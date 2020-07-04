ФАН вынудил Bellingcat признать подготовку нового антироссийского фейка

Федеральное агентство новостей опубликовало материал, вскрывающий факт попытки запугивания, подкупа и вербовки российских журналистов со стороны иностранного ресурса Bellingcat.

Редакция предоставила неопровержимые доказательства, в том числе скрины всех переписок в соцсетях и аудиозаписи телефонных разговоров. В ФАН предположили, что зарубежный ресурс пытался оказать давление и запугать российских журналистов в рамках масштабной информационной диверсии, связанной, в первую очередь, с предстоящими президентскими выборами в США.

Bellingcat отреагировал на разоблачение ФАН крайне размытыми оправданиями. В частности, сотрудники иностранного интернет-ресурса назвали информацию новостного агентства недостоверной, а скрины переписок — поддельными. Вся суть оправданий Bellingcat свелась к ошибке, допущенной в нюансах работы журналистов ресурса с зарубежной аудиторией, а также с фамилией вербовщика (Питер ван Хьюс), чей бельгийский телефон якобы не соответствует его национальности.

На очередную информационную атаку Федеральное агентство новостей ответило критической статьей "10 причин, почему опровержение Bellingcat — полный Хьюс".

Так кто же такой этот мистер Хьюс? Редакция зарубежного ресурса пытается спрятать его истинную фамилию под псевдонимом Гюйс. Видимо, из-за неприятных ироничных каламбуров, которые напрашиваются, если произнести его фамилию в русской транскрипции. Но если при упоминании авторства в докладах такой "хитрый ход" ещё как-то понятен, то те же махинации в социальных сетях вызывают искреннее недоумение.

Bellingcat также пытается убедить читателей в том, что у Хьюса проблемы с русским языком, поэтому он якобы обязательно попросил бы помощи у переводчика. Но это предположение годится только для официальных докладов. С российским журналистом вербовщик общался неформально в социальных сетях и пользовался простейшим переводчиком, который и перевёл его фамилию как Хюис.

Ранее иностранцы уже направляли сотрудникам ФАН сообщения с угрозами, используя простейший онлайн-переводчик Google Translate. Так, вначале киберкомандование ВС США отправляло российским журналистам письма и СМС, а позже произвело масштабную кибератаку, ненадолго обвалив сервер ФАН. В Вашингтоне тогда с гордостью отчитались о "большой победе".

Bellingcat заострил внимание на переписке своего сотрудника в WhatsApp, утверждая, что предложения и угрозы в адрес российского журналиста поступали с бельгийского номера, тогда как Хьюс — голландец. Но это и аргументом назвать нельзя. Сомнительные международные ресурсы давно практикуют использование "левых" сим-карт.

Любопытно, что в своих опровержениях Bellingcat забывает про переписку Твиттер, хотя здесь и с именем всё в порядке, и профиль настоящий. А на написание фамилии Хьюса-Гюйса вообще наплевать. Да и перевод здесь намного лучше, что не укладывается в общую канву оправданий Bellingcat.

Именно из-за вороха ошибок в социальных сетях дезинформаторам пришлось вывести из команды "засветившегося" сотрудника, заявив, что он вообще не работал над антироссийским материалом.

К метаниям фейкоделов идеально подходит русская поговорка: "На воре и шапка горит". Единственное, до чего они додумались, это спрятать подальше проштрафившегося сотрудника, не забыв стереть и его псевдонимы.

Обнародованная ФАН информация об угрозах Хьюса заставила иностранный ресурс признать подготовку информационной атаки по заказу третьих лиц.

Сотрудничество с "Проект.медиа" лишь усугубляет положение Bellingсat и явно не делает "расследование" более убедительным. Иностранные мастера фейков обвиняют ФАН в попытке дискредитации, но сами сотрудничают со скандально известными авторами вбросов. Bellingсat использует даже Михаил Ходорковский через подконтрольный ему "Проект" Романа Баданина, а они зациклились на фамилии своего вербовщика.

Бюджет на информационную атаку Bellingсat, видимо, получил немалый, но решил сэкономить, руководствуясь банальной клюквой о "тяжёлой жизни" в РФ. Иностранцы представить не могли, что от их "щедрого" предложения в 500-1000 евро могут отказаться, а теперь вот оправдываются перед спонсорами и главными заказчиками провокации за срыв задачи.

Ничего опровергнуть Bellingсat так и не удалось. Оправдания по качеству подготовки вышли не лучше самой атаки. Чего ещё можно ожидать от людей, собирающих данные в Сети самыми сомнительными методами и угрожающих тем, кто отказывается участвовать в их незаконных авантюрах.

Опять тот же аккаунт в Twitter, который фейкоделы даже опровергать не стали. Здесь всё: и угрозы, и попытки вытащить информацию, и признание о своей работе на спецслужбы, враждебные РФ.