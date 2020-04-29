Как знакомиться и представляться на самоизоляции

Насколько самоизоляция — хороший шанс для знакомства онлайн? Как начать и продолжить? Почему новым знакомым надо говорить хорошую, но правду, только правду, но очень кратко? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответила психолог, руководитель проекта "Школа охоты", специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

Самоизоляция – как шанс для знакомства в онлайне?

Читайте начало интервью:

Как выдержать совместную самоизоляцию

— Алиса, вы считаете, что сейчас очень удобно познакомиться в интернете, и карантин — прекрасный повод не спешить сразу встречаться, зато можно дистанционно пообщаться и лучше узнать человека. Но приблизит ли такое удаленное изучение близко к истине?

Ведь даже в букетно-конфетный период, люди ведут себя не совсем так, как обычно, а закономерно хотят казаться лучше. А в интернете не только аватарку можно сделать любую, но и послать любые фотографии, рассказать о себе все что угодно, с три короба наврать…

— С три короба наврать и изобразить из себя все что угодно человек может и при личной встрече, особенно, если это встречи нечастые или только в начале отношений. То есть — те, кто врет — они всегда врут. Но здесь стоит обратить внимание на определенные вещи.

Модель знакомства

Первое — это какие-то нестыковки, несоответствия. Есть такие патологические вруны и врушки, девочки тоже этим грешат. Но обычно они прокалываются в начале общения.

Они о себе говорят обычно изначально лучше, чем они есть. Они могут, например, написать, что у них какое-то престижное высшее образование, которого нет, или еще что-то. Какие-то вроде незначительные мелочи, но тем не менее, у каждого человека есть программа, определенная модель, по которой он взаимодействует, коммуницирует с противоположным полом.

Если в начале отношений была маленькая, но ложь, вы уже понимаете, что перед вами — такой человек, который без вранья уже не может. А дальше этого будет больше.

Вначале нам не страшно потерять человека, у нас нет какой-то зависимости, привязанности, или супер-симпатии. Когда мы включаемся, то мы, конечно же, иногда что-то преувеличиваем, что-то преуменьшаем.

Но если на начальном этапе уже идет неправда, это означает, что человек — патологический врун. Скорее всего, через какое-то время вы по полной программе получите от него какой-то неприятный сюрприз.

Знакомство на почве вируса и карантина

— А стоит ли при самом первом, поверхностном, шапочном знакомстве все про себя рассказывать, душу раскрывать? Какие-то вещи мы не готовы самым близким людям рассказывать. Где эта грань? Все-таки маленькая ложь или преувеличение не значит, что человек — патологический врун. В каких-то ситуациях без этого даже невозможно обойтись.

— Безусловно. Конечно, мы не раскрываем всю подноготную, не выливаем душу.

Есть правила, по которым на первых свиданиях, в момент, когда завязываются отношения, что-то мы можем говорить, но есть то, что мы говорить не можем.

Мы можем рассказывать о каких-то вещах, понятиях и событиях, которые нас объединяют.

Сейчас — первая и главная такая тема, которая актуальна, это — тема коронавируса и карантина.

Можно обсудить даже какие-то политические темы, но здесь надо быть осторожным, потому что люди некоторые болезненно реагируют, и надо уметь вовремя останавливаться.

Следующее — это то, что у нас весна, и может быть, уже есть какие-то планы — ближайшие и дальнейшие. Ведь что-то хорошее сейчас тоже происходит, чего-то мы ждем.

Если ничего хорошего, как вам кажется, в вашей жизни не происходит, то рассказывайте о последних позитивных событиях своей жизни. Таким образом человек вас узнает, причем узнает с хорошей стороны, и это будет правда. Вот — наша цель.

Не обязательно врать, чтобы показать себя с позиции человека счастливого. Все мы — мужчины и женщины — ищем наполненного энергией, легкого, приятного и глубокого человека.

Никто не хочет больного, с проблемами и еще чем-то негативным. Но у всех есть проблемы и у всех есть какие-то болячки. Просто на начальном этапе мы эти карты не раскрываем. Мы их открываем чуть позже, когда человек уже понимает, что есть что-то общее.

Поэтому говорим о позитиве, о том, что происходит сейчас, об актуальном. Можем рассказать какие-то забавные, смешные случаи о себе. Какие-то свои маленькие победы, но аккуратно, особенно девочки, женщины, чтобы не напугать мужчину.

Точно не говорим — про зарплаты, проблемы, причем неважно какие, в области отношений, финансов или в быту. Это — плохой тон. Об этом мы молчим.

О бывших — хорошо или ничего

— Какой-то предыдущий опыт, предыдущий пассии — тоже эта тема не обсуждается?

— Да, лучше не говорить. О бывших мы говорим очень коротко и — как о мертвых — хорошо или ничего. Но при этом хорошо говорим в двух словах. Никаких ностальгических воспоминаний, никаких сожалений, никаких жалоб.

Если вы рассказываете о том, что предыдущий партнер вас бил или женщина вас ненавидела, не понимала и так далее, то у нынешнего партнера бессознательно происходит проекция, что если у вас не сложилось, что-то плохо было, то значит, вы — тоже не очень качественны, где-то что-то сильно косячили.

Лучше эту тему вообще не трогать. Потому что человек сделает выводы:

У вас были какие-то серьезные проблемы, это может быть и дальше.

И во-вторых, есть понимание, что с вами так можно поступать.

Конечно, в том моменте новый человек вам скажет: да как он мог; как она вообще смела так обращаться с тобой? Ты — такой хороший. Но это все записывается на подкорочку, и спустя пару лет совместной жизни вылезает в виде того, что таким образом с тобой можно обращаться. Поэтому никакого негатива лучше не говорить.

Во всяком случае, в красках, в лицах — точно нет. Конечно, сказать, что все было хорошо, но мы расстались, это — тоже странно. Значит — здесь какой-то подвох, здесь чувствуется неправда.

Поэтому лучше всего сказать, что это — хороший человек, но мы не сошлись во взглядах на жизненные цели. Это, наверное, оптимальный вариант.

Чем меньше информации, тем лучше. Но если человек задает вопрос, значит, ему это важно. Поэтому надо дать какой-то короткий, но исчерпывающий ответ.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев