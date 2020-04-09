Всемирный банк снизил прогнозируемые показатели ВВП в России

России в 2020 году не удастся достичь поставленной цели по увеличению ВВП. До начала кризиса Всемирный банк прогнозировал рост показателя на 1,6%. В текущих условиях можно говорить лишь о снижении не менее чем на 1%, сообщается в докладе финансовой организации.

Уменьшение ВВП на указанный процент станет минимумом за последние пять лет. При дальнейшем ухудшении ситуации падение может составить уже 2,2%, что вызовет рост бедности. Основной причиной экономического кризиса эксперты называют падение цен на нефть, усугубившееся ситуацией с распространением коронавируса.

Специалисты банка прогнозируют улучшение положения дел в 2021 и 2022 годах, когда цены не нефть начнут восстанавливаться, а эпидемия отступит.

Распространение коронавируса сказалось на экономике многих стран, в первую очередь в Европе. В течение 15 месяцев Всемирный банк намерен выделить 160 млрд долларов государствам, наиболее пострадавшим от эпидемии, на восстановление экономики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Таджикистан в рамках грантового финансирования получит от Всемирного банка 11,3 млн долларов для проведения мероприятий, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.