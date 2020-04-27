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Автор Любовь Степушова

Разуваев объяснил, почему восстановится "крепкая буржуазная" Россия

Общество

30 апреля заканчивается срок объявленного президентом России Владимиром Путиным карантина.  Какая логика у его отмены?

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Потери в экономике от карантина

По словам руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари», кандидата экономических наук Александра Разуваева, с экономической точки зрения, за месяц карантина Россия теряет 6% ВВП.

"Мы получим 8 миллионов безработных и падение ВВП во втором квартале на 20% минимум. А сектора, связанные с туризмом, с услугами: парикмахерские, развлечения, ресторации – там, конечно, все будет очень плохо", -  отметил эксперт. 

"Более того, у нас карантин может и отменят, но международные перевозки не вернутся. «Аэрофлот», «Сибирь» все равно будут под очень серьезным давлением", - добавил он.

По словам Александра Разуваева, цена на нефть марки Brent упадет в мае "долларов до десяти" из-за падения спроса на 25-30 миллионов баррелей, а ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи на десять миллионов баррелей. То есть, "нефтью мир будет затоварен, тогда рубль будет стоить  85, может, даже 90 долларов".  

Карантин до 1 июня - это правильно

Александр Разуваев надеется, что восстановление начнется в третьем квартале, а через год все "утрясется". 

"У нас была состоявшаяся, крепкая буржуазная страна. Экономику искусственно тормознули. Понятно, что люди, основные фонды и так далее никуда не делись. Я надеюсь, если через год все утрясется, то все будет хорошо. Я надеюсь, что нефть марки Brent будет 50 долларов за баррель к концу года просто за счет печатного станка федрезерва и роста спроса", - сказал Александр Разуваев.

Аналитик уверен, что карантин будут отменять постепенно: сначала парикмахерские, а в самом конце уже ресторации и аквапарки, "до 1 июня карантин, скорее всего, продлят, и это будет правильно", сказал Алексанедр Разуваев для "Правды.Ру".

Со своей стороны заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН  Галина Кожевникова считает, что до 10 мая карантин не снимут, а снимут "не раньше, чем через 2-3 недели", потому что  только "буквально последние 2 дня, нет прибавки новых случаев в Москве". 

Сразу все на работу не пойдут

Экономический аспект важен, но снимать будут постепенно, не так, чтобы сейчас все откроют и все пойдут на работу. 

"Может быть, вначале предприятия, которые наиболее важны. Во всяком случае, это точно не рестораны, не какие-то развлекательные центры. Вот это будет в последнюю очередь – там, где много людей", -  сказала Галина Кожевникова для "Правды.Ру".

Согласно решению Владимира Путина, «нерабочие» дни в России действуют до 30 апреля. В это время должны быть закрыты большинство предприятий, за исключением магазинов, аптек, больниц и других объектов жизнеобеспечения. Регионы могут расширять список предприятий, которые могут быть открыты, и наоборот, ограничивать их работу. До 27 апреля премьеру Михаилу Мишустину профильные ведомства должны подготовить предложения по поэтапному выходу из карантина.

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Темы коронавирус экономика россии александр разуваев смягчение карантина
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