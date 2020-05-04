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Автор Злата Кузнецова

Профессиональное выгорание на работе: Как его распознать и как с ним бороться?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Если вас сопровождает постоянная усталость, а длинные выходные ситуацию не спасают, скорее всего, с вами произошло профессиональное выгорание.

Эмоциональное выгорание несет в себе неспособность сконцентрироваться, появляется чувство опустошенности, пропадает мотивация, вы не делаете перерыв на обед, не общаетесь с коллегами по работе, постоянно задерживаетесь на работе, простые задачи кажутся для вас невыполнимыми.

Причины, способствующие эмоциональному выгоранию

  1. Ваша работа носит монотонный и рутинный список задач.
  2. В вашей работе присутствуют постоянные дедлайны, нет перерывов на отдых.
  3. Некоторые поставленные задачи требуют высокой сосредоточенности.
  4. Отсутствует мотивация. Нет премий, поощрений, благодарностей.
  5. Выполняете дополнительные задачи, не входящие в ваши обязанности, перерабатываете.
  6. Отсутствие отпуска, работаете в праздничные и выходные дни.
  7. Полученные задачи сформулированы нечетко.
  8. Вы постоянно получаете от начальника замечания, критику. Часто конфликтуете.
  9. Человек, идущий на работу, не знает, что его там ждет и во сколько он вернется домой.
  10. Возможно, вы работаете в постоянном шуме, с большим количеством сотрудников. Личное пространство отсутствует, вы не можете сосредоточиться.

Психологи дают советы тем, кто пытается справиться с выгоранием самостоятельно

  1. Для начала проснитесь раньше, чем обычно.
  2. Займитесь спортом или сделайте зарядку.
  3. Приготовьте на завтрак что-то вкусное.
  4. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь себе.
  5.  Добавьте к своей униформе яркую деталь.

Эти небольшие шаги помогут нарушить привычный образ жизни.  Столкнувшись с выгоранием лицом к лицу, необходимо принять меры.

Психологи советуют:

  1. Отправиться в отпуск, если разрешит руководитель. Смена обстановки пойдет на пользу.
  2. Если вы видите, что руководитель адекватный, попробуйте с ним поговорить и решить проблему вместе.
  3. Следуйте своему графику, не выходите на работу в праздники и не задерживайтесь после работы.
  4.  Не занимайтесь чужими обязанностями по работе.
  5. Откажитесь от подработки.
  6. Начните общаться с коллегами по работе в обеденный перерыв.
  7. Найдите себе хобби по душе, которое поможет забыть о работе.

 

 

 

 

 

 

Еще простые советы

Живя в бешеном ритме, нам не хватает пары свободных минут, чтобы остановиться и подышать. Правильное дыхание-путь к достижению хорошего самочувствия.

  • Глубокое дыхание-это чудесный способ помочь при борьбе со стрессом.

На помощь придут физические упражнения. Выполнять их надо регулярно, начните заниматься быстрой ходьбой, кроссфитом.

  • Они помогают обновить не только тело, но и разум, потому что борются со стрессом, повышая, таким образом, гормон счастья в человеческом организме.

Научитесь отказывать другому человеку. Делать это нужно так, чтобы вы не испытывали чувство вины. Стоит отметить, что это умение необходимо развивать.

Фото: bestlifeonline.com 

Темы советы психологов профессиональное выгорание способы справиться с выгоранием
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