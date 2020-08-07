Григорий Прутцков: студенты должны не дать расслабиться преподавателю

Все мы знаем, что один и тот же предмет можно преподавать по-разному, от этого зависит, будет ли он интересен студентам. А есть ли обратная корреляция? Влияет ли манера преподавания на самого преподавателя, его отношение к предмету, может, личностные качества? Сложно ли выйти за рамки "обычного" преподавания и привнести что-то новое в процесс обучения студентов? Одобряется ли это руководством?

Как обрести свой стиль преподавания и найти какие-то личные "фишки", которые будут нравиться студентам? Можете что-то посоветовать начинающим преподавателям? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу рассказал доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков.

"Фишки", студенты и высшее руководство

— Григорий Владимирович, давно известно, что-то, как преподаватель подает свой предмет, сильно влияет на то, как его воспринимают ученики, интересен он будет им или нет. Как можно заинтересовать студентов? И есть ли обратная корреляция? Влияет ли как-то манера преподавания предмета на самого преподавателя, на какие-то его качества? Может быть, как-то меняет его, заставляет дальше совершенствоваться?

— Конечно. Студенты всегда воспринимают предмет через призму преподавателя, который читает им лекции, ведет семинары и так далее. Интересный предмет во многом таковым является именно потому, что интересно его преподают, и наоборот.

И обратная корреляция, безусловно, тоже существует. Когда я прихожу к студентам на лекцию, я понимаю, что я должен дать им какую-то фишку, я обязательно должен рассказать что-то новое.

При этом я должен быть, по крайней мере, не ниже той планки, которую я им поставил, поэтому постоянно должен что-то обновлять. Это влияет на преподавателя, держит в тонусе, не дает ему расслабиться.

Постоянно нужно что-то новое узнавать и придумывать. Нельзя, чтобы твоя лекция в этом году была такой же, как в прошлом.

— А сложно ли выйти за рамки обычного преподавания и привнести что-то новое в процесс обучения студентов? Одобряется ли это свыше?

— Наша декан, профессор Елена Леонидовна Вартанова как раз всё время говорит нам, что мы не должны оставаться в старых рамках. Допустим, реферат — это давно уже изжитая тема, тем более, когда появился Интернет, каждый студент может его просто скопипастить.

Декан требует он нас, чтобы мы постоянно делали что-то новое:

какие-то кейсы,

ролевые игры,

что-то такое, чтобы делать предметы, которые мы преподаем, интересными.

Поэтому, конечно, это — не только какое-то желание преподавателя что-то такое придумывать. Это и требование нашего руководства, которое мы стараемся выполнять.

Для начинающих преподов

— Как обрести свой стиль преподавания и найти какие-то личные фишки, которые студентам нравятся? Вы можете что-то посоветовать начинающим преподавателям?

— Конечно, могу. Прежде всего, нужно безупречно знать предмет. Нужно не бояться выйти к студентам и не бояться, что у тебя спросят что-то такое, чего ты не знаешь. Обо всем можно рассказать и ко всему нужно быть готовым.

Второй момент. Когда я читал свою первую лекцию, у меня через 20 минут возникло ощущение, что всё, что я знаю, можно уместить в минут 40. А что делать еще час? Я пришел в ужас, не зная, как быть дальше. Поэтому я всегда советую: нужно готовить лекцию не на 1,5 часа, а скажем, на два-два с половиной часа, чтобы был какой-то запас.

Третье — нужно любить студентов. Нужно понимать, что студент, который к тебе пришел, не враг и даже не оппонент. Хотя сейчас студенты, знаете какие? Раньше я не думал, что студенты могут совершать фактчекинг.

А сейчас я что-то говорю, а мне тут же приходит записочка: "Вы сказали, что это было в 1267 году, а в интернете написано, что в 1263-м. Поясните, пожалуйста".

То есть — современный студент очень сильно держит преподавателя в тонусе, поэтому нужно постоянно обновлять знания, материал. Поэтому важно совмещать знание предмета, умение распределить темы и любовь к студентам.

Студента нужно воспринимать именно как партнера, коллегу, а не как досадливое сопротивление, которое тут сидит и что-то не то делает. Конечно, если один студент из 300 человек в аудитории тебя плохо слушает, то это — его проблема.

Но если это — уже более-менее массовое явление, может быть, ты что-то не так преподаешь, коммуникация нарушена и так далее.

Если, допустим, у меня на экзамене половина группы получает плохие оценки, это — звоночек уже мне, а не студентам. Значит, это я что-то не так делаю. Значит, я не смог их заинтересовать. Вот как их заинтересовать, это — главный вопрос к преподавателю. Над этим всегда надо думать, искать решения.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев