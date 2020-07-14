Политолог Золотарев: "При Порошенко Донбасс выдавливали с Украины"

Об итогах четырехсторонних переговоров о Донбассе, предстоящих выборах на Украине и возможности заморозки конфликта рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Договорились договариваться

— Андрей Владимирович, 3 июля завершились переговоры политических советников глав государств нормандского формата. С российской стороны Дмитрий Козак, с украинской Андрей Ермак, от французов Эммануэль Бон и от немцев Ян Хеккер. Я нашла в прессе только заявление Дмитрия Козака о том, что прорыва не было: "Мы приблизились к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок". Что это значит?

— По моей оценке, стороны в Берлине договорились договариваться. Классическая ситуация: цель — ничто, процесс — всё. К сожалению, мы возвращаемся к реалиям, которые были в Минске при Порошенко. Тогда формат сводился к простой формуле: что наше — то наше, а ваше — поговорим. Сегодня все заметнее красные линии, которые свидетельствуют о том, что ситуация заходит в тупик.

Украинская сторона подчеркнула постфактум, что Украина, Франция, Германия демонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Париже. То есть якобы существует солидарная позиция и "весь мир с нами". Это риторика времен Порошенко. На самом деле солидарность в том, что все договоренности, которые были достигнуты в Париже при участии президента Зеленского в декабре 2019 года, надо выполнять.

Эти переговоры не приблизили проведение очередного нормандского саммита в Париже. Я думаю, что сегодня-завтра будет отрицательная реакция российской стороны относительно перспектив саммита. Обратите внимание на позицию России: она впервые выдвинула жесткие условия, дедлайн, прекрасно понимая, что эти условия выполнены не будут. О чем это говорит? Наверное, что процесс плавно уперся в пределы политических возможностей. Надо учитывать, что это были неправительственные переговоры. Дмитрий Козак, Ян Хеккер, Эммануэль Бон и Андрей Ермак — представители своих стран, но рангом пониже. Говорить о том, что выработан конкретный механизм для устойчивого перемирия в Донбассе, большое преувеличение.

Сейчас мало кто обратил внимание на фразу министра по делам реинтеграции и оккупированных территорий Алексея Резникова.

Он прямо сказал, что Украина не может выполнить минские соглашения, но и не может от них отказаться. Вот позиция официального Киева.

Поэтому будут тянуть волынку. Понятны отдельные тактические шаги: то временная контактная группа Сергея Гармаша и Дениса Казанского, то история с российскими паспортами у той стороны. Это тактически удачно, но не отменяет стратегической тупиковости ситуации. Даже было эффективное предложение Андрея Портнова, которое сдвинуло бы ситуацию с мертвой точки относительно проведения выборов в цифровом формате. В России проходил референдум в "цифре" — нормально справились. Это бы позволило снять все возражения относительно выборов под дулом автомата, что украинские партии не смогут участвовать. Но предложение осталось без внимания. Скорее всего, будут идти точечными шагами: обмен пленными, разведение войск, но не более.

Сначала выборы, а потом граница

— Украина говорит о перезагрузке минских соглашений. Россия настаивает на том, чтобы сначала был в Конституции оговорен особый статус. Украинская сторона напрочь отказывается.

— С чем связан дедлайн об особом статусе? Если этого не сделать, то и разговоры о выборах в Донбассе осенью становятся пустыми. Начинается отсчет избирательной кампании (по украинскому законодательству 100 дней) с 14 июля. Для кристаллизации намерений украинской стороны был установлен дедлайн. Ничего не выполнили, но о чем-то договорились.

— Если украинская сторона говорит о перезагрузке отношений, значит, понимает, что нужен особый статус. Но хотят как-то его обойти.

— Да. Что хотят? Переведу на человеческий язык. Надо переписать минские соглашения: не "сначала выборы, а потом граница", а "сначала граница, а потом выборы". Там уже разберемся и подготовим ситуацию под выборы. Разбираться будут с помощью СБУ, парамилитарных формирований. Что касается особого статуса, у нас уже все заложено, децентрализация. Ну так включите функции гуманитарной децентрализации, которые сняли бы очень многие вопросы с Донбассом. Вместо этого омбудсмена, который известен откровенно пронацистской позицией. Это продолжение политики Петра Порошенко: под разговоры о реинтеграции Донбасса проводилось выталкивание Донбасса с Украины. Смотрите на факты:

Экономическая блокада Донбасса — это разрыв экономической связи Донбасса и Украины. Поражение в правах живущих на неподконтрольных территориях. Это люди априори второго сорта со всеми вытекающими последствиями.

По инерции в эту лодку сел Зеленский с командой. Поэтому будут тянуть время. Это в лучшем случае приведет к заморозке ситуации. Говорят, что у них есть план Б. Разговоры о плане Б возникают, когда его нет.

— У Дмитрия Козак все получилось с заморозкой в Приднестровье. Почему здесь он не может ничего сделать?

— Приднестровье более компактно. А здесь мы имеем дело с несколькими миллионами. Уже там не 6 миллионов, конечно. Многие уехали на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Это крупнейшая городская индустриальная агломерация, территория с беспрецедентной концентрацией промышленных производств. Там 380 км линии соприкосновения. Идея Козака здравая. Поскольку тот, кто торгует, не воюет.

Глядя на украинские реалии, привыкли говорить об украинской партии войны. На самом деле нет такой партии. Есть партия "ни войны, ни мира". Большой войны они не хотят, поскольку можно самим пострадать. Нужен тлеющий конфликт, чтобы перед геополитическими патронами типа господина Байдена выступать в качестве "анти-России" и при этом зарабатывать на войне финансовые и политические дивиденды внутри Украины. Например, компания Петра Порошенко, никогда не занимавшаяся производством военной техники, активно начала осваивать заказы военного бюджета.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова