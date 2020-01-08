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Автор Ирина Гусакова

Совет психолога: как включиться в работу без стресса

Общество » Семья

Вот и заканчиваются столь долгожданные для многих новогодние каникулы. О том, как лучше выйти из таких длительных праздников без стресса и включиться спокойно в работу, рассказала в интервью Pravda.ru психолог, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова.

Продолжительные новогодние каникулы — страшная провокация. Такое количество "отдыха" приносит много неприятностей, начиная с желудочно-кишечного тракта и заканчивая психикой. Люди переедают, перепивают, возникает алкогольная депрессия, причем не у алкоголиков, а у здоровых людей. Организм страдает. За неделю психика приспосабливается и входит в режим отдыха, потом сложно переключаться. Это как с маленькими детьми. Если вы берете ребенка в другой климат, то адаптационный период — минимум две недели. И тогда организм настраивается на отдых. Потом ребенок должен отдыхать, а мы его везем обратно. В результате возникает стресс. Мы адаптируемся к празднику. И только организм настроился, как приходится выходить на работу.

Как пережить эти праздники, чтобы легче было потом включиться в работу?

Мы все хотим отдыхать, но это не значит, что мы ничего не должны делать, только есть, спать и пить. Можно составить планы на эти дни или просто провести время с ребенком. У нас есть гормон дофамин, который отвечает за поисковую деятельность. Последняя вызывает у нас ощущение радости, удовольствия, порой счастья. А это залог психического здоровья и физического. Тело и психика связаны между собой. Поэтому если мы хотим быть здоровыми, то должны быть активны хотя бы в своих фантазиях. Вы должны придумать, что бы сделать. Даже если мы просто лежим на пляже, это смена обстановки. Новый фон, определенные переживания. Есть чем заняться. Мозг продолжает работать. А если мы сидим дома и смотрим телевизор, то такой досуг приводит только к скуке.

Большинство людей не могут организовать свой досуг. Для этого надо быть достаточно образованным и интеллектуальным. Не обязательно иметь высшее образование. Достаточно вырасти в хорошей семье, где ребенку объяснят, что жизнь — интересная штука и не только в плане еды. Депутаты объяснили столь долгие каникулы якобы заботой о детях, чтобы они это время проводили со своими родителями. Но давайте будем честными, не у всех взрослых есть дети. А те родители, у которых они есть, найдут способ побыть с ними. Они обычно берут отпуск или отгул. Родитель должен хотеть что-то сделать для своего ребенка. А новогодние каникулы большинству только вредят.

Темы стресс работа праздник каникулы новый год людмила полянова
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