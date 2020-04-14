Как выдержать совместную самоизоляцию

Говорят, что брак — это огромное счастье, светлая радость, если люди друг друга нашли. И это может постоянно давать очень большой позитив на всю жизнь. Но брак может быть и огромным несчастьем, если жена — дура или муж — сапог. Всегда плохо, когда люди друг друга не слышат, в браке — особенно. И все-таки люди женятся, надеясь, что будут жить долго и счастливо. Но для этого тоже надо работать, стараться.

В прямом эфире программы "Точка зрения" психолог, руководитель проекта "Школа охоты", специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина рассказала главному редактору Правда.ру Инне Новиковой об этих самых отношениях в условиях коронавирусной самоизоляции.

Как людям общаться в период карантина? Возможны ли знакомства в таких непростых условиях? Почему происходит снижение активности на сайтах знакомств в период пандемии? Чем это грозит людям и всему обществу?

Как сохранить отношения в семье во время карантина

— Алиса, самая вечная и главная тема — отношения мужчины и женщины. В связи с самоизоляцией многие семьи оказались заперты в ограниченном пространстве. Они проводят гораздо больше времени вместе, поэтому возникают проблемы. Как минимально болезненно и максимально комфортно пройти этот период?

— Да, действительно эмоциональное напряжение начинает расти, когда люди заперты вместе. Обычно они расходились и снова встречались, а сейчас вынуждены почти всегда находиться в маленьком пространстве вместе. Что можно сделать?

Во-первых, конечно, можно разделить это пространство, а режим дня максимально приблизить к тому, который был до карантина.

Например, жена ушла в одну комнату, муж сидит в другой комнате, на кухне или на балконе. Желательно даже не видеть друг друга.

Особенность нашей психики: если у нас нет возможности отделиться, то растет эмоциональное напряжение, и оно выливается в виде раздражения, агрессии.

При этом человек может быть вообще ни в чем не виноват. Поэтому, чтобы предупредить подобное, нужно больше заниматься своими делами, а не быть все время вместе.

Второе — и сейчас это особенно актуально — физическая нагрузка, упражнения.

Любая физическая нагрузка сжигает кортизол, адреналин, то есть — гормоны стресса, которые выбрасываются, когда мы вынуждены находиться в такой изоляции, в состоянии эмоциональной и физической депривации, и постоянно видеть одно и то же лицо.

Поэтому физкультура — наше все.

Вы даже почувствуете, что у вас пошла энергия. А самое главное, это напряжение пойдет вниз.

Третий важный момент — надо минимизировать поступление негативной информации.

Чувство тревоги, которое мы питаем, когда получаем информацию, усиливает нашу нетерпимость, состояние фрустрации и отрицательно сказывается на взаимоотношениях с супругом и детьми.

Поэтому надо фильтровать информацию — получать ее из проверенных источников. Непосредственно про болезнь нужно узнавать от настоящих вирусологов и медиков.

Ни в коем случае не читайте письма счастья, которые массово спамятся, что мы все умрем, новый апокалипсис… Вот это мы просто совсем убираем, даже не смотрим.

Три этих основных момента позволят сохранить отношения в семье даже во время нашего карантина.

Виртуально вместе

— Сейчас становится все больше одиноких людей. Ковид-19 — для них уже приговор к полной самоизоляции? Или карантин дает какие-то возможности для новых встреч, хотя бы виртуальных? Онлайн-знакомства раньше были популярны, но в последнее время их популярность упала. Где сейчас люди знакомятся? Как находят друг друга?

— Если вы одиноки и хотите познакомиться с кем-то, то вообще не бывает времени, неподходящего для знакомства. Это я могу абсолютно точно сказать как психолог, который занимается вопросами отношений.

Первое — это, конечно же, сайты знакомств.

То есть у нас есть некая возможность покоммуницировать, пообщаться, по скайпу в том числе, провести свидание сначала удаленно. Карантин же — не навсегда. А сейчас — за это время — вы как раз сможете прекрасно узнать своего собеседника или собеседницу. Вы можете понять его ценности, его отношение к браку, к семье, к детям, к женщинам, к мужчинам, то есть — ключевые реперные точки.

Если мужчина настойчиво проявляет инициативу, заинтересован в быстром развитии событий, сейчас у всех девушек есть прекрасная возможность объяснить неготовность к встрече особенностями ситуации в стране.

Так можно оттянуть время реальной встречи, чтобы получше узнать человека. У нас — карантин, поэтому свидание будет по скайпу. И это — прекрасно.

И конечно же, несмотря ни на что, все-таки никто не отменяет, возможность знакомиться в тех местах, которые для нас являются доступными.

— Магазины и аптеки?

— Да, ведь туда ходят и мужчины, и женщины. И вам никто не мешает задать какой-то вопрос, попросить помощи или сделать комплимент какому-то человеку для того, чтобы просто завязался разговор. Если человек — одинокий и тоже в поиске, конечно, он вам ответит.

А дальше — все просто. Вы обмениваетесь контактами и какое-то время общаетесь, лучше узнаете друг друга. Но вы уже хотя бы примерно понимаете, что этот человек вам симпатичен. Вы видели, как он одет, выглядит, уже какое-то представление имеете.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев