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Автор Антон Куликов

Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка

Общество

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил соавтором статьи, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. И статья эта очень отличается от того, что мы слышим из Европы в последнее время.

Необычная статья

Статья была опубликована в издании Spiegel под названием "Нет политики без истории". Глава МИД Германии вместе с другим автором статьи, историком Андреасом Виршингом, потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны.

"Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за Холокост", — подчеркивается в статье.

"Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и пытается назначить другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны. Он эксплуатирует историю и раскалывает Европу", — уверены Маас и Виршинг.

Авторы статьи отмечают, что "немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами".

"Вот почему, а не из соображений якобы какого-то морального превосходства — мы, немцы, в частности, должны выступить против того, чтобы нападавшие превращались в пострадавших, а жертвы становились преступниками", — говорится в статье.

Стоит напомнить, что 7 мая президенты трех прибалтийских государств вновь обвинили СССР в сговоре с Германией:

"Два безжалостных диктатора, Гитлер и Сталин, разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию".

Нечто подобное звучит в выступлениях многих европейских политиков, особенно из восточноевропейских государств. Так что на этом фоне статья Мааса и Виршинга действительно непривычна.

Путин предлагает осудить Мюнхенский сговор

В четверг на телеканале "Россия 1" был показан фильм Андрея Кондрашова "Война за память", в котором президент России Владимир Путин призвал осудить Мюнхенский сговор 1938 года.

Президент напомним, что Советский Союза предпринимал большие усилия для создания антигитлеровской коалиции во второй половине 1930-х годов. И это действительно факт. Как факт и то, что из-за позиции Англии и Франции эти усилия успехом не увенчались.

"Никто же не поддержал. Более того, в 38 году ведущие западные страны — и Великобритания, и Франция — встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором". И отдали на растерзание Чехословакию", — сказал Путин, напомнив, что в разделе Чехословакии тогда участвовала и Польша.

Но об этом, конечно, в Варшаве сейчас предпочитают не вспоминать.

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Темы хайко маас мюнхенский сговор вторая мировая война
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