Профессиональное выгорание на работе: Как его распознать и как с ним бороться?

Если вас сопровождает постоянная усталость, а длинные выходные ситуацию не спасают, скорее всего, с вами произошло профессиональное выгорание.

Эмоциональное выгорание несет в себе неспособность сконцентрироваться, появляется чувство опустошенности, пропадает мотивация, вы не делаете перерыв на обед, не общаетесь с коллегами по работе, постоянно задерживаетесь на работе, простые задачи кажутся для вас невыполнимыми.

Причины, способствующие эмоциональному выгоранию

Ваша работа носит монотонный и рутинный список задач. В вашей работе присутствуют постоянные дедлайны, нет перерывов на отдых. Некоторые поставленные задачи требуют высокой сосредоточенности. Отсутствует мотивация. Нет премий, поощрений, благодарностей. Выполняете дополнительные задачи, не входящие в ваши обязанности, перерабатываете. Отсутствие отпуска, работаете в праздничные и выходные дни. Полученные задачи сформулированы нечетко. Вы постоянно получаете от начальника замечания, критику. Часто конфликтуете. Человек, идущий на работу, не знает, что его там ждет и во сколько он вернется домой. Возможно, вы работаете в постоянном шуме, с большим количеством сотрудников. Личное пространство отсутствует, вы не можете сосредоточиться.

Психологи дают советы тем, кто пытается справиться с выгоранием самостоятельно

Для начала проснитесь раньше, чем обычно. Займитесь спортом или сделайте зарядку. Приготовьте на завтрак что-то вкусное. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь себе. Добавьте к своей униформе яркую деталь.

Эти небольшие шаги помогут нарушить привычный образ жизни. Столкнувшись с выгоранием лицом к лицу, необходимо принять меры.

Психологи советуют:

Отправиться в отпуск, если разрешит руководитель. Смена обстановки пойдет на пользу. Если вы видите, что руководитель адекватный, попробуйте с ним поговорить и решить проблему вместе. Следуйте своему графику, не выходите на работу в праздники и не задерживайтесь после работы. Не занимайтесь чужими обязанностями по работе. Откажитесь от подработки. Начните общаться с коллегами по работе в обеденный перерыв. Найдите себе хобби по душе, которое поможет забыть о работе.

Еще простые советы

Живя в бешеном ритме, нам не хватает пары свободных минут, чтобы остановиться и подышать. Правильное дыхание-путь к достижению хорошего самочувствия.

Глубокое дыхание-это чудесный способ помочь при борьбе со стрессом.

На помощь придут физические упражнения. Выполнять их надо регулярно, начните заниматься быстрой ходьбой, кроссфитом.

Они помогают обновить не только тело, но и разум, потому что борются со стрессом, повышая, таким образом, гормон счастья в человеческом организме.

Научитесь отказывать другому человеку. Делать это нужно так, чтобы вы не испытывали чувство вины. Стоит отметить, что это умение необходимо развивать.

Фото: bestlifeonline.com