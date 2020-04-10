Набиуллина заявила о сдвиге ВВП России в отрицательную зону

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о прогнозе, согласно которому в 2020 году ВВП России снизится. На сколько именно, пока неизвестно.

"По нашей оценке ВВП в этом году будет в отрицательной зоне", — заявила она на пресс-конференции.

При этом, по ее словам, есть надежда на то, что удастся не допустить рецессии в экономике. Согласно прогнозу Центробанка, снижение ожидается во II квартале, однако уже в III ожидается улучшение ситуации и выход "в плюс".

"Поэтому, может быть, рецессии нам удастся избежать", — отметила Набиуллина.

Кроме того, она сообщила о ситуации с инфляцией. По расчетам на 6 апреля она составляет 2,8-2,9%.

"Это более быстрое возвращение годовой инфляции к цели, и оно соответствует нашим ожиданиям краткосрочных эффектов от ослабления валютного курса и увеличения спроса на некоторые товары в связи с мерами по борьбе с эпидемией", — заявила глава ЦБ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Всемирный банк снизил прогнозируемые показатели ВВП в России. До начала кризиса ожидался рост показателя на 1,6%. В текущих условиях можно говорить лишь о снижении не менее чем на 1%.