Люди — не ангелы! Внимание — на основное

Как сейчас люди знакомятся? Как определить, кто тебе нужен? Что делать дальше? Возможны ли знакомства на пустынных карантинных улицах? Другому как тебя понять?Обо всем этом и многом другом рассказала психолог, руководитель проекта "Школа охоты", специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

Самоизоляция – как шанс для знакомства в онлайне?

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— Алиса, как сейчас люди знакомятся? Я знаю много очень много хороших, интересных, симпатичных и вполне благополучных, но одиноких женщин, которые находятся в активном поиске, а ничего не получается. Все кандидаты — прямо беда. У меня знакомая все время спрашивает, где брать хороших мужчин. Я не знаю. Где? Как? Нужно ли вообще искать? Или просто нужно жить, и само появится?

— Что нужно просто жить, и все само появится, — я в это слабо верю. Если бы все так было просто, то никто не был бы в активном поиске, вообще не занимался бы этим. Что-то само по себе действительно иногда появляется, но оно далеко не всегда нас устраивает.

Понять — кого искать

Если мы хотим сделать входящий поток, грубо говоря, потенциальных партнеров — мужчин или женщин, то нужно прикладывать усилия, потому что если у тебя большой выбор, то ты, соответственно, имеешь больше возможностей, особенно если ты четко понимаешь, кто тебе нужен.

Вот здесь надо, во-первых, определиться, что за человек. То есть хороший человек — это не конкретика, там критериев нет. Нужно прописать. Хороший человек — это для меня кто? — Какие у него качества? Этих качеств должно быть не более пяти. Это — максимум.

— Всего пять качеств?

— Да, потому что все остальное — перебор. Люди — не ангелы. Мы, женщины, вообще далеко не ангелы. Мужчины — тоже не ангелы. Но — каждый из нас бессознательно считает себя призом.

И каждый оценивает потенциальных кандидатов с позиции "это мне подходит, это мне не подходит".

Поэтому пять качеств вы прописываете, для того чтобы у вас был механизм наведения, мишень, понимание, что действительно для вас важно. Надо вспомнить предыдущий опыт, прикинуть, могу ли я с этим жить или не могу.

Где искать

И уже после этого — поиск. Он может осуществляться в разных местах и разными способами. Есть и вечеринки знакомств. Они сейчас неактуальны, но они будут актуальны через какое-то время, я уверена.

Естественно, возможны какие-то поездки, и во время них — знакомства. Есть какие-то мероприятия, где большое количество людей. Хотя эти варианты — тоже на будущее. Пока же все это можно и нужно делать по интернету. Практически все то же самое, только виртуально.

Если для вас хороший человек — равно богатый человек, то эти мероприятия должны быть дорогими. Так происходит фильтрация людей, которые могут выложить деньги или не могут.

Это может быть какой-нибудь фитнес-клуб. То есть вы раскошеливаетесь на абонемент в дорогой фитнес-клуб и, соответственно, уже вращаетесь в том окружении, среди публики, которая более состоятельная.

Если для вас деньги — не главное, у вас есть какой-то минимум, ниже которого вы не можете упасть, но при этом не смотрите в кошелек, то тогда уже смотрите по интересам.

Прекрасно можно познакомиться в машине, когда стоишь в пробке. Сейчас у нас пробок нет. Тем не менее, если вы остановились на светофоре, улыбнулись и кивнули человеку, который стоит в машине, то таким образом вы создаете возможность для знакомства.

Если человек свободен, и вы ему тоже симпатичны, я вас уверяю, знакомство произойдет. Главное, чтобы вы были всегда готовы.

В реальных знакомствах особое внимание надо уделять контакту глазами. Вот контакт глазами и улыбка — это признаки:

во-первых, заинтересованности,

во-вторых, расположения.

И в-третьих, это — как бы приглашение к общению, к знакомству.

Обычно человек, если видит эту игру, то отвечает и поддерживает ее, и дальше, если есть свободное время и желание, то все это продолжается. Главное — одному начать, другому заметить.

К сожалению, часто бывает так, что люди просто не видят, особенно мужчины этим грешат…

Дистанции разного размера

— Алиса, такое ощущение, что среднеевропейские мужчины сейчас стали какие-то скромные, со знакомством на улице у них не очень… — "Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам". Южные парни — погорячей, а наши боятся, что получат отлуп, и не подходят.

— Да, есть такой момент. Эта особенность заключается в том, что для кавказского мужчины просто мимолетный взгляд, когда женщина просто на него посмотрела, уже сигнал к активным действиям. И он их начинает делать.

Для нашего мужчины мимолетного взгляда недостаточно. У европейца или у русского дистанция между мужчиной и женщиной больше. Ему для начала действий нужно, чтобы женщина смотрела какое-то время ему в глаза и улыбалась.

Ты смотришь в глаза, улыбаешься и не отводишь глаза.

Если ты посмотрела и улыбнулась, но тут же повернулась в сторону, это воспринимается как случайность.

Посмотрела девушка — что такого? Он — не кавказец или итальянец какой-нибудь, южный человек, который тут же бежит и — белла донна — все, женюсь, не могу без тебя жить.

Ему нужно больше подтверждений. Это может быть большая, продолжительная улыбка. Не прерывать контакт глазами. Можно даже кивнуть, как старому знакомому — типа привет сказать. Без слов это можно сделать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев