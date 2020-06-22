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Автор Евгений Стриж

Как хобби помогает не "выгореть" на работе

Общество » Практика

У сооснователя Google Сергея Брина есть несколько интересных увлечений: фрисби, прыжки с трамплина и многие другие. Интернет-предприниматель понимает, насколько важны хобби, и стимулирует свою команду заниматься физическими упражнениями.

Может показаться, что спорт в целом не имеет ничего общего с тем, чем занимается Брин. Но, как выясняется, спорт в частности и хобби в целом могут повысить карьерные навыки. Потому что хобби — это не только увлекательный способ скоротать время, но и тренировка креативности, продуктивности и памяти.

К сожалению, в современной деловой среде хобби рассматривают скорее негативно, как лишнюю трату времени, потому что на текущий момент человек перегружен работой по максимуму. Почему же так получилось?

XXI век: время перегрузок

В эссе 1957 года для газеты New York Times Эрик Барноу отметил, что "…автоматизация труда и сокращение рабочей недели вынуждают людей искать что-то, что помогло бы им выразить себя".

С тех пор все перевернулось с ног на голову: мы все больше времени проводим в работе и все меньше отдыхаем. Лидеры в этом вопросе японцы: рабочая неделя у них нередко занимает более 60 часов.

Писатель Дерек Томпсон объясняет это следующим образом: "Богатые люди с высшим образованием, особенно мужчины, работают больше, чем их предшественники. Они с подросткового возраста воспитываются в парадигме "карьера — это все", и в результате не видят иных путей реализации себя, кроме карьеры".

Таким образом, мы приходим к парадоксу: появилось огромное количество технологий, экономящих время, но место того, чтобы проводить освободившиеся минуты, занимаясь хобби, люди просто больше работают. В результате "выгорание" на работе высоко как никогда: опрос компании Gallup, проведенный среди 7 500 штатных сотрудников разных компаний, показал, что 23% уже чувствуют себя эмоционально "выгоревшими", а 63% отметили, что периодически "ходят по краю".

Всемирная организация здравоохранения даже добавила "выгорание на работе" в Международную классификацию болезней (IDC-11) описав это состояние как "синдром, развивающийся в результате хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен…".

Если подняться на пару "уровней" компании вверх, в кабинеты управленцев, то "выгорание" отразится и на них. 95% руководителей отдела кадров согласились с тем, что выгорание негативно влияет на то, сколько человек будет занимать свою должность. А по оценкам исследователей Гарвардской бизнес-школы, стресс на рабочем месте снижает доходы предприятий и фирм на 125 — 190 миллиардов долларов в год.

Как хобби помогает не "выгореть"

  • Хобби позволяет ощутить вдохновение.

Хобби помогает нам взглянуть на некоторые вещи по-новому, а также получить новые впечатления. От бега или катания на велосипеде до лепки или вязания: каждый вид хобби помогает не только придумать что-то оригинальное, но и стимулирует расширять круг общения, в результате чего вы можете оценить точки зрения других людей.

  • Хобби улучшает производительность.

Кэрол Кауфман, основатель и директор Института коучинга Гарвардской медицинской школы, объясняет: "Когда вы увлечены любимым хобби, то теряете чувство времени и входите в так называемое "состояние потока", которое восстанавливает ваш разум и энергию". Находя время для удовольствия и позволяя себе оправиться от сложностей работы, мы возвращаемся "заряженными" и мотивированными.

  • Хобби помогает развиваться.

Например, чтение книг стимулирует область мозга, связанную с языком и интеллектом. Психолог государственного университета Сан-Франциско Кевин Эшлеман отметил, что творческие хобби напрямую влияют на такие качества, как готовность помочь коллегам и умение решать проблемы. А физические нагрузки также повышают эффективность нашей работы: например, бег и езда на велосипеде улучшают когнитивные функции и умственную деятельность.

  • Хобби делает нас счастливее.

Когда вы увлеченно занимаетесь какой-либо деятельностью, то повышаете уровень нейротрансмиттеров в вашем мозгу. К нейротрансмиттерам относят такие вещества, как эндорфины, норэпинефрин и дофамин — они регулируют ваше настроение и снимают стресс.

И, как мы все знаем, более счастливые сотрудники — лучшие сотрудники. Исследование Шона Ахора, автора книги "Преимущества счастья", показывает, что счастливые сотрудники на 20% более продуктивны: например, счастливый продавец может оформить на 37% больше продаж.

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Темы хобби успех работа креатив выгорание
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