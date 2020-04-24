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Врач показал видео из реанимации
Автор Александр Шторм

Россияне не выдерживают безысходности карантина

Общество

Россияне страдают от коронавируса, а также от ограничений, связанных с ним и невозможностью заработать на жизнь.

Граждане страны нападают на полицейских, сводят счёты с собой, принимают участие в митингах.

Психологи называют такое поведение - "бей или беги". Многие абсурдные в обычной жизни поступки сегодня никого не удивляют.

К примеру, в Екатеринбурге больной короновирусом во время госпитализации  ранил одного из полицейских. Согласно сообщению пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области, участковый помогал сотрудникам Роспотребнадзора в госпитализации россиянина, к которому уже приехала скорая. В итоге человек бросился с ножом на блюстителя порядка.

Другой соотечественник ушел из жизни из-за коронавируса и своей неспособности платить по кредитам. А в Крыму автовладелец сделал надпись на своей машине - "отдел по борьбе с коронавирусом". Сотрудники полиции шутку не оценили и составили три протокола - за так называемый "юмор", тонировку и отсутствие полиса ОСАГО.

Протестные настроения тем временем продолжают нарастать. Во Владикавказе местные жители устроили митинг против самоизоляции. На улицу вышли несколько тысяч человек.

Как пояснил психолог Андрей Зберовский, люди испытывают стресс, который запускает реакцию - "бей или беги". То есть получается, что, столкнувшись с проблемами, кто-то под их гнётом ломается, а кто-то, напротив, поднимает социальные связи, объединяется в группы, начинает устраивать акции, то есть - преодолевают проблемы таким активным подходом, - отметил эксперт.

Врачи отмечают, что причин впадать в панику нет. Раньше мир не один раз проходил через  пучину пандемий. И смог их пережить.

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин напомнил,что медицина была тогда не на нынешнем  уровне, не было биотехнологий, например". И ничего, человечество не вымерло.

А для этого психологи делятся советами, которые позволят сохранить холодную голову и отказаться от безрассудных поступков на фоне общей истерии. Зберовский напомнил, что люди, знающие за собой повышенную внушаемость, не должны  читать новости, тем более  что в интернете есть масса ресурсов, где можно почитать более развлекательный контент. И ещё стоит помнить, что даже после самой страшной беды человечество восстанавливалось.

Напомним, что Россия наращивает объёмы производства медоборудования для борьбы с коронавирусом, в ближайшее время в стране будут производить 3,5 миллиона, а позднее - 7,5 миллиона масок и более 100 тысяч защитных костюмов в сутки. Российский президент  Путин поставил задачу снизить социально-экономические потери от коронавируса.

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно и ее воздействие на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача", - подытожил глава государства.

 

Темы covid-19 психика эпидемия карантин психология
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