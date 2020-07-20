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Автор Любовь Степушова

Украинский политолог: Украину ждет перезагрузка либо распад

Общество

О необходимости миротворцев в Донбассе, а также о рассекреченных переговорах Порошенко с Путиным и Байденом рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Читайте начало интервью:

Главное — остановить войну

— Многие говорят, что решить проблему Донбасса можно только неконтролируемым путем. Если к власти придет человек, похожий на Порошенко или Зеленского, то конфликт снова не будет решаться. Его может решить только неконтролируемая сила: националисты или власть, которая занимает пророссийскую позицию.

— На Украине складываются все условия для идеального шторма, грядет кризис:

  • экономический,
  • социальный,
  • политический.

Это может привести к силовому свержению власти Зеленского. Порошенко прекрасно понимает, что через парадный вход на Банковую он не зайдет, значит, будет искать бульдозер, чтобы подогнать на Банковую. Они попытаются отмайданить Владимира Александровича. Это может обострить конфликт Киева и регионов. Многие могут не принять такой сценарий. Поэтому всем пламенным патриотам, которые скандируют "Долой Зеленского!", я объясняю: наоборот, вам надо за него держаться.

Сбросите Зеленского — страна может посыпаться. И сценарий 2014 года покажется вам цветочками.

Какой вы видите перспективу решения донбасской проблемы?

— Мне видится два варианта. Либо надо возвращаться к идее ввода миротворцев и с ней серьёзно работать, либо попытаться найти формулу заморозки конфликта. У Дмитрия Козака алгоритмы решения в арсенале остались после Приднестровья.

Главное — перестать разрушать Донбасс и убивать людей. А каким путём: миротворцами либо заморозкой — это уже вопрос второстепенный. Для Украины, я считаю, лучшим вариантом был бы ввод миротворцев.

Заморозка по-приднестровски — там всё-таки были те, кто мог напомнить, что Рacta sunt servanda (договоры должны выполняться). А у нас ни одна договорённость не проживёт и нескольких месяцев.

Рассекреченные записи

— Вторая запись, которая была сегодня опубликована, — это разговор Порошенко с Путиным в 2015 году, через 2 месяца после поражения в Дебальцево. Порошенко рассыпается в любезностях перед Путиным. Путин, с моей точки зрения, слегка ироничен. Порошенко, как мне показалось, просит экономической помощи: "У нас с экономикой хана". И предлагает на уровне минских переговорщиков что-то в этом плане решить. То есть уже тогда Порошенко понимал, что нужно с Россией налаживать отношения, хотя на словах он категорически против. То, что он народу говорит одно, а Путину говорит другое, — это может повлиять на его карьеру и на майдан, который он собирается делать? Его вообще народ поддержит после таких разоблачений?

— Давайте по порядку. Каковы текущие цели Порошенко и его команды?

  1. Предстать в качестве основного оппонента Зеленского. Они открыто говорят о том, что "Пётр Порошенко — седьмой президент Украины".
  2. Собрать под себя весь националистический электорат, подобрав всевозможную политическую мелочь, партии типа "Свободы".
  3. Любым попыткам юридического преследования придать окрас политических преследований.

Это является предпосылкой для политического реванша, который они рассчитывают начать уже осенью. Как повлияют эти записи? Я думаю, что на секту Порошенко никоим образом. В том, что Пётр Алексеевич рассыпался в любезностях, они увидят его хитрый план. У них логика очень проста, как у любой секты. Если их картинка мира не дружит с фактами, тем хуже для фактов. Поэтому электоральное ядро Порошенко от этого не развалится. Плёнки могут помешать второй задаче — консолидации националистического электората вокруг Порошенко. Поскольку все в очередной раз увидят, что Пётр Алексеевич — это лицемерный, циничный барыга, который:

  • думает одно,
  • говорит другое,
  • делает третье.

Кто его знает с конца 1990-х, это подтвердят. Поэтому националисты не захотят для Порошенко и его амбиций выступать в качестве полезных патриотов. А 60 % украинцев, считающих, что Порошенко — циничный, лицемерный человек, который наживался на войне, разодрал страну, сталкивал украинцев лбами, только укрепятся в своей вере в то, что Порошенко — это зло. Поэтому все останутся при своём.

Но Порошенко эти записи могут аукнуться в США. Я думаю, что Байден очень сильно расстроен. Тем более что ожидаются следующие серии. Самое вкусное оставили на потом. По большей части это может ударить по Байдену. Конечно, в США история с харассментом какой-то женщины внутри Америки может иметь куда больший резонанс, но в американском политикуме тех, кто так глупо попадается на банальных вещах, тоже не любят. Поэтому по Байдену это срикошетит на 100 %. В свою очередь достанется и Порошенко.

Складывается ощущение, что все, кто в США связываются с Украиной, получают в конце концов по полной программе. Дружить с Украиной — будут неприятности.

Как это было у команды Клинтон, которая не приструнила посла Украины в США Чалого, когда он открыто в американских СМИ агитировал за Клинтон. Нонсенс. Его должны были на следующий день объявить персоной нон грата, но тем не менее закрыли глаза. И это дорого ему обошлось.

— Впечатление, что украинская дипломатия в связи с публикацией этих плёнок находится в коллапсе. Кто сейчас будет разговаривать с Украиной на любом уровне, когда всё попадает в Сеть, ничего в тайне нельзя удержать? Ты для страны сделал самое плохое, что можно сделать, ты стал недоговороспособным для партнёров всего мира (как для России, так и для США).

— В конце 2000-х, общаясь с ныне покойным коллегой, мы определили, какая модель на Украине. Наиболее адекватная оценка: Украина — это страна большого базара. А на большом базаре всё покупается и всё продаётся. Всё имеет свою цену. Соответственно, не бывает никаких тайн. Для государства это пагубно.

Я думаю, кнопку Reset надо нажать в отношении украинского государства: либо перезагрузка, либо распад.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы россия украина донбасс политолог андрей золотарев
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