Прогнозы по ВВП России снизились на 4%

Российский уровень ВВП за 2020 год может упасть на 4,8%, заявили аналитики международного рейтингового агентства S&P. Ранее, по их прогнозу, падение должно было составить не более 0,8%.

"S&P Global Ratings понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

Специалисты предупредили, что сильнее остальных могут пострадать представители малого и среднего бизнеса. Не исключено, что вырастет доля проблемных кредитов.

При этом эксперты дают более позитивные прогнозы на следующий, 2021 год. На фоне ожидаемого роста цен на нефть и восстановления мировой экономики ВВП РФ увеличится на 4,5%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о прогнозе, согласно которому в 2020 году ВВП России снизится и уйдет в отрицательную сторону. На сколько именно, пока неизвестно.