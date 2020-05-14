Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео

Масочно-перчаточный режим, введенный властями некоторых регионов России, дополнился и другими нововведениями.

Каких высот достигнет творческая мысль номенклатуры пока не возьмется предположить ни один авторитетный эксперт. Подобный креатив можно было бы сравнить с русским бунтом по степени его беспощадности, но отличие все-таки есть — смысл иногда прослеживается.

Государственный вуайеризм

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил оригинальный план выхода из карантинного режима для салонов красоты.

Глава региона полагает, что фундаментальным барьером на пути распространения COVID-19 станет система видеонаблюдения, что и было зафиксировано в изменениях в его указ № 80 "О введении режима повышенной готовности".

Салоны красоты оснастят соответствующим оборудованием и подключат к государственной системе видеонаблюдения с возможностью видеоанализа в прямом эфире. По мнению Глеба Никитина, такие меры позволят повысить безопасность клиентов салонов красоты и самих сотрудников.

Владельцам цирюлен надлежит обеспечить бесперебойную работу системы видеонаблюдения и следить за качеством передачи данных в государственную систему. То есть ко всем полученным издержкам, связанных с вынужденным простоем, наверняка придется нанять и специально обученного сотрудника. Сама же система будет фиксировать соблюдение мер безопасности во время карантина, в частности:

наличие у сотрудников средств индивидуальной защиты;

расстояние между клиентами;

время их ожидания в очереди;

проведение дезинфекции после посещения клиента.

Глеб Никитин считает нововведение частью благородной поддержки предпринимателей в лихую годину:

"Главная задача сегодня — не дать распространиться вирусу, но при этом нужно не потерять и малый бизнес".

Помощь за свой счет

Как уже стало доброй традицией, помощь малому бизнесу, попавшему в тяжелую ситуацию, будет оплачена самими нуждающимися. Областные власти оплатят салонам красоты 50% стоимости системы видеонаблюдения (но не более трех тысяч рублей за одну видеокамеру). Одна из предпринимательниц из Нижнего Новгорода поделилась с журналистами своими тревогами:

"Мы не понимаем, что будет субсидировано, только камеры или их установка? Это же тоже работа: прокладка кабелей, ремонт после всех изменений потребуется. Учитывая, что никто у нас не получил субсидий от губернатора, наверное, и здесь будет банкет за наш счет!"

По прикидкам специалистов, оснащение одного подобного рода объекта обойдется от 100 до 150 тысяч рублей. Хозяйка одного из нижегородских салонов красоты продолжает восхищаться аттракционом неслыханной щедрости:

"Это возмутительно, учитывая, что последние полтора месяца мы сидим вообще без работы! Сейчас говорят, что должно быть по одной камере в каждом помещении. Но не исключено, что нас заставят (укомплектовать оборудованием — ред.) каждое рабочее место".

Примерно в том же ключе высказываются и другие представители отрасли, напоминая, что работа у них сдельная — сколько заработают, столько и получат. Когда клиенты сидят по домам, то и нет никаких доходов. Может не хватить денег на оплату аренды помещения и тогда вообще бизнес накроется. Выживают они сейчас исключительно на свои личные сбережения. У кого они есть, разумеется.

Некоторые московские мастера из салонов красоты с началом периода так называемой самоизоляции стали выезжать на дом к своим клиентам. А деваться-то куда? У них сдельная оплата и никто под них кредиты на зарплату брать не станет. Позднее стали договариваться и набирать клиентов на стрижку группами. Приглашают в салон, закрывают дверь и работают.

Подглядывая за депиляцией

Не так давно отшумел скандал, связанный с системой видеонаблюдения в одной из медицинских клиник. Для поддержания трудовой дисциплины сотрудников была установлена система видеонаблюдения, включая и кабинет гинеколога. Этим фактом восхитились пациентки и случился конфуз, перипетии которого стали достоянием массмедиа. Тогда речь шла о частном медицинском учреждении.

Сейчас же в Нижегородской области решили вывести коллекционирование "горячего" видео на государственный уровень, да еще и с возможностью видеоанализа в прямом эфире. Система видеонаблюдения позволит правоохранительным органам оперативно реагировать на:

отсутствие медицинской маски на клиентке салона, когда той будут делать макияж;

пресекать выполнение маникюра без перчаток на посетительнице;

повысить популярность видеоконтента трансляциями из кабинета депиляции зоны бикини;

расширить познания мужского населения в теме "как там все у девчонок происходит".

Пролетая над гнездом здравомыслия

Комплекс государственных мер по недопущению единовременной массовой госпитализации граждан с коронавирусной инфекцией направлен на то, чтобы не рухнула система здравоохранения. Чтобы бюджет не понес еще более серьезные потери. По идее, власть должна быть заинтересована в том, чтобы с наименьшими финансовыми издержками пройти острые фазы пандемии.

Если действительно необходимо подсматривать за женщинами в салонах красоты, то тогда логично ускорить процесс и государству самому оплатить установку систем видеонаблюдения. Это как вручить солдату во время войны личное оружие и обеспечить патронами. Никому же в голову не приходит, что военнослужащий будет за свой счет покупать себе униформу и боевую технику.

Такая же история и с масками. Как-то уж сильно диссонируют сообщения о гуманитарных поставках средств индивидуальной защиты за рубеж и их продажа собственным гражданам по не самым гуманным ценам.

По идее, когда государство обеспечит граждан необходимыми средствами защиты, тогда и появляется моральное право штрафовать нарушителей. На предложение о раздаче гражданам медицинских масок отреагировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

"В нашем городе много и приезжих, и не приезжих. Как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт и просить сказать, где зарегистрирован?"

Так задача в чем? Постараться максимально купировать распространение коронавируса в Санкт-Петербурге и для этого обеспечить всех находящихся в городе средствами индивидуальной защиты или посчитать барыши от продажи масок и перчаток?

Билеты в бомбоубежище

Многие медработники постоянно выказывают сомнения в эффективности применения масок и перчаток для предотвращения заражения коронавирусом. Они делятся своими суждениями в том числе и с экранов федеральных телеканалов.

Противоречия в показаниях возникают тогда, когда медики пытаются вписаться в государственную парадигму относительно применения защитных средств. То говорят, что не спасают, то с такой же уверенностью утверждают обратное.

Что действительно является эффективным средством, так это желтый защитный костюм президента России, в котором он знакомился с работой московской больницы в Коммунарке. Ну и в которых трудятся врачи в специально переоборудованных лечебных учреждениях по всей стране пока не заразятся.

С истинным положением дел, возможно, удастся ознакомиться позднее, когда огласят счет игры, в которой "выиграли время". Будет и понятно, к каким результатам приведет помощь государства гражданам и предпринимателям, которым в очередной раз предлагается раскошелиться.

Идея же с видеонаблюдением за счет малого бизнеса и продажа средств защиты населению вполне схожа с креативным решением реализовывать гражданам в период войны билеты в бомбоубежище.

Подобный репутационный образ действующей власти в глазах граждан становится все более популярным. Продолжительное пребывание в домашних условиях дало людям время осмыслить происходящее, и их выводы могут сильно удивить самоизолированное от граждан номенклатурное сообщество.