Профессиональное выгорание на работе: Как его распознать и как с ним бороться?
Если вас сопровождает постоянная усталость, а длинные выходные ситуацию не спасают, скорее всего, с вами произошло профессиональное выгорание.
Эмоциональное выгорание несет в себе неспособность сконцентрироваться, появляется чувство опустошенности, пропадает мотивация, вы не делаете перерыв на обед, не общаетесь с коллегами по работе, постоянно задерживаетесь на работе, простые задачи кажутся для вас невыполнимыми.
Причины, способствующие эмоциональному выгоранию
- Ваша работа носит монотонный и рутинный список задач.
- В вашей работе присутствуют постоянные дедлайны, нет перерывов на отдых.
- Некоторые поставленные задачи требуют высокой сосредоточенности.
- Отсутствует мотивация. Нет премий, поощрений, благодарностей.
- Выполняете дополнительные задачи, не входящие в ваши обязанности, перерабатываете.
- Отсутствие отпуска, работаете в праздничные и выходные дни.
- Полученные задачи сформулированы нечетко.
- Вы постоянно получаете от начальника замечания, критику. Часто конфликтуете.
- Человек, идущий на работу, не знает, что его там ждет и во сколько он вернется домой.
- Возможно, вы работаете в постоянном шуме, с большим количеством сотрудников. Личное пространство отсутствует, вы не можете сосредоточиться.
Психологи дают советы тем, кто пытается справиться с выгоранием самостоятельно
- Для начала проснитесь раньше, чем обычно.
- Займитесь спортом или сделайте зарядку.
- Приготовьте на завтрак что-то вкусное.
- Подойдите к зеркалу и улыбнитесь себе.
- Добавьте к своей униформе яркую деталь.
Эти небольшие шаги помогут нарушить привычный образ жизни. Столкнувшись с выгоранием лицом к лицу, необходимо принять меры.
Психологи советуют:
- Отправиться в отпуск, если разрешит руководитель. Смена обстановки пойдет на пользу.
- Если вы видите, что руководитель адекватный, попробуйте с ним поговорить и решить проблему вместе.
- Следуйте своему графику, не выходите на работу в праздники и не задерживайтесь после работы.
- Не занимайтесь чужими обязанностями по работе.
- Откажитесь от подработки.
- Начните общаться с коллегами по работе в обеденный перерыв.
- Найдите себе хобби по душе, которое поможет забыть о работе.
Еще простые советы
Живя в бешеном ритме, нам не хватает пары свободных минут, чтобы остановиться и подышать. Правильное дыхание-путь к достижению хорошего самочувствия.
- Глубокое дыхание-это чудесный способ помочь при борьбе со стрессом.
На помощь придут физические упражнения. Выполнять их надо регулярно, начните заниматься быстрой ходьбой, кроссфитом.
- Они помогают обновить не только тело, но и разум, потому что борются со стрессом, повышая, таким образом, гормон счастья в человеческом организме.
Научитесь отказывать другому человеку. Делать это нужно так, чтобы вы не испытывали чувство вины. Стоит отметить, что это умение необходимо развивать.
Фото: bestlifeonline.com