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Автор Евгений Стриж

Почему вы должны меньше работать и больше времени уделять хобби

Общество » Практика

Во время пандемии многие сотрудники испытывают колоссальное давление. Неважно, продолжают они работать или находятся "в отпуске": мысли о том, что будет дальше, все равно не покидают их.

В недавней статье проекта "Harvard Business Review" журналисты рассказали об итогах опросов касательно хобби. Выяснилось, что большинство опрошенных "хотели бы иметь больше времени на хобби и имеют на примете несколько хобби, которые хотели бы опробовать". И пандемия коронавируса с ее самоизоляцией — идеальное для этого время.

"Но стоит ли выделять время на хобби, если туго с работой?", — спросят скептики.

В рамках этой статьи Гаэтано ДиНарди, директор компании Nextiva (разработка ПО для вебинаров, удаленной связи) расскажет, почему хобби настолько важны.

Почему уделять хобби время так важно

"Когда у людей нет времени на хобби, компания теряет выгоду. Я знаю это из личного опыта.

Я всегда любил играть на гитаре и сочинять. Но, как и многие другие, я ощущал, что у меня на это нет времени. Тогда я еще был не директором, а просто главой отдела — и был очень плотно загружен работой. Казалось, что она поглощает все мое время, в результате чего силы оставались только на просмотр телевизора. Неудивительно, что это один из самых популярных видов досуга в Штатах, Германии и Англии.

Но, проводя время за хобби, я понял, что мои навыки как работника становятся лучше", — рассказывает ДиНарди.

Как хобби помогает в работе

Гаэтано выделил ключевые моменты, которые будут интересны любому сотруднику практически в любой компании.

  • Хобби развивает творческий подход.

Чтобы выделиться и конкурировать в сегодняшней постоянно меняющейся бизнес-среде, организациям нужны новые, инновационные идеи, которые сделают их особенными. Самый простой пример — придумать, как привлечь покупателя.

"Придумать полностью оригинальную идею может быть сложно, если вы сконцентрированы только на цифрах и документах. Творческое хобби дает вам мощный импульс креатива, и вы думаете: что вызовет эмоции, которых я жду от клиента?", — отмечает ДиНарди.

И это не пустые слова: нейробиологи обнаружили, что рациональное мышление и эмоции затрагивают разные части мозга. Чтобы открылись "шлюзы творчества", мозг должен работать на полную катушку: так что уделите время хобби, которое "разгонит" ваш творческий потенциал.

  • Хобби помогает думать на перспективу.

Одна из самых хитрых задач в творческом процессе — продумать, как кто-то другой воспримет вашу идею. Так писатель размышляет, удивит ли ничего не подозревающего читателя сюжетный поворот.

"Когда я делаю перерыв в работе и занимаюсь музыкой, я словно смотрю на себя со стороны. Как воспримут то, что я делаю, другие люди? Понравится ли им? В рабочей среде такой менталитет очень полезен", — пишет ДиНарди.

  • Хобби развивает уверенность в себе.

"Когда я сталкиваюсь с трудной задачей на работе и чувствую себя сбитым с толку, приходит мысль — а найду ли я вообще решение? В такие моменты легко потерять уверенность в себе. И очень важно переключиться на что-то другое — поверьте, это помогает", — комментирует ДиНарди.

Здесь он также опирается на факты: исследователи давно обнаружили, что творческая деятельность положительно связана с результатами работы, которая требует действий вне привычных рамок.

Итог: хобби стоит поощрять

Исследование показало, что всего 45 минут в день, которые вы выделите на хобби, помогут значительно повысить вашу продуктивность.

ДиНарди отмечает, что руководителям стоит поощрять сотрудников к саморазвитию: в офисах компании Nextiva все могут украшать свои столы, проводить конкурсы талантов и организовывать иные мероприятия.

"Даже руководители с удовольствием в них участвуют — и подают правильный пример", — отмечает он.

Фото: blagovestie. today

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