Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о прогнозе, согласно которому в 2020 году ВВП России снизится. На сколько именно, пока неизвестно.
"По нашей оценке ВВП в этом году будет в отрицательной зоне", — заявила она на пресс-конференции.
При этом, по ее словам, есть надежда на то, что удастся не допустить рецессии в экономике. Согласно прогнозу Центробанка, снижение ожидается во II квартале, однако уже в III ожидается улучшение ситуации и выход "в плюс".
"Поэтому, может быть, рецессии нам удастся избежать", — отметила Набиуллина.
Кроме того, она сообщила о ситуации с инфляцией. По расчетам на 6 апреля она составляет 2,8-2,9%.
"Это более быстрое возвращение годовой инфляции к цели, и оно соответствует нашим ожиданиям краткосрочных эффектов от ослабления валютного курса и увеличения спроса на некоторые товары в связи с мерами по борьбе с эпидемией", — заявила глава ЦБ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Всемирный банк снизил прогнозируемые показатели ВВП в России. До начала кризиса ожидался рост показателя на 1,6%. В текущих условиях можно говорить лишь о снижении не менее чем на 1%.
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