемены. Начиная с последних лет XIX столетия, на протяжении всего ХХ столетия, то есть примерно 110 лет, Россия и США были уже не стратегическими партнерами и союзниками, а стратегическими противниками. Причем стартовала эта процедура именно со стороны США.

Чтобы причины нам были понятны, нужно вспомнить, что в США произошла так называемая ползучая революция, тотальная перемена, которая случилась именно в период первого и второго президентства Тедди Рузвельта.

Кстати, памятник ему собираются свалить не потому, что Тедди Рузвельт им не нравится. Напротив, Тедди Рузвельт — это фактически создатель современной Америки. Он, кстати, впервые пустил в оборот такие выражения, как "мировой полицейский", "политика большой дубинки". Это все хорошо известно. Но у этого памятника есть идеологическая беда. Там стоят обнаженные красавцы:

один из них — native American, то есть индеец,

другой — African American, то есть негр.

То есть Рузвельт одетый сидит на коне, а какие-то обнаженные люди, пускай очень изящно сложенные, идут с ним рядом пешком. Это совершенно невозможно терпеть. Это неравенство, несправедливость, и поэтому будем все это ломать.

Не в логотипах дело

— Тут очень важно помнить вот что. Во всякой политической и политтехнологической деятельности есть два уровня. Первый уровень направлен на привлечение так называемого простого, незатейливого человека. Таких людей очень мало. Циники называют их полезными идиотами. Они, может быть, полезные, но не идиоты. Они просто воспринимают некоторые вещи слишком буквально. Для них меняют логотип давно привычного рисового полуфабриката, где изображен благообразный чернокожий господин, валят эти памятники, убирают замечательную повариху тетю Джемайму, которая изготовляла сиропы к несравненным блинчикам. Кого там поместят, непонятно. Делается много другого подобного. Это носит характер анекдота. Это похоже немного на наш агитпроп. Некоторые вещи, призывы 1 мая, носили такой же характер. В них никто особенно не верил, но они давали подходящий фон, для того чтобы отвлекать внимание от остальных действий.

— Юрий Георгиевич, то есть всерьез нам к этому не стоит относиться?

— Очень серьезно к этому следует относиться, но отнюдь не к перемене логотипа на коробке рисового полуфабриката.

— Но зачем тогда эту перемену логотипа осуществлять, если происходят другие процессы? Это отвлечение внимания, действительно заигрывание. И что тогда на самом деле за этим происходит? потому что напрашивается мысль только о том, что мы являемся свидетелями какой-то ползучей революции или контрреволюции, которая происходит на наших глазах, но выглядит просто как хулиганство.

— Хулиганская часть — это для общего употребления, и она имеет характер и привлекающий, и отвлекающий одновременно, это вы совершенно верно подметили. Это вполне благоразумно с точки зрения политической технологии, и вы это прекрасно понимаете.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова