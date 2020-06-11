Демограф: для сохранения популяции должно быть трое детей в семье

Сколько детей должно быть в семье для улучшения демографической ситуации в России, какова средняя продолжительность жизни и можно ли улучшить этот показатель, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой демограф, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

Детей должно быть трое

— Андрей Витальевич, в майских указах президента дан курс на то, что в семье должно быть в среднем 1,7 ребенка. Насколько я понимаю, такое количество говорит о том, что мы сразу программируем уменьшение населения. Потому что если в семье у двух родителей будет в среднем 1,7 ребенка, значит, население России будет уменьшаться. Или я что-то неправильно понимаю?

— Я не могу сказать, что у нас идеальная демографическая политика. Но все-таки несколько слов в защиту майского указа. В нем не фиксируется, что 1,7 — это идеальное число детей в семье. Подразумевается перспектива дальнейшего роста данного показателя. Предполагается, что рождаемость будет дальше увеличиваться. Нельзя сказать, что в майском указе напрямую заложено снижение численности населения России. Там как раз сказано, что цель — сделать так, чтобы естественный прирост вышел в плюс. На мой взгляд, в майском указе была заложена довольно рискованная стратегия: предполагалось, что естественный прирост будет достигнут за счет очень заметного сокращения смертности. То есть как раз рождаемость подрастет ненамного, зато уровень смертности очень сильно снизится.

У нас там заложена действительно очень амбициозная цель увеличить к 2024 году ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет — это предполагает очень заметное снижение смертности. Если бы все точно шло в соответствии с майскими указами, то к 2024 году мы имели бы естественный положительный прирост населения.

На самом деле понятно, чтобы популяция устойчиво воспроизводилась, на одну женщину должно быть в среднем немного больше двух детей, — лучше трое.

Если у нас меньше двух детей на женщину, то на какое-то время мы можем добиться роста населения за счет старения граждан, и это значит, что мы наши проблемы перекладываем на плечи будущих поколений. Поэтому это несколько проблематичная часть целевых показателей.

Мы пойдем другим путем

— Вторая часть плана — это цель выйти на 78 лет ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году. Это представляется не вполне реалистичным. У нас за прошлый год ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в лучшем случае на полгода. Это неплохо. Но с такими темпами у нас к 2024 году этот показатель составит только 76 лет.

— А сколько у нас сейчас продолжительность жизни в среднем?

— Сейчас официально 73,4 года. Это среднее для обоих полов. Но у мужчин традиционно ожидаемая продолжительность жизни значительно меньше, чем у женщин, лет на 10. Еще совсем недавно был разрыв в 14 лет.

Для того чтобы выйти на показатель 78 лет, мы планировали использовать кубинский сценарий. На Кубе ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в США. Но это именно из-за того, что на Кубе система здравоохранения действительно заметно эффективнее американской.

Один из секретов медицинской системы Острова свободы: очень высокая доля государственного бюджета расходуется именно на здравоохранение.

Исходя из доли здравоохранения в государственном бюджете, разрыв между Кубой и Россией равен трем. Если мы равняемся на Кубу, нам надо расходы на здравоохранение увеличить минимум в два, а лучше в три раза. Пока этого не видно. А как добиться кубинского успеха, не увеличивая заметно расходов? Я не вижу, чтобы это было заложено в тот же проект "Здоровье". Необходимо действительно заметное увеличение доходов врачей, медсестер не временно на период эпидемии, а регулярно, чтобы поднять зарплату медсестер в 3-4 раза. Вот это было бы следованием по кубинскому пути, тогда бы у нас не было проблем с младшим медицинским персоналом:

в больницах,

поликлиниках.

Здравоохранение работало бы заметно лучше. И тогда, может быть, мы добились бы увеличения продолжительности жизни до 78 лет. Пока этого не видно. На выходе у нас получается, что и рождаемость остается ниже уровня замещения, и смертность не снижается до нужного уровня. И, конечно, COVID добавил новых проблем.

Рождаемость и смертность в России Год Рождаемость Смертность 2015 1 940 579 1 908 541 2016 1 888 729 1 891 015 2017 1 690 307 1 826 125 2018 1 604 344 1 828 910 2019 1 648 954 1 862 547

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова