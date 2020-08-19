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Автор Евгений Стриж

Самые странные хобби, которые попадались в резюме

Общество

Все мы заполняли резюме или анкеты, когда устраивались на работу или шли на собеседование. И во многих помимо стандартного набора граф "Опыт — Качества — Зарплатные ожидания" есть графа "Хобби".

По словам специалистов по подбору персонала, работодатели при ее оценке четко делятся на 2 лагеря: те, кто считает знание хобби будущих сотрудников архиважным и те, кому все равно. А вот соискатели чаще всего подходят к заполнению этой графы весьма креативно.

Марк Уилкинсон, один из основателей Coburg Banks и глава подразделения по подбору персонала, делится необычными хобби, которые попадались ему и его коллегам в резюме.

Коллекция HR-специалиста: Бэтмен, кошки и самурайские мечи

"Многие работодатели тщательно изучают, что пишут люди в графе "Хобби". Это чаще всего вызвано тем, что сотрудники, по традиции, нужны креативные и активные, а хобби делает кандидата выделяющимся. Должен признать, мне попадались весьма неожиданные увлечения", — пишет Уиклинсон в блоге на medium. com.

Итак, самые необычные хобби из резюме:

1. Честно говоря, я люблю ничего не делать.

2. Мне нравится секс.

3. Обожаю выпить.

4. Практикуюсь во взломах.

5. Играю в FarmVille.

6. Крашу ногти на ногах.

7. Создаю самурайский меч.

8. Изучаю языки. Сейчас тренирую вуки (язык из вселенной "Звездные войны", на котором говорил Чубакка).

9. Практикую колдовство.

10. Путешествую во времени.

11. Коллекционирую огнестрельное оружие.

12. Обожаю спорить в людьми в Интернете.

13. Выслеживаю перемещения знаменитостей.

14. Провожу опросы.

15. Принимаю участие в соревнованиях типа "Кто больше съест".

16. Увлекаюсь гонками на хорьков.

17. Стараюсь быть крутым.

18. Собираю коллекцию наручников.

19. Владею 14 кошками.

20. Сдаю кровь. Уже сдал 12 литров.

21. Люблю пончики, кексы, шоколад и мороженое.

22. Провожу время за сериалами "Нетфликса" (так называемый Netflix n 'chill — просмотр сериалов с едой и напитками в течение долгого времени).

23. Наблюдаю за проходящими мимо людьми.

24. Вскрываю лягушек.

25. Еда (зато я честная).

26. Бэтмен.

27. Вязание узлов.

28. Непрактичные диеты.

29. Поверьте, вы не хотите это знать.

Мнение специалиста: всегда стоит пообщаться лично

"Мы уверены, что если вы занимались поиском сотрудников, то сталкивались с некоторыми странными и необычными резюме. Но не нужно быть слишком критичным: если единственное, что отталкивает вас от кандидата, это его странное хобби, просто поговорите с ним лично. Только так можно понять человека и его мотивы", — советуют специалисты Pro Tip.

"Соискателям стоит указывать хобби в резюме. Да, кому-то это покажется странным — но кто-то наоборот заинтересуется и позовет на собеседование. Это риск, который оправдан — подумайте об этом. А вот о чем еще стоит задуматься: правда ли вы хотите работать в компании, специалисты которой не примут вас такими, какой вы есть?", — отмечают они.

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