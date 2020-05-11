Интернет — сваха и детектор лжи

Как мужчинам и женщинам знакомиться, общаться, в период жесткого коронавирусного карантина и не только? Как лучше познакомиться? Что можно спросить или сказать? Как узнать, свободен ли партнер? — Лучшие способы лично вывести на чистую воду женатика. И сеть вам в помощь. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru ответила психолог, руководитель проекта "Школа охоты", специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

Самоизоляция – как шанс для знакомства в онлайне?

Читайте начало интервью:

Как выдержать совместную самоизоляцию

Как знакомиться и представляться на самоизоляции

Люди - не ангелы! Внимание - на основное

— Алиса, какой вопрос можно задать, чтобы завязать знакомство просто на улице? — Как пройти на Дерибасовскую? Где ближайшая почта или магазин?…

— Лучше спросить какое-нибудь кафе. А еще лучше — что-то нешаблонное, неформальное. Или есть даже прекрасный, абсолютно рабочий способ познакомиться.

Погода — хороший повод для знакомства

Вы просто комментируете что-то, даете какой-то комментарий, высказываете свое мнение по поводу солнечной (или наоборот — ненастной) погоды.

Вы можете сказать о своих ощущениях, например, совсем просто, но душевно:— Так приятно, когда светит солнце…

И — посмотрели на мужчину. Он смотрит на вас, вы улыбаетесь и говорите еще что-то про солнце или облака. Вы просто поделились своим мнением, радостью. Это вас ни к чему не обязывает.

Зато дальше как раз у него появляется возможность. Вы начали разговор. Для него это уже сигнал к тому, что вы готовы к общению. И если он настроен на какое-то знакомство, на романтические отношения, то он, конечно же, этим воспользуется.

Даже если он интроверт, зажат и стесняется, он все равно остановится и будет, пряча глаза, смотреть на вас и как минимум обязательно что-то попытается промямлить.

Здесь главное — ему помочь, этот первый лед сломать. Это может быть очень интересный человек, но стеснительный. А когда он узнает вас ближе, тогда он раскроется. Это может быть как раз та самая ваша вторая половинка.

Просто нашим мужчинам нужно заложить больше времени, для того чтобы они точно были уверены, что вы настроены доброжелательно и готовы к общению.

— Не будет ли это воспринято как некое навязывание? Или у него женщина уже может быть. Как понять, этот персонаж свободен, готов к отношениям, либо он хочет простую интрижку, хотя у него — жена и пятеро детей по лавкам?

Вывести лжеца на чистую воду

— Поначалу никак не понять, потому что очень многие женатые мужчины кольца не носят. То есть — отсутствие кольца на пальце — это вообще не показатель.

— Да сейчас уже вообще почти никто не носит.

— Да. Но знакомиться надо обязательно. А потом вы просто поймете по ходу дела. Женатые все-таки во многом по-другому себя ведут. И мужчины пробалтываются, особенно если происходит не агрессивная, а доброжелательная и веселая форма общения.

Вы спрашиваете его, например: — Как же тебя жена отпустила?

И дальше мужчина обычно говорит, что он — не женат или уже два года не живет с женой, либо говорит, что мы живем каждый своей жизнью. Но когда вы понимаете, что каждый своей жизнью, но в одной квартире, то это — неправда. Тогда мы снимаем розовые очки и просто вычеркиваем этого кандидата из телефонной книжки.

Или, например, он говорит: она уже привыкла. То есть — мужчины часто пробалтываются. Если вы с улыбкой, игриво зададите такой вопрос, то с высокой долей вероятности он проболтается. Если даже он ничего не скажет, то в любом случае вы уже заподозрите, сопоставите это с его ограничениями и поймете.

Например, этот человек часто не берет трубку в субботу-воскресенье, вечером. Если вы можете позвонить ему только в определенное время, значит у него есть ограничения по времени. Это — всегда звоночек тому, что он, скорее всего, женат.

Сеть — в помощь

А потом есть такая волшебная штука, которой сейчас пользуются все абсолютно, это — социальные сети. Вы забиваете номер телефона, имя своего молодого человека или фамилию, и вам вся информация выходит наружу.

У меня есть очень много знакомых девчонок, которые, просто просмотрев соцсети, уже знают, когда он встречался, с кем встречался, когда расстался, и если расстался, что там было и что дальше происходит.

Потому что, даже если где-то у мужчины мелькнула в социальной сети хоть какая-то одна совместная фотка с девушкой, то потом выходят на эту девушку, и та уже выдает всю информацию.

Женщины любят делиться информацией о своих мужчинах. Поэтому там все можно уже прочитать.

— А мужчины любят делиться информацией?

— Нет, у мужчин в этом отношении все по-другому… Они делают определенную женскую выборку. Поэтому большинство мужчин далеко не всегда открыты в этом плане. Хотя не все. Есть такие, которые действительно любят, очень семейного типа, а есть те, которые всячески скрывают.

Они не пишут, что они в браке или в отношениях, и не постят семейные фотографии.

Но если у женщины есть цель узнать правду, она узнает. Очень много таких женщин, которые не поленятся все перерыть. Меня это восхищает. Сколько сил надо приложить, для того чтобы всех его подруг пересмотреть.

Зато у подруг обычно вся информация уже есть. — Мы вместе в отношениях или не в отношениях, туда-то мы ходили и сюда-то ходили… И уже есть представление о том, что из себя представляет человек.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев