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Автор Александра Милькова

Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?

Общество

Невозможно знать всё даже академику. Как выкрутится преподавателю, если студент хочет его "завалить" сложным вопросом? Есть преподаватели, с которыми у студентов отношения — почти дружеские: они поддерживают в тяжелые моменты, всегда найдут возможность поговорить и объяснить. Как достичь такого доверительного общения со студентами, не потеряв при этом авторитет? И нужно ли? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Григорий Прутцков.

Читайте начало интервью:

Лайфхак для препода

— Григорий Владимирович, невозможно знать всё. Если студент задаёт конкретный вопрос, на который преподаватель не знает точного ответа, как выкручиваться в этой ситуации?

— Конечно, мы все можем что-то не знать, это — нормально. Выкручиваться особенно важно, если студент уже подсматривает что-то в интернете, хочет показать свое превосходство над преподавателем. Такое редко, но бывает.

Конечно, я — преподаватель, мне сложно как-то опозориться перед студентами. Выйти из положения можно разными способами. Молодым преподавателям я советую: сначала спросите у зала. Если вы даже знаете ответ на этот вопрос, спросите у зала.

Пускай выйдет кто-то из студентов. Если он ответит, сразу ставьте ему автомат. Значит, это — талантливый студент, умный. Если никто из студентов не знает, и вы тоже не знаете, тогда дайте три минуты, чтобы студенты нашли ответ в интернете. За это время вы сами подумаете, как можно ответить на этот вопрос.

Если студенты так и не найдут ответ на вопрос, тогда дайте домашнее задание, скажите: кто первый ответит, пришлет мне в письме правильный ответ, тот получит 1 балл к экзаменационной оценке.

Ни один студент не догадается, что преподаватель не знает правильный ответ. Это, конечно, такая форс-мажорная ситуация, такое бывает крайне редко. У меня всего несколько раз в жизни такое было за 25 лет моего преподавания.

С другой стороны, вопрос, на который нет ответа, это — хорошая тема для семинара, коллоквиума, для обсуждения на кафедре. Может быть, стоит тщательно разобраться и написать об этом статью, а потом даже расширить до учебного пособия. И конечно, таких студентов надо обязательно поощрять.

Авторитет преподавателя vs дружба

— Это — очень интересная схема. И конечно, за это надо поощрять. Вы — из таких преподавателей, которых студенты любят. Но студенты любят садиться на голову "добреньким преподам". Как достичь доверительного общения со студентами, не потеряв свой авторитет?

— Во-первых, не я — один такой, а во-вторых, Московский университет — не бюро по оказанию образовательных услуг. Наша задача — гораздо шире, чем рассказать студенту о своём предмете, спросить на экзамене, поставить ему оценку. Это — слишком формализованный подход. Мы должны студентов, конечно, и воспитывать.

Хотя они — уже взрослые люди, но всё равно у каждого студента бывают какие-то проблемы и особенности. К начальнику курса студент всегда может прийти со своими проблемами, вопросами. Но есть и преподаватели, к которым возникает какое-то особое доверие у студентов.

Конечно, специально не нужно на это напрашиваться, к тому же это — совершенно бессмысленно. Но если уж такое случается, конечно, мы должны помогать. Мы студенту — как бы старшие товарищи, но здесь действительно нужно держать определенную дистанцию.

Нельзя вот так вот совсем панибратски относиться к студенту, как к своему приятелю. Нужно очень деликатно, очень аккуратно эту ситуацию поддерживать. Но главная задача всё равно — это любить студентов, понимать, что если студент пришел к тебе с проблемой, значит, его это волнует. Значит, он доверяет тебе и Московскому университету.

И вот это доверие нужно обязательно оправдать. Здесь, конечно, преподаватель играет роль психолога, что ли. Ты не должен отнекиваться ("это не мои обязанности") — обратитесь к начальнику курса, к психологу и так далее. Нужно очень найти душевный подход и постараться реально помочь. Это происходит само собой, если ты любишь студентов, свою работу.

Кому и зачем нужна "вышка"?

— Сейчас всё чаще говорят, что диплом — это просто корочка для галочки, лучше потратить время на какие-нибудь интересные и полезные курсы. Что конкретно дает человеку высшее образование?

— Вы правильно сказали, это — достаточно распространенный стереотип. Корочку я в переходе куплю. Я лучше почитаю книжки, запишусь на вебинар, курсы краткосрочные… Есть, конечно, среди них нормальные, но все равно это — не система.

Университет же дает стройную систему представления о жизни. Это не просто сумма знаний, а свет, который в тебя входит, ты потом несешь его всю жизнь, ты сам этим светом делишься с окружающими. И вот этот свет в себя вобрать без университета невозможно практически.

Ведь это — целый мир, который включает в себя, помимо знаний, общение, атмосферу. Каждый, кто учился в университете, знает, что в университете — совершенно особенная атмосфера, которую невозможно получить, самостоятельно читая книжки или проходя вебинары в интернете и так далее. Эта атмосфера как раз и дает человеку такой свет, питает его.

Люди, которые преподают, в массе своей — интересные личности. Когда я был студентом, у нас преподавали такие люди, как Дмитрий Эльяшевич Розенталь, Илья Владимирович Толстой, Елизавета Петровна Кучборская, Владислав Антонович Ковалев и многие другие. Я могу перечислять полчаса. Каждый из них — это личность, на которую хотелось быть похожим.

Кроме того, университет — это связи, потому что вот эта дружба, которая возникает в аудиториях во время занятий, на переменах, во время подготовки к экзаменам, переходит в профессиональные связи. Вся сумма факторов говорит о том, что университетское образование — это не корочка и не сумма знаний, а целый космос, который сопровождает человека всю жизнь.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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